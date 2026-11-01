Fondurile de pensii facultative, numite și Pilonul III, aveau 8,75 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie 2026, cu 30% mai mult decât cu un an înainte, arată datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Pentru cei 1.152.430 de participanți, creșterea banilor strânși în toate fondurile nu înseamnă că fiecare cont a câștigat 30%.

În total intră atât banii virați de participanți, cât și schimbările de valoare ale investițiilor. Potrivit ASF, în septembrie 2026 s-au virat 107 milioane de lei. Contribuția a fost, în medie, de 180 de lei. Banii sunt pentru o singură lună și nu explică toată creșterea din ultimul an.

Au crescut și numărul participanților, și sumele virate

În septembrie 2025, fondurile aveau 6,75 miliarde de lei și 953.962 de participanți. Comparate cu luna septembrie 2026, datele ASF arată aproape 198.500 de participanți în plus, iar contribuțiile virate într-o lună au urcat de la 80 la 107 milioane de lei.

Indicator Septembrie 2025 Septembrie 2026 Bani în fonduri, miliarde de lei 6,75 8,75 Participanți, persoane 953.962 1.152.430 Contribuții virate în lună, milioane de lei 80 107 Contribuția medie, lei 168 180

Cifrele pentru participanți, contribuții și banii din fonduri pot fi urmărite în seria statistică a ASF pentru Pilonul III. Dacă cele 107 milioane de lei sunt împărțite la contribuția medie rotunjită de 180 de lei, rezultă aproximativ 594.000 de contribuții medii. Calculul nu dă numărul exact al persoanelor care au plătit în septembrie și nici nu înseamnă că toți cei 1.152.430 de participanți au virat bani în acea lună.

Față de august 2026, tabloul este diferit: banii din fonduri au scăzut cu aproximativ 268 de milioane de lei, sau 2,98%, până la 8,75 miliarde de lei. În același timp, numărul participanților a urcat de la 1.134.221 la 1.152.430, adică cu 18.209 persoane. La 30 septembrie, activele totale erau de 8.751,89 milioane de lei, iar activele nete, suma rămasă după scăderea obligațiilor fondurilor, de 8.736,75 milioane de lei.

Unde sunt investiți banii din Pilonul III

La sfârșitul lui septembrie 2026, cea mai mare parte a banilor era în titluri de stat: 5,57 miliarde de lei, adică 63,6% din total, potrivit ASF. Acțiunile însumau 2,46 miliarde de lei, sau 28,1%, iar fondurile de investiții aveau 285,66 milioane de lei, sau 3,3%. Din investițiile Pilonului III, 95% erau făcute în România, iar 86% erau în lei.

Aceste proporții descriu investițiile celor zece fonduri la un loc, nu împărțirea banilor din contul fiecărui participant. Cei aproximativ 2 miliarde de lei adăugați activelor totale între septembrie 2025 și septembrie 2026 nu reprezintă, singuri, profitul investițiilor: în acest interval au existat și contribuții noi, iar valoarea fondurilor a fost influențată de plăți și de schimbările prețurilor.

Creșterea fondurilor nu este randamentul fiecărui cont

Pentru fondurile cu risc mediu, randamentul mediu ponderat anualizat, calculat pe cele 24 de luni încheiate în septembrie 2026, a fost de 7,88%, conform datelor ASF. Pentru cele cu risc ridicat a fost de 10,10%. Randamentele celor zece fonduri s-au situat între 7,48% și 10,18% pe an în această perioadă; sunt rezultate trecute, diferite de creșterea cu 30% a banilor strânși în întregul sistem.

Contează și costurile fondului în care se află banii. Contractul NN ACTIV prevede un comision de administrare de 0,1625% pe lună din activele fondului. Pentru AZT Moderato, comisionul din active este de 0,14% lunar, iar pentru AZT Vivace, de 0,17% lunar. Acestea sunt trei exemple, nu tarifele tuturor celor zece fonduri; valoarea contului unui participant depinde de fond, de sumele virate, de momentul plăților și de evoluția investițiilor.