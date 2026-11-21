Acțiunile tehnologice americane și Bitcoin au scăzut vineri, 20 noiembrie 2026, reducând valoarea în dolari a investițiilor celor care le dețin. Indicele Nasdaq Composite a închis ședința la 22.617,73 puncte, cu 5,3% mai jos decât cu o zi înainte, arată datele de închidere consemnate de AP.

Pentru un plasament de 1.000 de dolari care ar fi urmat exact această scădere, valoarea ar fi ajuns la 947 de dolari, cu 53 de dolari mai puțin. Este un exemplu înainte de comisioane și de schimbul valutar, nu suma pierdută de fiecare investitor. Cât timp deținerea nu este vândută, scăderea arată valoarea ei la prețul de atunci, nu o pierdere încasată.

Scăderea acțiunilor a fost mai mare pe întreaga săptămână

Nasdaq a pierdut 10% în săptămâna încheiată pe 20 noiembrie, potrivit datelor AP. Indicele S&P 500, care urmărește un grup mai larg de companii americane, a închis vineri la 6.910,39 puncte: o scădere de 3,7% în ziua respectivă și de 8,6% pe săptămână. Aceste procente descriu perioade diferite și nu se adună.

S&P 500 se afla și cu peste 10% sub maximul atins pe 6 octombrie. Pe piață, o astfel de scădere față de un vârf recent este numită „corecție”. Ea nu înseamnă că fiecare acțiune din indice a pierdut același procent și nu arată cât va valora indicele la următoarea ședință.

Unele acțiuni au coborât mai mult decât piața

Nvidia, producător de procesoare folosite pentru inteligența artificială, a pierdut aproape 14% vineri. CoinDesk a consemnat și scăderi de 6,3% pentru Coinbase, platformă de tranzacționare a criptomonedelor, de 9,4% pentru firma de servicii de investiții Robinhood și de 9,7% pentru Strategy, companie cu activitate legată de Bitcoin. Acestea sunt variații ale acțiunilor, nu ale indicelui Nasdaq.

Anthropic, compania care dezvoltă asistentul Claude, a intrat la bursă pe 19 noiembrie la un preț de ofertă de 83 de dolari pe acțiune. În a doua zi de tranzacționare, acțiunea era în jur de 86 de dolari la mijlocul zilei, după o scădere de aproximativ 11%, potrivit CoinDesk. Prețul de la mijlocul zilei nu este un preț de închidere.

Bitcoin nu are un preț de închidere ca acțiunile

Vineri, Bitcoin a scăzut la mai puțin de 60.000 de dolari. Reuters a consemnat 56.813,68 dolari la ora 22:50 pe coasta de est a SUA și 55.830 de dolari la ora 23:13. Sunt prețuri înregistrate la două momente, nu o valoare fixă pentru întreaga zi; criptomoneda se tranzacționează și după închiderea burselor de acțiuni.

Suma primită în lei depinde și de curs, și de comisioane

O scădere exprimată în dolari nu se transformă automat în același procent pierdut în lei. Pentru un investitor care a cumpărat acțiuni americane, contează cursul folosit la schimbul banilor la cumpărare și la vânzare, precum și tariful intermediarului. Fără aceste date și fără prețul fiecărei tranzacții, nu rezultă câștigul sau pierderea unei persoane.

De exemplu, grila TradeVille aplicabilă din 1 august 2026 prevede pentru instrumentele listate în SUA un comision de bază între 0,009 și 0,022 euro pe instrument, plafonat la 3% din valoarea tranzacției. Comisionul minim pe ordinul executat este suma mai mică dintre 2,7 euro și 3% din valoarea tranzacției. Prin urmare, prețul afișat al unei acțiuni nu este singura cifră care stabilește câți bani rămân după vânzare.