Binance spune că a acoperit aproximativ 95% din suma afectată de incidentul de securitate, față de 90% în actualizarea din 31 octombrie. Pentru clienții care vor să își scoată banii, compania a anunțat reluarea treptată a retragerilor la 1 noiembrie 2026, nu accesul imediat la fiecare monedă și rețea.

Prima etapă a fost programată între orele 08:00 și 11:00 în România. Binance avertizează că unele cereri pot întârzia sau pot fi procesate mai lent în această etapă.

Compania declară că soldurile în BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD și ZEC sunt acoperite integral. Binance precizează că acoperirea este de 100% pentru fiecare dintre aceste zece active. Asta privește activele care susțin soldurile clienților, nu înseamnă că retragerea fiecărei monede este deja disponibilă.

Ce retrageri intră în prima etapă

Lista anunțată pentru redeschiderea treptată cuprinde BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, TRX, SOL, XRP, ZEC, DOGE, GRAM, POL, AVAX, ARB și SUI. Rețeaua contează la fel de mult ca moneda aleasă. Binance a inclus ETH, USDT și USDC pe Ethereum; BNB, USDT și USDC pe BSC; TRX și USDT pe Tron; SOL, USDT și USDC pe Solana.

Monedele și rețelele din prima etapă nu devin disponibile toate în același moment. Binance spune că va deschide și alte retrageri după verificări de securitate și stabilitate. Depunerile au rămas active în timpul incidentului, potrivit companiei.

Ce înseamnă acoperirea de 95%

Procentul anunțat de Binance se referă la suma afectată, nu la bani recuperați de la atacatori. Compania spune că a cumpărat active pentru a înlocui o parte dintre cele sustrase, inclusiv prin tranzacții directe cu alți participanți la piață. Potrivit Binance, activele acoperite sau înlocuite au fost procurate prin fondurile proprii, SAFU, Futures Insurance Fund, piețe și canale OTC; nu sunt neapărat aceleași monede recuperate de la atacatori. Blocarea unor fonduri furate și recuperarea lor sunt lucruri diferite de cumpărarea activelor de înlocuire. Binance tratează separat fondurile înghețate de emitenți sau recuperate on-chain și nu oferă o defalcare numerică între activele cumpărate, înghețate și recuperate.

La 31 octombrie, Binance anunțase o acoperire de aproximativ 90%, după 80% în actualizarea precedentă. Compania spunea atunci că alocase peste 6,34 miliarde de dolari din fondul său de protecție, dintr-un fond pentru tranzacții cu contracte și din banii firmei. Binance afirmă că va suporta pierderile produse de incident, fără să le transfere clienților.

Restul de aproximativ 5% este format, potrivit companiei, din monede digitale aflate în afara listei celor zece active cu solduri declarate integral acoperite. Aceste monede se cumpără mai greu în cantitatea necesară. Binance nu le numește individual și nu dă suma exactă folosită la calculul procentului de 95%. În anunțul din 1 noiembrie 2026, Binance spune că aceste active au lichiditate mai redusă, astfel că achiziția volumului necesar durează mai mult; din anunț nu rezultă că fiecare token din restul de 5% este deja acoperit integral.

Cum poate fi verificată o retragere

Disponibilitatea se verifică pentru moneda și rețeaua alese, pe pagina de retragere din contul Binance. Compania indică și pagina generală cu starea rețelelor, dar aceasta afișa „No records” la consultarea din 1 noiembrie și nu confirma atunci situația fiecărei monede. Pagina indicată de Binance se numește Deposit & Withdrawal Status; afișajul „No records” nu oferea o confirmare individuală pentru fiecare activ.

Clientul selectează moneda și rețeaua pe pagina de retragere.

Dacă retragerea este disponibilă, urmărește starea cererii în cont; Binance avertizează că procesarea poate dura mai mult în prima etapă.

Dacă operațiunea nu trece, compania recomandă o nouă încercare după scurt timp.

Binance a realizat la 31 octombrie un instantaneu al rezervelor, iar publicarea dovezii complete era estimată pentru 3 noiembrie 2026. Aceasta privește acoperirea soldurilor, nu confirmă procesarea unei retrageri individuale. Compania a anunțat și un raport despre incident după încheierea anchetei.