Blocul Național Sindical (BNS) cere creșterea salariului minim brut de la 4.325 de lei, cât este acum, la 5.000 de lei începând cu 1 ianuarie 2027. Pentru angajații plătiți cu minimul, majorarea este deocamdată o cerere, nu o decizie a Guvernului.

Diferența ar fi de 675 de lei brut pe lună, adică între sumele trecute în contract, înainte de taxe. Plusul de 282 de lei la banii primiți în cont, avansat în relatarea despre negocieri, este o estimare, nu o sumă stabilită pentru 2027.

Guvernul ar urma să discute cererea cu sindicatele luni, 2 noiembrie. Patronatele se opun majorării: Dragoș Petrescu, reprezentant al Confederației Patronale Concordia, avertizează că firmele ar putea duce costul mai mare în prețurile produselor și serviciilor.

Cât ar primi angajatul după taxe

Salariul brut nu este suma care intră în cont. Din el se scad contribuțiile pentru pensie și sănătate și, după caz, impozitul pe venit. Suma primită poate fi schimbată și de deducerea personală, adică partea pentru care angajatul nu plătește impozit, ori de o eventuală facilitate pentru salariile mici.

Prin urmare, cei 675 de lei brut nu se transformă automat în 282 de lei în mână. Pentru a stabili cât ar primi un angajat în 2027 trebuie cunoscute atât salariul minim aprobat, cât și taxele și deducerile aplicabile atunci. Cererea BNS stabilește doar valoarea brută pe care sindicatul vrea să o negocieze.

Cum s-a ajuns la salariul minim de 4.325 de lei

Hotărârea Guvernului nr. 146/2026 a stabilit salariul minim la 4.325 de lei brut pe lună de la 1 iulie 2026, pentru un program normal de lucru. Suma nu include banii plătiți în plus pentru condiții sau ore speciale. Nivelul anterior era de 4.050 de lei, astfel că majorarea din iulie a fost de 275 de lei brut.

Relatarea despre negocieri citează BNS: circa 720.000 de angajați lucrează cu normă întreagă și primesc salariul minim. Separat, într-o poziție publicată la 1 iulie, sindicatul a estimat la aproximativ 1,76 milioane numărul salariaților aflați la minim sau în intervalul 4.050-4.325 de lei. Această a doua cifră acoperă un grup mai larg; nu reprezintă numărul celor plătiți exact cu minimul actual.

Când se va hotărî salariul minim pentru 2027

Ministrul Muncii, Florin Manole, a indicat în octombrie că reperul pentru 1 ianuarie 2027 este, deocamdată, salariul aflat în plată, de 4.325 de lei brut. Guvernul nu a anunțat o altă sumă proprie pentru anul viitor. Cererea de 5.000 de lei a BNS nu schimbă singură salariile din contracte.

Ministrul a spus că discuțiile privind noul nivel vor urma după primirea datelor de la Institutul Național de Statistică folosite la calculul legal. Guvernul, sindicatele și patronatele vor discuta apoi în Consiliul Național Tripartit. Pentru decizia finală nu a fost anunțată o dată.