5 modele de sneakersi pentru tinute casual

Stilul casual este extrem de popular, iar acest cod vestimentar implica imbinarea unor piese lejere, precum tricourile, jeansii sau sneakersii, ce pot fi purtate la ocazii informale.

Din gama incaltarilor ideale pentru stilul casual fac parte pantofii sport sau sneakersii, care pot fi integrati in numeroase tinute cool, in tendinte. Vrei sa stii care sunt modelele de sneakersi pe care le poti alege pentru completarea tinutelor casual? Tine cont de sugestiile noastre!

Tenisi simpli

Pentru a asorta usor orice tinuta casual, ai nevoie de o pereche de tenisi clasici, simpli. Se recomanda alegerea modelelor simple, in nuante de alb, negru, gri sau bej, care pot fi purtate cu orice articol vestimentar.

Poti sa porti tenisii simpli cu o fusta plisata si un crop top, pentru o tinuta casual excelenta daca ai in plan o plimbare prin parc. Totodata, pantofii sport simpli se asorteaza de minune cu o rochie tricou, pentru o tinuta ideala pentru zi.

Tenisii simpli pot fi asortati si cu un tricou clasic si o pereche de jeansi scurti sau lungi, care iti ofera confort pe tot parcursul zilei, indiferent daca ai treaba in oras sau mergi la shopping in mall.

Sneakersi colorati

Daca ai prea multe perechi simple de sneakersi in garderoba, poti sa incerci un model nou, care o sa te binedispuna. In acest caz, alege o pereche de sneakersi colorati, in nuante de albastru, verde, rosu sau galben. Acestia pot fi asortati fie cu o tinuta monocroma, fie cu articole vestimentare la fel de colorate.

Nu stii cu ce sa te incalti cand iesi in oras? Alege o tinuta confortabila cu pantaloni si bluza si adauga o pereche de sneakersi colorati, care te scot din anonimat. Completeaza outfitul casual cu un rucsac cool si o pereche de ochelari de soare si esti gata de plecare. Gasesti o gama variata de produse Furla in Romania, de unde poti alege modelul de pantofi sport colorat care te reprezinta!

Sneakersi cu talpa groasa

Incaltarile sport la fel de populare pentru stilul casual sunt sneakersii cu talpa groasa. Poti opta pentru pantofi sport cu platforma, extrem de comozi si de versatili, care se potrivesc atat cu rochii, cat si cu fuste sau pantaloni.

Mai mult, sneakersii cu talpa groasa iti aduc si alte avantaje. Daca esti miniona, aceasta pereche de incaltari te ajuta sa obtii cativa centimetri in plus, fara a fi nevoita sa porti tocuri incomode.

Sneakersi cu imprimeu

Esti pasionata de moda si vrei sa ai cat mai multe perechi de sneakersi in garderoba? Nu uita nici de sneakersii cu imprimeu! Fie ca vorbim despre pantofii sport cu animal print sau cu print floral, ii poti alege oricand, pentru un plus de originalitate.

Alege pantofii sport cu animal print pentru a accesoriza o tinuta cu acelasi imprimeu sau o tinuta simpla, din articole albe sau negre. Totusi, atunci cand porti pantofi sport cu un asemenea imprimeu, renunta la alte accesorii inutile, care iti pot incarca tinuta.

Sneakersi tip soseta

Populari in special in sezonul cald sunt si sneakersii tip soseta, ce pot fi integrati intr-un stil casual feminin. Astfel, poarta o rochie camasa si adauga o pereche de sneakersi tip soseta, care iti ofera confort.

Spre deosebire de alte modele de pantofi sport, sneakersii tip soseta pot fi mai feminini, datorita absentei sireturilor. Sneakersii tip soseta te ajuta sa obtii un outfit urban, care va atrage doar priviri admirative.

Ia in calcul aceste recomandari si integreaza sneakersii in tinute casual, de bun gust!