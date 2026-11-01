Black Friday 2026 la eMAG va avea loc vineri, 6 noiembrie, potrivit calendarului publicat de platforma operată de Dante International, parte a grupului Naspers/Prosus. Calendarul Black Friday 2026 publicat de eMAG confirmă data de 6 noiembrie 2026. Pentru cumpărătorii care compară prețurile, aceasta nu este însă ziua tuturor reducerilor: alte magazine au început deja campaniile, iar unele le încheie pe 30 noiembrie.

La 1 noiembrie, campaniile Altex, Flanco și Notino sunt în curs. O perioadă lungă de reduceri nu înseamnă că același produs va avea același preț până în ultima zi: Flanco a stabilit tranșe cu produse și prețuri diferite.

Când se încheie reducerile la fiecare magazin

Calendarele publicate de magazine arată date diferite. eMAG are o singură zi de Black Friday, în timp ce celelalte campanii de mai jos durează mai multe zile.

Magazin Perioada campaniei în 2026 Unde sunt ofertele eMAG, operat de Dante International 6 noiembrie Pe emag.ro Altex și Media Galaxy, ale Altex România 29 octombrie-18 noiembrie Online, în aplicația Altex și în magazine Flanco, campanie organizată de Flanco Retail SA 22 octombrie-30 noiembrie Pe flanco.ro și în magazine Dedeman, operat de Dedeman SRL 6-15 noiembrie Online, în aplicație și în cele 65 de magazine, în limita stocurilor Notino 26 octombrie-30 noiembrie Pe Notino.ro

La eMAG, 18 noiembrie este termenul dat vânzătorilor pentru executarea comenzilor plasate pe 6 noiembrie, nu o prelungire a reducerilor. Platforma indică 21 noiembrie drept dată estimată pentru livrarea acestor comenzi.

La Flanco și Notino apar oferte în etape

Regulamentul Flanco împarte campania în trei tranșe, cu produse și prețuri diferite. Prima ține din 22 octombrie până pe 11 noiembrie, a doua din 6 până pe 18 noiembrie, iar a treia din 19 până pe 30 noiembrie. Primele două se suprapun câteva zile, dar data de încheiere a întregii campanii rămâne 30 noiembrie.

Notino anunță promoții noi în fiecare săptămână și alte valuri de oferte pe 6 și 27 noiembrie. Pe pagina Black Friday, Notino confirmă o campanie mai lungă decât perioada indicată în știre. În ediția eMAG din 2025, platforma a raportat comenzi de 986 de milioane de lei, de la 703.000 de clienți. Aceasta este valoarea comenzilor de anul trecut, nu suma economisită de cumpărători și nici un rezultat pentru ediția din 2026.

Prețul tăiat de pe etichetă are o regulă

La o reducere, prețul de dinainte trebuie să fie, de regulă, cel mai mic preț practicat în același loc de vânzare în ultimele 30 de zile, potrivit regulilor prezentate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Fișa de control, Aspecte generale a ANPC precizează că se ia în calcul aceeași suprafață de vânzare. Pentru produsele care se strică repede, perioada este de 10 zile. Dacă un produs se vinde de mai puțin de 30 de zile, se ia cel mai mic preț din perioada în care a fost pus la vânzare.

Comerciantul trebuie să poată dovedi prețul anterior cu documente, dacă ANPC i le cere. Un procent mare afișat lângă produs nu spune singur dacă oferta este mai ieftină decât cea a altui magazin.

Ce poate verifica un cumpărător înainte de plată

Notează prețul și data sau păstrează o captură a ofertei, apoi compară exact același model de produs în mai multe magazine.

Verifică până când este valabil prețul ales și dacă produsul mai este în stoc. La campaniile în tranșe, data finală a campaniei nu este neapărat data finală a fiecărei oferte.

Verifică prețul final, inclusiv livrarea, și condițiile de retur ale magazinului înainte de a plăti.

La comparație, cumpărătorul trebuie să verifice aceeași variantă sau același SKU și să citească termenii comerciantului.

La majoritatea cumpărăturilor online, consumatorul are dreptul să se retragă din contract în 14 zile, cu excepțiile prevăzute de lege. Dreptul este reglementat de OUG nr. 34/2014. Condițiile magazinului arată și dacă transportul pentru retur este plătit de cumpărător. Cumpărătorul trebuie să verifice în politica magazinului excepțiile, condițiile exacte și costul transportului de retur.