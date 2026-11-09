Creșterea datoriei publice nu oprește automat plata pensiilor. Statul poate acoperi pensiile din contribuții și din alte resurse prevăzute de lege, dar dobânzile tot mai mari pot lăsa, în timp, mai puțini bani pentru majorări.

Nu există un procent al datoriei la care pensiile se suspendă. Riscul de urmărit este dacă statul poate plăti, an după an, pensiile, dobânzile și împrumuturile ajunse la termen.

Datoria este suma rămasă de plătit, nu lipsa de bani dintr-un an

Datoria publică adună obligațiile statului și ale administrațiilor locale. OUG nr. 64/2007 permite statului să ia împrumuturi și să vândă titluri de stat pentru a acoperi lipsa de bani din buget ori pentru a înlocui datorii ajunse la termen. Titlurile pot fi cumpărate de oameni, bănci, fonduri și alți investitori, din țară sau din străinătate.

Deficitul este diferența dintre cheltuieli și venituri într-o perioadă. Datoria este suma obligațiilor rămase de plătit la o anumită dată, după împrumuturi și rambursări. Datoria externă înseamnă obligații față de creditori din afara țării și include și firmele, nu doar statul.

La 31 august 2026, Banca Națională a României a raportat o datorie externă totală de 238.078 milioane euro. Aproximativ 129.453 milioane euro reveneau administrației publice. Niciuna dintre aceste sume nu reprezintă singură întreaga datorie publică, fiindcă aceasta cuprinde și datorii din țară.

Pensiile se plătesc din contribuții și bani de la buget

Pensiile publice sunt plătite în principal din contribuțiile celor care lucrează. La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, cota generală de 25% pentru contribuția de pensie înseamnă 6.000 × 25% = 1.500 de lei. Pentru cei înscriși la Pilonul II, o parte din contribuție merge la fondul privat.

În sistemul public, contribuția nu este păstrată într-un cont personal din care salariatul își va primi mai târziu pensia. Banii încasați acum ajută la plata pensiilor curente. Pensia viitoare depinde de punctele acumulate și de regulile aplicabile la pensionare, nu de restituirea celor 1.500 de lei din exemplu.

Pentru 2026, bugetul sistemului public de pensii are venituri și cheltuieli aprobate de aproximativ 158,743 miliarde lei. Legea bugetului asigurărilor sociale prevede 127,307 miliarde lei din contribuții și 31,419 miliarde lei subvenții de la bugetul de stat. Aceste două sume privesc bugetul asigurărilor sociale în ansamblu, nu banii alocați fiecărei categorii de pensie.

Când veniturile nu acoperă plățile, Legea nr. 360/2023 prevede folosirea fondului de rezervă, apoi finanțarea deficitului prin Trezorerie și, în situații excepționale, sume de la bugetul de stat. Faptul că într-o lună contribuțiile nu ajung nu înseamnă că pensiile acelei luni se opresc.

Dobânzile pot restrânge banii pentru majorări

Când statul cheltuiește mai mult decât încasează, poate împrumuta diferența. Pentru împrumuturi plătește dobândă. La termen trebuie să restituie banii sau să ia un nou împrumut în locul celui vechi; această înlocuire se numește refinanțare.

Nu toate împrumuturile ajung la termen deodată. Strategia Ministerului Finanțelor pentru 2024-2026 urmărește, ca ținte orientative, ca între 10% și 20% din datorie să ajungă la termen într-un an și ca timpul mediu rămas până la rambursare să fie între 7 și 8 ani. Urmărește și cât din datorie își poate schimba dobânda într-un an.

În rectificarea bugetară din noiembrie 2026 au fost prevăzute încă 3,5 miliarde lei pentru dobânzi și încă 3,47 miliarde lei pentru banii trimiși la bugetul pensiilor. Adunate, cele două suplimentări înseamnă 6,97 miliarde lei de acoperit în buget. Acesta este un exemplu concret al presiunii simultane a dobânzilor și pensiilor, nu dovada că banii pentru dobânzi au fost luați din pensii.

Pragurile datoriei nu suspendă pensiile

Potrivit datelor lunare ale Ministerului Finanțelor pentru august 2026, datoria guvernamentală depășea 1.230 miliarde lei și reprezenta 61,1% din PIB. Eurostat indica 59,4% din PIB pentru trimestrul al doilea din 2026, valoare provizorie. Datele și felul de raportare diferă, astfel că cele două procente nu arată cât a crescut datoria de la o lună la alta; cifra lunară nu înlocuiește indicatorul european folosit pentru pragurile din lege.

