3 tipuri de genți practice pe care orice femeie ar trebui să le aibă în dressing

Gențile se numără printre accesoriile preferate ale femeilor și cu toate acestea, se întâmplă de multe ori să ne uităm în dressing și să ne dăm seama că nu avem geanta potrivită pentru un anumit eveniment sau ținută. Ca să eviți o astfel de situație, este suficient să te asiguri că ai în dressing următoarele tipuri de genți:

Geanta office/elegantă

Orice femeie are nevoie de o geantă office cu care să meargă la birou sau la diverse întâlniri de afaceri. Acest tip de accesoriu face parte din categoria acelor genti damă care atrag atenția prin aspect și eleganță, dar în același timp sunt și extrem de utile prin compartimentarea inteligentă. Geanta office este de obicei de dimensiune medie spre mare, poate fi purtată atât pe umăr, cât și în mână, și are tot felul de compartimente pentru o mai bună depozitare a lucrurilor necesare la job (agendă, pix, tabletă, documente, etc.), cât și a lucrurilor personale (portofel, chei, etc.).

Rucsacul

Un rucsac damă îți este util în situațiile în vrei să mergi la o plimbare în parc cu copiii și trebuie să cari multe lucruri cu tine sau atunci când vrei să adopți o ținută mai casual. Din acest punct de vedere, rucsacul este un tip de geantă extrem de versatilă, putând fi purtat atât în ținute elegante, cât și în ținute sport. Unele femei poartă un rucsac chiar și atunci când merg la job, dacă acesta este suficient de încăpător și se integrează în ținuta aleasă.

Geanta crossbody

Geanta crossbody este potrivită pentru ieșirile în oraș sau plimbări cu prietenii pentru că se poate purta peste umăr, oferindu-ți mai multă libertate. Gențile din această categorie sunt de dimensiuni mici spre medii și îți oferă spațiul necesar pentru depozitarea portofelului, cheilor, telefonului și eventual câteva produse de make-up. Nu este o geantă pe care o poți lua cu tine la birou pentru că nu este suficient de încăpătoare.

Cum să alegi aceste genți?

Având în vedere că sunt genți pe care le vei purta poate zilnic, este important să investești în calitate. Gențile din piele, cum sunt cele de la EVoStyle.ro sunt mult mai rezistente decât cele din piele ecologică, deci te poți bucura de ele mulți ani, chiar și în condițiile unei utilizări intense. Un alt lucru la care ar trebui să fii atentă atunci când alegi o geantă este compartimentarea, iar în acest sens trebuie să te gândești în primul rând la situațiile în care vei folosi geanta. Bineînțeles, o geantă ar trebui să te reprezinte și să se încadreze în stilul tău vestimentar. Alege o geantă care să fie practică și versatilă, o geantă pe care să o poți purta cu mai multe ținute.

Așadar, dacă ar fi să ne rezumăm doar la câteva criterii de care ar trebui să ții cont atunci când alegi o geantă office, un rucsac sau o geantă crossbody, acestea ar fi: calitate, funcționalitate/compartimentare, estetică. După ce vei avea aceste genți în dressing-ul tău, vei vedea că va fi mult mai ușor și mai rapid să găsești geanta potrivită pentru un eveniment sau o ținută.