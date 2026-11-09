Cauți băuturi premium la prețuri bune? Luna noiembrie aduce aproape 4000 de băuturi la prețuri imbatabile, zeci de mii de cadouri și surprize pentru pasionații de băuturi premium.

A început Black Friday la FineStore, campania care transformă întreaga lună noiembrie într-un moment potrivit pentru cumpărături inspirate, cadouri bine alese și descoperirea unor produse noi. Între 1 și 30 noiembrie 2026, clienții pot profita de reduceri de până la 70%, disponibile la mii de produse din categorii variate, de la vinuri și spumante până la rom, coniac, vodka sau whisky.

Cauți băuturi ceva mai tari? Rom Zacapa, vodcă Belvedere, coniac Rémy Martin, brandy Torres, whisky Johnnie Walker sau lichior Baileys – descoperă branduri de top la super prețuri pe FineStore până la sfârșitul lunii noiembrie!

Sau poate preferi ceva mai delicat? Un vin alb proaspăt, un rosé fructat ori un spumant elegant pot completa selecția pentru evenimentul tău. De Black Friday, descoperă ofertele FineStore la vinuri, prosecco și șampanie și alege etichetele potrivite meniului și preferințelor invitaților, la prețuri speciale până la sfârșitul lunii noiembrie.

Reducerile de Black Friday sunt disponibile atât online, pe finestore.ro, cât și în cele trei magazine fizice: FineStore Pallady, pe Bd. Theodor Pallady nr. 30C, FineStore Băneasa, pe Bd. Aerogării nr. 2–8, și FineStore Virtuții, pe Șos. Virtuții nr. 56E. În magazine, clienții pot primi recomandări și sfaturi de la specialiști, pentru a găsi mai ușor băutura potrivită pentru o masă festivă, un cadou sau o colecție personală. Online, echipa FineStore oferă asistență prin call center, pentru o experiență de cumpărături mai simplă. Selecția include și whisky.

Campania vine și cu un beneficiu dedicat comenzilor online!

În perioada 1–30 noiembrie 2026, pentru fiecare 400 de lei cheltuiți pe produse selecționate, clienții primesc o sticlă de Grande Alberone Vino D’Italia Bianco, 0,75 L. Astfel, FineStore pregătește 30.000 de cadouri pentru iubitorii de vin și pentru cei care aleg să își completeze colecția cu produse speciale, inclusiv etichete premium precum Beluga.

Comenzile de peste 399,99 lei beneficiază de transport gratuit, iar abonarea la newsletter poate aduce extra cupoane și informații despre surprizele pregătite pe parcursul campaniei. Pentru detalii despre produsele participante și condițiile promoției, vizitează finestore.ro și urmărește FineStore pe Facebook și Instagram. Stocurile sunt limitate, iar produsele preferate merită alese cât timp sunt disponibile.