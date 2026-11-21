O locuință socială de la primărie poate fi cerută de o persoană sau de o familie al cărei venit net mediu lunar pe membru, calculat din ultimele 12 luni, este sub câștigul salarial mediu net pe economie și care îndeplinește celelalte condiții legale. Dacă primește o locuință, familia plătește o chirie de cel mult 10% din venitul ei net mediu lunar, nu din venitul calculat pe membru. Îndeplinirea condițiilor nu înseamnă repartizare imediată: primăria poate oferi numai locuințele disponibile.

Venitul se calculează pe fiecare membru

Legea locuinței nr. 114/1996 cere ca venitul net mediu lunar pe persoană să fie sub câștigul salarial mediu net pe economie. Se adună veniturile nete ale familiei din ultimele 12 luni, se împarte suma la 12, apoi la numărul membrilor. La acest calcul sunt luați în seamă soții, copiii și părinții soților, dacă stau împreună și au o gospodărie comună.

La 21 noiembrie 2026, cel mai recent câștig salarial mediu net din datele Institutului Național de Statistică este de 5.717 lei, pentru septembrie 2026. Venitul calculat pe persoană trebuie să fie sub reperul folosit de primărie la verificarea cererii, nu egal cu acesta. Reperul se poate schimba când INS publică date noi.

De exemplu, o familie de patru persoane are venituri nete de 12.000 de lei pe lună, timp de un an. Totalul celor 12 luni este de 144.000 de lei; împărțit la 12 înseamnă 12.000 de lei pe lună pentru familie, iar împărțit la patru înseamnă 3.000 de lei pe membru. Familia trece testul de venit față de reperul de 5.717 lei, dacă acesta este cel folosit la verificare, dar trebuie să îndeplinească și celelalte condiții.

Ca regulă, nu poate primi locuință socială cine deține o locuință, a înstrăinat una după 1 ianuarie 1990, a primit sprijin de la stat pentru o locuință sau are deja altă locuință din fondul statului. Există o excepție pentru victimele violenței domestice, explicată mai jos.

Chiria are un plafon, nu o sumă fixă

Chiria plătită de beneficiar nu poate depăși 10% din venitul net mediu lunar al întregii familii, calculat din ultimele 12 luni. Pentru familia din exemplu, calculul este 10% din 12.000 de lei, adică cel mult 1.200 de lei pe lună. Ce depășește această limită din chiria stabilită pentru locuință este acoperit din bugetul local.

Limita de 1.200 de lei este valabilă numai pentru venitul din exemplu. Chiria concretă depinde de venitul dovedit de familie și de regulile locale aplicate locuinței repartizate.

Primăria stabilește ordinea cererilor

Potrivit legii, pot avea prioritate cei evacuați din locuințe retrocedate, tinerii de cel mult 35 de ani, tinerii care vin din sistemul de protecție a copilului, persoanele cu dizabilități, pensionarii, veteranii, văduvele de război și victimele violenței domestice. Apartenența la una dintre aceste categorii nu garantează primirea unei locuințe.

Normele de aplicare cer primăriilor să publice criteriile după care ordonează cererile. Sunt luate în calcul condițiile de locuit, copiii și celelalte persoane din gospodărie, starea sănătății și vechimea cererii. La Cluj-Napoca, evacuarea, dizabilitatea, proveniența din protecția copilului, venitul și vechimea au punctaje distincte, potrivit criteriilor locale.

După aprobarea listei definitive, primăria emite decizia de repartizare numai în ordinea listei și în limita locuințelor disponibile, ținând seama și de mărimea lor. O familie poate îndeplini condițiile și poate apărea pe listă fără să primească imediat o locuință.

