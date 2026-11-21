Poți compara oferte de credit de la mai multe bănci fără să depui câte o cerere la fiecare: începe cu simulări publice și cere condițiile în scris, folosind aceeași sumă și aceeași perioadă. Înaintea unei verificări făcute pe numele tău, întreabă dacă banca solicită un raport de la Biroul de Credit; numărul acestor verificări poate conta în scor, dar nu există o scădere fixă pentru fiecare.

Ghidul este pentru persoanele care împrumută bani pentru nevoi personale sau pentru locuință, nu pentru activitatea unei firme. Comparația te ajută să alegi unde depui dosarul, dar o simulare sau o ofertă orientativă nu garantează aprobarea.

Pașii până la alegerea băncii

Stabilește suma pe care vrei să o împrumuți, perioada de plată și felul ratelor. Folosește aceleași date la toate băncile. Încearcă simulatoarele publice, apoi cere în scris condițiile creditului. Notează dacă rezultatul este doar orientativ sau a fost făcut pentru situația ta. Înainte să dai date pentru o verificare personalizată, întreabă dacă banca cere un raport de la Biroul de Credit, dacă interogarea se înregistrează și dacă poate intra în calculul scorului. Compară suma totală de plată, costurile lunare și banii necesari înaintea primei rate. Elimină ofertele ale căror condiții nu ți se potrivesc. Cere lista actelor pentru creditul ales și depune dosarul pentru evaluarea finală la banca pe care ai ales-o. Banca îți verifică veniturile, datoriile și capacitatea de plată înainte să decidă.

Pentru ambele tipuri de credit, pregătește informațiile cerute despre venituri și obligațiile lunare existente. La creditul pentru locuință, banca îți cere și datele necesare despre bunul cumpărat și garanție. Lista actelor justificative trebuie cerută pentru creditul și situația ta; nu este aceeași listă pentru orice solicitant.

Ce poți cere înainte de dosar

OUG nr. 50/2010 cere băncii să ofere informații care permit compararea creditelor de consum. Poți cere gratuit și proiectul contractului. Pentru creditul destinat locuinței se aplică regulile speciale din OUG nr. 52/2016.

Suma pe care o primești, durata, numărul ratelor și valoarea fiecărei rate.

Dobânda, perioada în care rămâne fixă sau felul în care se schimbă.

Dobânda anuală efectivă, numită DAE, și suma totală pe care o vei plăti.

Comisioanele, asigurarea, contul cerut pentru credit și condițiile unei dobânzi promoționale.

Garanțiile, costurile întârzierii și condițiile în care poți plăti creditul mai devreme.

La creditul pentru locuință, condițiile făcute pentru situația ta vin într-un formular numit FEIS. Banca trebuie să ți-l dea în maximum 10 zile calendaristice după ce primește datele necesare, dar cu minimum 15 zile calendaristice înainte ca tu să accepți oferta sau să semnezi. În perioada în care poți analiza oferta, condițiile din formular sunt ferme pentru bancă, cu excepția schimbării datelor folosite la evaluare.

La un credit de consum, trebuie să primești informațiile standard pentru comparare cu minimum 15 zile înainte să accepți oferta sau să închei contractul. La creditul pentru locuință, după depunerea cererii și a dosarului, banca răspunde în cel mult 30 de zile calendaristice de la dosarul depus, fără să depășească 60 de zile calendaristice de la cerere.

Simularea nu este cerere de credit

Un calculator public îți dă o estimare, nu o aprobare. BCR precizează, de exemplu, că simulatorul său public nu verifică istoricul de credit sau scorul FICO; condițiile reale sunt stabilite după analiza cererii. O ofertă personalizată ține seama de datele despre nevoile, banii și preferințele tale.

La creditul pentru locuință, cererea este depusă când îți exprimi intenția fermă de a încheia contractul cu o anumită bancă. Denumirile folosite de bănci pentru verificările dintre simulare și cerere nu spun, singure, dacă a fost solicitat un raport de credit.

Când poate conta o verificare

Când analizează cererea, banca poate cere un raport Biroului de Credit; raportul poate avea sau nu un scor FICO. Pentru creditul de locuință, trebuie să te informeze înainte să îți consulte datele personale pentru evaluare. Scorul FICO ia în calcul, între altele, numărul interogărilor și creditele acordate în ultimele șase luni, arată Biroul de Credit.

Efectul acestor date diferă de la o persoană la alta. Nu presupune nici că orice simulare îți reduce scorul, nici că o verificare personalizată este automat neutră. Cere băncii să îți spună ce fel de verificare face înainte să depui cereri ferme doar pentru a afla prețul.

