Cu zece ani înainte de pensie, verifică perioadele de muncă trecute la Casa de Pensii și calculează cât ți-ar lipsi lunar față de cheltuielile tale. Apoi redu datoriile care îți apasă bugetul, strânge separat o rezervă și bani pentru pensie și refă planul cel puțin o dată pe an.

Verifică anii lucrați și contribuțiile declarate Intră pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), în Spațiul Privat Virtual. În contul personal poți vedea gratuit stagiile lunare și anuale de după aprilie 2001, declarațiile depuse de angajatori și fișa participantului la Pilonul II. Conturile de pe vechiul portal au fost mutate pe cel nou, lansat în septembrie 2026. Compară lunile afișate cu perioadele în care ai lucrat. Pentru munca de până la 1 aprilie 2001, dovada este carnetul de muncă; dacă nu îl ai, îți trebuie adeverințe în original de la angajator, deținătorul legal al arhivei sau un operator autorizat. După acea dată, perioadele apar în baza CNPP dacă angajatorul a depus declarațiile lunare. Dacă lipsește o perioadă de după aprilie 2001 ori datele sunt greșite, cere angajatorului să depună o declarație corectată. Pentru perioadele de dinainte de 1 ianuarie 2011, el o depune la casa teritorială de pensii; pentru cele începând cu acea dată, la ANAF. Contul arată ce a declarat angajatorul, nu dovedește singur că toate contribuțiile au fost plătite.

Estimează pensia și suma care ți-ar lipsi lunar Notează cheltuielile lunare pentru locuință, mâncare, facturi și celelalte nevoi. Adaugă cheltuielile plătite o dată pe an, împărțite la 12. Compară totalul cu o pensie estimată după rețineri, nu cu suma brută. În sistemul public, pensia brută este totalul punctelor înmulțit cu valoarea punctului de referință. Aceasta este regula din Legea nr. 360/2023, aplicată din 1 septembrie 2024. Pentru fiecare lună, punctajul pornește de la venitul brut pentru care s-a datorat contribuția la pensie, împărțit la câștigul salarial mediu brut folosit la bugetul asigurărilor sociale din anul respectiv; punctajele celor 12 luni se adună și se împart la 12 pentru punctajul anual. De pildă, la un venit brut de 6.000 de lei într-o lună din 2026, calculul este 6.000 împărțit la 9.192 de lei, adică aproximativ 0,653 puncte pentru luna respectivă. Adună punctajele anuale pentru anii lucrați și punctele de stabilitate, dacă ai mai mult de 25 de ani de contribuții. Fiecare an care depășește 25 de ani, până la 30 de ani, aduce 0,50 puncte; fiecare an care depășește 30 de ani, până la 35 de ani, aduce 0,75 puncte; după 35 de ani, fiecare an aduce un punct. Valoarea punctului de referință este de 81 de lei în 2026, potrivit CNPP; nu este o valoare garantată pentru pensia de peste zece ani. Ca exemplu de buget, presupune o pensie publică brută estimată de 5.000 de lei și cheltuieli de 6.000 de lei pe lună. După regulile de reținere aplicate pensiilor publice mai mari de 3.000 de lei din august 2025, contribuția la sănătate este 10% din cei 2.000 de lei de peste prag, adică 200 de lei. Impozitul este 10% din 5.000 minus 3.000 minus 200, adică 180 de lei. Rămân 4.620 de lei, iar diferența față de cheltuielile din exemplu este de 1.380 de lei lunar, înainte de alte venituri pe care te poți baza. Acesta este un calcul cu regulile și cheltuielile de acum, nu valoarea sigură a pensiei viitoare. Regula actuală privind contribuția la sănătate este prevăzută până la 31 decembrie 2027. Verifică și fișa Pilonului II, dar nu trece o plată lunară din Pilonul II sau III în buget până nu îi cunoști suma și condițiile de plată.

Redu datoriile înainte să dispară salariul Scrie pentru fiecare datorie suma rămasă, dobânda, rata lunară, data plății și comisioanele. Compară mai întâi datoriile cu dobândă mare ori variabilă cu banii pe care îi poți pune deoparte. O plată anticipată îți poate reduce costul creditului, dar nu trebuie să îți lase bugetul fără bani pentru urgențe. La creditele de consum acoperite de OUG nr. 50/2010, poți rambursa anticipat. Dacă dobânda este fixă, creditorul poate cere o compensație de cel mult 1% din suma plătită anticipat când mai rămâne peste un an din contract sau 0,5% când mai rămâne cel mult un an; compensația nu poate depăși dobânda rămasă. La dobândă variabilă nu se cere această compensație. Verifică tipul și data contractului înainte să aplici regula unui credit ipotecar, unui card sau unui împrumut de la un IFN.

Strânge separat rezerva și banii pentru pensie Ține separat banii pentru cheltuieli neașteptate de rezerva pentru pierderea venitului. Un ghid de educație financiară publicat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați recomandă ca această din urmă rezervă să acopere între trei și șase luni de cheltuieli de bază. Dacă acestea sunt, de exemplu, 3.000 de lei pe lună, rezerva ar fi între 9.000 și 18.000 de lei. Pentru golul de 1.380 de lei din exemplul de buget, economisirea aceleiași sume în fiecare lună timp de zece ani ar aduna 165.600 de lei, fără a presupune vreun câștig din investiții. Această sumă ar acoperi 120 de luni ale golului calculat în lei de azi numai dacă diferența ar rămâne neschimbată. Cât trebuie strâns în realitate depinde de anii petrecuți la pensie, de cheltuielile viitoare, de taxe și de rezultatul economiilor sau investițiilor. Poți acoperi o parte din diferență și prin reducerea cheltuielilor sau a ratelor, nu doar prin economisire. După ce ai o rezervă, compară costul datoriilor cu riscurile și costurile fiecărei opțiuni pentru pensie. La Pilonul III, contribuția poate ajunge până la 15% din salariul brut lunar și poate fi modificată, suspendată sau oprită; nu există un procent potrivit tuturor și nici un câștig personal garantat.