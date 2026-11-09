Pentru dosarul de pensionare la limită de vârstă, solicitantul pregătește cererea, actul de identitate, certificatul de naștere și dovada anilor lucrați; celelalte acte depind de situația sa. Cererea și actele se trimit online sau se depun la ghișeul casei teritoriale de pensii de care ține domiciliul. Carnetul de muncă este necesar mai ales pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, iar copiile actelor nu trebuie pregătite pentru depunerea la ghișeu.

Cine poate cere pensia

Pensia pentru limită de vârstă se acordă când sunt îndeplinite împreună vârsta de pensionare și cel puțin 15 ani pentru care s-au plătit contribuții, potrivit Legii nr. 360/2023. Vârsta standard ajunge la 65 de ani pentru femei și bărbați, însă pentru femei crește treptat, după luna și anul nașterii.

De exemplu, pentru o femeie născută în aprilie 1964, anexa nr. 5 a legii indică noiembrie 2026 și vârsta de 62 de ani și 7 luni. În dreptul ei apar un stagiu minim de 15 ani și un stagiu complet de 33 de ani și 7 luni: stagiul complet nu trebuie confundat cu minimul cerut pentru pensia la limită de vârstă. Cine solicită o reducere a vârstei pentru copii ori pentru anumite condiții de muncă trebuie să aducă și actele care dovedesc acea situație.

Actele de bază și cele cerute doar unora

Lista Casei Naționale de Pensii Publice pornește de la cerere, actele de stare civilă și dovada muncii. Cererea pentru acest tip de pensie este formularul „Anexa nr. 3, Cerere privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă”. Lista de verificare începe astfel:

Cererea de pensionare, completată cu datele solicitantului.

Actul de identitate și certificatul de naștere. Se adaugă certificatul de căsătorie dacă este cazul, inclusiv când trebuie dovedită schimbarea numelui.

Carnetul de muncă, dacă există perioade lucrate înainte de 1 aprilie 2001. Pentru perioadele ulterioare, casa de pensii folosește în mod normal declarațiile depuse de angajatori.

La ghișeu se prezintă actele originale. CNPP precizează că solicitantul nu mai este obligat să depună copii, iar instituția fotocopiază gratuit originalele necesare. La depunerea online, cererea este însoțită de acte în format digital.

Restul actelor se adaugă numai dacă solicitantul se află în situația respectivă:

Pentru serviciul militar: livretul militar.

Pentru studii universitare la zi: diploma și foaia matricolă sau adeverința de studii. Pentru studii în străinătate poate fi necesară și dovada echivalării.

Pentru femeia care cere reducerea vârstei pentru copii: certificatele de naștere ale copiilor sau hotărârea definitivă de adopție, după caz. Actele dovedesc situația; reducerea se stabilește după condițiile legii, nu doar pentru că există un certificat.

Pentru munca în agricultură, venituri brute, sporuri ori condiții de muncă ce trebuie dovedite: documentele și adeverințele corespunzătoare. Dacă este cazul, se adaugă actele pentru mandate sau drepturi prevăzute de legi speciale.

Pentru persoana care încă lucrează: adeverința angajatorului că nu a ales continuarea activității până la 70 de ani și adeverința cu datele angajatorului, pentru informarea acestuia despre decizie.

Pentru depunerea prin mandatar: procura specială. Persoana care locuiește în străinătate poate avea nevoie și de declarația privind șederea sa obișnuită acolo.

Cum se dovedesc anii lucrați și veniturile lipsă

Pentru munca de dinainte de 1 aprilie 2001, dovada obișnuită este carnetul de muncă sau un alt act admis de lege, în original. Dacă a pierdut carnetul, persoana publică pierderea în Monitorul Oficial pentru a putea folosi adeverințe de vechime, potrivit CNPP. În situațiile excepționale prevăzute de lege pot fi folosite și informații din arhiva electronică a carnetelor.

Adeverința se cere mai întâi fostului angajator. Dacă firma nu mai există, se caută succesorul ei, deținătorul arhivei, inspectoratul teritorial de muncă (ITM) ori un operator de arhivă autorizat. Angajatorul are 15 zile de la cererea scrisă pentru eliberarea adeverinței, iar succesorul în drepturi are cel mult 60 de zile, potrivit Inspecției Muncii. Operatorul de arhivă poate percepe un tarif, plătit de solicitant.

Pentru veniturile de dinainte de 1 aprilie 2001, adeverința se întocmește pe baza statelor de plată de către angajator, deținătorul legal al arhivei sau operatorul autorizat. Dacă venitul nu poate fi dovedit astfel, se folosesc salariile trecute în carnetul de muncă și sporurile permanente dovedite. Refuzul unui angajator de a elibera adeverința poate fi sesizat la ITM; problemele unui operator de arhivă autorizat pot fi sesizate la Arhivele Naționale.