Cum pui costurile alături

Compară ofertele numai pentru aceeași sumă împrumutată, aceeași perioadă și același fel al ratelor. DAE arată costul anual al creditului, luând în calcul și costurile obligatorii cunoscute de bancă. Suma totală de plată adună banii împrumutați și costul creditului în condițiile prezentate.

DAE și suma totală de plată: cere-le pentru fiecare ofertă făcută pe aceleași date.

Rata lunară și numărul ratelor: o rată mai mică nu înseamnă singură un credit mai ieftin.

Comisioanele: separă ce plătești o singură dată de ce plătești lunar.

Asigurarea și contul: verifică dacă sunt obligatorii, cât costă și ce se schimbă dacă renunți la ele.

Banii de la început: cere separat costurile de evaluare, notar și garanție, atunci când se aplică.

Asigurarea obligatorie pentru obținerea creditului intră în costul calculat de bancă, dar taxele notariale nu intră în costul total al creditului. De aceea, suma necesară înaintea primei rate trebuie verificată separat. Dacă dobânda este variabilă, cere indicele folosit și partea adăugată de bancă; dacă promoția expiră, verifică dobânda aplicabilă după expirare.

Nu poți calcula dinainte suma exactă pe care o vei plăti până la final când dobânda se poate schimba. Compară ofertele pe condițiile afișate și cere băncii să îți arate ce se întâmplă cu rata după perioada de dobândă fixă sau dacă nu mai îndeplinești condițiile promoției.

Cât din venit poate merge către rate

Banca împarte toate obligațiile lunare din credite și alte finanțări la venitul lunar net pe care îl ia în calcul. Limita generală este de 40%. Pentru primul credit imobiliar destinat propriei locuințe, dacă nu deții și nu ai deținut o locuință, limita este de 45%; pentru creditele în valută ale persoanelor fără venituri care să le acopere riscul valutar, limitele sunt de 20%, respectiv 25% în cazul primului credit imobiliar.

La un venit net eligibil de 6.000 de lei pe lună, de exemplu, 40% înseamnă 2.400 de lei pentru toate obligațiile lunare luate în calcul. Din acest plafon se scad ratele și celelalte obligații lunare existente, iar ce rămâne nu este o rată nouă garantată. Banca face și propria evaluare; depășirea plafonului este permisă doar pentru o parte limitată a creditelor eligibile, nu la cererea oricărui solicitant.

Dacă verificarea sau decizia ridică probleme

Poți cere copia raportului de credit folosit în analiză. Dacă găsești date greșite, poți cere corectarea lor Biroului de Credit sau instituției care le-a transmis. Pentru probleme legate de informarea privind creditul, poți reclama la bancă și poți sesiza ANPC; la creditul de locuință, banca trebuie să răspundă reclamației în cel mult 30 de zile calendaristice.

Întrebări frecvente

Îmi scade scorul dacă îmi verific singur raportul?

Dreptul tău de a vedea datele este separat de raportul cerut de o bancă la analiza unui credit. Informările Biroului de Credit nu dau însă o garanție generală că orice acces la propriul raport este neutru pentru scor.

Pot depune două cereri ferme în aceeași zi?

Nu există o interdicție pentru două cereri în aceeași zi, dar nici o garanție că verificările vor fi tratate ca una singură. Numărul interogărilor intră printre datele folosite la calculul scorului FICO.

Cât rămâne înregistrată o cerere retrasă sau respinsă?

Biroul de Credit păstrează și pune la dispoziția băncilor participante datele despre aceste cereri timp de șase luni. Perioada de păstrare nu este o durată garantată a efectului asupra scorului.

Ce trebuie să aflu după respingerea unui credit pentru locuință?

Banca trebuie să comunice respingerea și motivele în cel mult două zile lucrătoare. Dacă a folosit o bază de date, trebuie să comunice și rezultatul verificării.

Pot alege altă firmă de asigurare pentru creditul de locuință?

Da, dacă polița oferă o protecție echivalentă cu cea cerută de bancă. Banca nu poate impune doar asigurătorul pe care îl preferă.

Costă să plătesc mai devreme un credit de consum?

La dobânda fixă, compensația nu poate depăși 1% din suma plătită anticipat dacă mai este peste un an până la final sau 0,5% dacă mai este cel mult un an. La dobânda variabilă, această compensație nu se percepe.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: OUG nr. 50/2010 privind creditele de consum; OUG nr. 52/2016 privind creditele pentru bunuri imobile; Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind condițiile de creditare; informările Biroului de Credit despre rapoarte, scor și păstrarea datelor; explicațiile BCR despre simularea publică a creditului.