Legea responsabilității fiscal-bugetare leagă pragurile datoriei de măsuri pentru reducerea ei, nu de oprirea automată a pensiilor:

Peste 45% din PIB, Guvernul trebuie să prezinte un raport și măsuri pentru ținerea datoriei sub control.

Peste 50% din PIB, se cere un program de reducere a datoriei și apar măsuri privind înghețarea salariilor publice.

Peste 55% din PIB, legea prevede măsuri privind înghețarea cheltuielilor totale pentru asistență socială, care se aplică printr-o lege.

La o datorie de peste 60% din PIB, sunt necesare măsuri urgente pentru a scădea deficitul și datoria.

Legea permite excepții în împrejurări extraordinare. Niciun prag nu stabilește pensia unei persoane și nici nu suspendă singur plata ei. Separat de aceste praguri, Legea nr. 141/2025 a menținut pentru 2026 la 81 de lei valoarea punctului de referință folosit la calculul pensiilor; regula de majorare din legea pensiilor se aplică începând cu 2027. Menținerea valorii la 81 de lei este o măsură adoptată, dar legea nu o prezintă drept efect automat al atingerii unui prag al datoriei.

Ce cifre arată presiunea asupra bugetului

Cifrele de mai jos privesc perioade și bugete diferite. Ele trebuie urmărite în serii publicate de aceeași instituție, nu scăzute unele din altele.

Indicator Valoare și sursă Ce arată Deficit 3,81% din PIB, primele nouă luni din 2026; Ministerul Finanțelor Lipsa dintre venituri și cheltuieli în acea perioadă Datorie lunară 61,1% din PIB, august 2026; Ministerul Finanțelor Obligațiile raportate lunar Datorie europeană 59,4% din PIB, trimestrul II 2026, provizoriu; Eurostat Indicatorul trimestrial comparabil între țări Contribuții sociale 127,307 miliarde lei, bugetul pe 2026; Legea nr. 44/2026 Bani prevăzuți din contribuții Subvenții de la stat 31,419 miliarde lei, bugetul pe 2026; Legea nr. 44/2026 Bani prevăzuți pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale Dobânzi 3,5 miliarde lei suplimentar, rectificarea din noiembrie 2026; Ministerul Finanțelor Creșterea banilor alocați pentru plata dobânzilor Transferuri pentru pensii 3,47 miliarde lei suplimentar, aceeași rectificare; Ministerul Finanțelor Creșterea banilor transferați către bugetul pensiilor

Pentru date noi, Ministerul Finanțelor publică datoria și execuția bugetară, Eurostat publică seria trimestrială a datoriei, iar legea anuală a bugetului asigurărilor sociale arată contribuțiile și subvențiile prevăzute. Merită urmărite și dobânzile, împrumuturile care ajung la termen într-un an și numărul celor care contribuie în raport cu numărul pensionarilor. O datorie mai mare poate limita viitoare majorări, dar aceste cifre nu pot fi transformate într-o dată la care pensiile ar înceta să fie plătite.

Întrebări frecvente

Pensiile viitoare intră în datoria publică de azi?

Nu în cifra datoriei folosită de Eurostat pentru comparațiile dintre țări. Drepturile de pensie acumulate sunt raportate separat; estimarea disponibilă pentru România se referă la 2021 și nu este o sumă de plătit integral acum.

Se poate afla pensia din anul 2040 pornind de la procentul datoriei?

Nu. Pensia publică se calculează înmulțind numărul total de puncte al persoanei cu valoarea punctului de referință. Suma personală depinde de veniturile și anii de contribuție, precum și de regulile care se vor aplica la pensionare.

Ce se întâmplă dacă pensia nu ajunge la timp?

Casa Națională de Pensii Publice programează plata prin poștă între zilele 1 și 15 ale lunii, iar plata în cont sau pe card începând cu zilele 12-13. Dacă banii lipsesc după perioada corespunzătoare, pașii sunt:

Se verifică felul în care este plătită pensia și perioada de plată. Se contactează casa teritorială de pensii dacă plata nu a ajuns.

În cât timp poate fi contestată o decizie de pensie?

Decizia poate fi contestată la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare. Termenul privește contestarea deciziei, nu sesizarea unei plăți întârziate.

Surse verificate la 9 noiembrie 2026: OUG nr. 64/2007 privind datoria publică; Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii; Legea nr. 44/2026 a bugetului asigurărilor sociale de stat; Legea nr. 141/2025; Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010; Ministerul Finanțelor; Eurostat; Banca Națională a României; Casa Națională de Pensii Publice; Agenția Națională de Administrare Fiscală.

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