Pentru perioadele de după 31 martie 2001, casa de pensii pornește de la declarațiile angajatorilor. Dacă o perioadă lipsește sau datele sunt greșite, solicitantul aduce alte acte doveditoare întocmite legal. În REGES-Online sunt vizibile date transmise pentru perioada 2006-2011 și pentru anii de după 2011; când informația există numai pe hârtie, istoricul se caută la angajator și/sau la ITM.

Unde se depune cererea și ce termene urmează

Se verifică luna în care sunt îndeplinite condițiile de pensionare, apoi se pregătesc actele de bază și numai dovezile cerute de situația personală. Se completează formularul Anexa nr. 3 și se depune, împreună cu actele, la casa teritorială de pensii de care ține domiciliul, personal, prin reprezentant legal sau prin mandatar cu procură specială. CNPP indică și depunerea online, cu actele în format digital. Se păstrează dovada înregistrării cererii. Dacă se observă că lipsește un act, acesta se depune la casa de pensii, păstrând și dovada depunerii lui. La primirea deciziei, se verifică perioadele și veniturile luate în calcul. O decizie greșită sau de respingere poate fi contestată în termenul legal.

Cererea se depune în 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor de pensionare. Dacă este înregistrată în acest interval, pensia se acordă de la data îndeplinirii condițiilor. Dacă este înregistrată mai târziu, drepturile încep de la data înregistrării cererii.

Casa de pensii emite decizia de admitere sau respingere în 45 de zile de la înregistrare. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile dacă persoana este asigurată în luna depunerii cererii sau sunt necesare documente ori verificări suplimentare. Decizia se comunică în 10 zile de la emitere.

Ce se face dacă dosarul este incomplet sau cererea este respinsă

Pentru cererile depuse în România, legea nu stabilește un termen general separat pentru completarea unui dosar incomplet înainte de decizie. Actele lipsă se depun la casa de pensii, iar solicitantul păstrează dovada înregistrării lor. Dacă primește o decizie de respingere sau consideră că pensia a fost stabilită greșit, o poate contesta la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare; litigiul este judecat în primă instanță de tribunal.

Cum se calculează pensia și suma primită

Pensia înainte de rețineri este numărul total de puncte înmulțit cu valoarea punctului de referință, menținută la 81 de lei în 2026 prin Legea nr. 141/2025. Punctele pornesc de la veniturile pentru care s-au plătit contribuții, raportate la câștigul salarial mediu brut folosit la calcul, și de la perioadele recunoscute. Pentru anii de contribuție care depășesc 25 de ani se adaugă puncte de stabilitate: câte 0,50 pentru fiecare an peste 25 până la 30 de ani, câte 0,75 pentru fiecare an peste 30 până la 35 de ani și câte un punct pentru fiecare an peste 35 de ani. Fracțiunile de an se iau proporțional.

Din pensia brută pot fi reținute contribuția de sănătate și impozitul. La o pensie brută de 6.000 de lei, de exemplu, contribuția de sănătate este 10% din partea care depășește 3.000 de lei: 300 de lei. Pentru impozit se scad din 6.000 de lei pragul de 3.000 de lei și contribuția de 300 de lei; din baza rămasă de 2.700 de lei, impozitul de 10% este 270 de lei. Suma rămasă este 5.430 de lei, iar reținerile sunt făcute la plată, după formula explicată de ANAF.

Întrebări frecvente

Pot continua să lucrez după ce îndeplinesc condițiile de pensionare?

Persoana poate alege continuarea activității până la 70 de ani, cu acordul anual al angajatorului. Dacă depune cererea de pensie cât încă lucrează, are nevoie de adeverințele angajatorului privind opțiunea sa și datele firmei.

Unde depun cererea dacă locuiesc în străinătate?

Dacă între România și statul de ședere există un acord aplicabil, cererea se depune la instituția de asigurări sociale din acel stat. În lipsa unui astfel de acord, cererea poate fi depusă printr-un mandatar cu domiciliul în România.

Pot retrage cererea după depunere?

Cererea poate fi retrasă până la emiterea deciziei. După comunicarea unei decizii de admitere, pensionarul poate cere anularea ei în 30 de zile.

Ce fac dacă găsesc acte noi după pensionare?

Pensionarul poate cere recalcularea cu dovezile pentru perioadele ori veniturile care nu au fost folosite inițial. Casa de pensii soluționează cererea în 45 de zile, iar eventualele sume în plus se acordă din luna următoare înregistrării ei.

Surse verificate la 9 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023 și anexa nr. 5; Normele aprobate prin Hotărârea nr. 181/2024; Casa Națională de Pensii Publice, paginile despre pensia pentru limită de vârstă, formulare, dovada anilor de contribuție și valoarea punctului de referință; Inspecția Muncii, informarea privind adeverințele de vechime și REGES-Online; Legea nr. 141/2025; ANAF, explicațiile privind reținerile din pensii.