Actele și termenele se verifică la primărie

Nu există un formular, un ghișeu sau o dată-limită unică pentru toate localitățile. Primăria publică lista actelor și locul unde primește cererile. Dosarul cuprinde, în funcție de situația solicitantului:

cererea tip și actele de identitate și de stare civilă pentru membrii familiei;

dovezile veniturilor nete din ultimele 12 luni, precum adeverințe de salariu, taloane de pensie și acte pentru alte venituri, ori documentele cerute local pentru persoanele fără venit;

declarațiile privind locuințele deținute sau înstrăinate, sprijinul primit de la stat și alte locuințe din fondul statului;

contractul de închiriere sau dovada găzduirii și actele cerute pentru locuința în care stă familia;

după caz, acte medicale și dovezi privind evacuarea, dizabilitatea, protecția copilului, statutul de veteran ori o altă situație care poate aduce prioritate.

La Cluj-Napoca, primăria cere și domiciliu în municipiu. Hotărârea Consiliului Local din 2 septembrie 2021 aprobă criteriile, formularul și actele pentru cerere și stabilește 31 iulie ca termen anual pentru includerea pe lista anului următor. Termenul nu se aplică altor orașe.

De pildă, Primăria Alba Iulia a primit cereri între 1 și 30 septembrie 2026, la Direcția de Asistență Socială, potrivit anunțului din 6 august 2026. Data de 1 noiembrie până la care comisiile locale analizează cererile pentru anul următor nu este un termen național de depunere pentru solicitanți.

Pașii de la cerere până la repartizare

Verifică la primăria localității condițiile, punctajele, formularul, lista actelor, locul de depunere și termenul pentru lista următoare. Pregătește actele pentru membrii familiei. Înainte de depunere, verifică dacă veniturile sunt cele nete și acoperă ultimele 12 luni, dacă ai dovezile pentru situația locativă și dacă ai pus actele pentru prioritatea cerută. Depune cererea și păstrează numărul de înregistrare. Verifică lista afișată de primărie și punctajul primit. Dacă lipsești de pe listă sau punctajul pare greșit, cere motivarea și respectă termenul local de contestație. Urmărește lista definitivă și repartizările. Dacă nu există o locuință potrivită disponibilă, verifică la primărie dacă pentru lista următoare trebuie depusă o nouă cerere sau trebuie actualizate actele. Păstrează dovada cererii anterioare, deoarece vechimea poate conta la punctaj.

La Cluj-Napoca, hotărârea din 16 februarie 2026 acordă 30 de zile calendaristice pentru contestațiile la punctaj, calculate de la afișarea listei provizorii, nu de la data hotărârii. Aceasta este o regulă locală, nu un termen valabil în toată țara. Hotărârile consiliului local privind listele pot fi contestate și la instanța competentă pentru litigii cu autoritățile publice.

Întrebări frecvente

Poate primi o locuință socială o victimă a violenței domestice care deține o casă?

Da. Legea permite această excepție până la încheierea împărțirii bunurilor, în condițiile prevăzute pentru victimele violenței domestice.

Cât durează contractul?

Contractul se încheie pe cinci ani și poate fi prelungit pe baza declarației de venituri și a actelor care le dovedesc.

Ce se întâmplă dacă venitul familiei se schimbă după repartizare?

Titularul contractului trebuie să anunțe primarul în 30 de zile. Chiria și suma acoperită de primărie se modifică, iar nedeclararea schimbării poate duce la încetarea contractului.

Pierde chiriașul locuința dacă venitul crește?

Nu pentru orice creștere. Legea permite încetarea contractului dacă venitul depășește nivelul prevăzut de lege cu peste 20% în doi ani fiscali consecutivi, iar titularul nu achită chiria integrală în 90 de zile de la comunicare.

Poate chiriașul să dea locuința altcuiva?

Nu. Locuința socială nu poate fi subînchiriată, iar dreptul de a locui în ea nu poate fi transmis altei persoane. Încălcarea regulii poate duce la încetarea contractului.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: Legea locuinței nr. 114/1996 și normele aprobate prin HG nr. 1.275/2000, Portalul Legislativ; Institutul Național de Statistică, comunicatul nr. 288 din 12 noiembrie 2026; Consiliul Local Cluj-Napoca, hotărârile nr. 583/2021 și nr. 51/2026; Primăria Cluj-Napoca, pagina privind locuințele sociale actualizată la 17 aprilie 2026; Primăria Alba Iulia, anunțul din 6 august 2026.