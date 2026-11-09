În septembrie 2026, magazinele din România au vândut, ca volum, cu 1,5% mai puțin decât în septembrie 2025, iar prețurile plătite de populație au fost, în medie, cu 6,6% mai mari. Institutul Național de Statistică (INS) a măsurat scăderea vânzărilor cu amănuntul și creșterea prețurilor.

Cifrele descriu două presiuni asupra bugetelor gospodăriilor: se cumpără mai puțin din magazine, în timp ce bunurile și serviciile costă mai mult decât cu un an înainte. Ele sunt medii pentru țară, nu calculul cheltuielilor unei anumite familii.

Scăderea de 1,5% privește volumul vânzărilor din comerțul cu amănuntul, fără autovehicule și motociclete. Este cifra calculată înainte de corecțiile pentru numărul zilelor lucrătoare și pentru schimbările obișnuite de la un sezon la altul. După aceste corecții, scăderea față de septembrie 2025 a fost de 2,6%, potrivit INS.

Vânzările au scăzut după creșterea din august

În august 2026, magazinele vânduseră cu 0,9% mai mult decât în august 2025, înainte de corecțiile de calendar și sezon. După corecții, creșterea anuală fusese de 0,1%. Comparația făcută în același fel arată trecerea de la creștere în august la scădere în septembrie.

Contează și luna folosită ca punct de plecare. În septembrie 2025, vânzările fuseseră cu 0,5% mai mici decât în august 2025 înainte de corecții, dar cu 1,3% mai mari după corecții, arată datele INS. De aceea, o schimbare față de luna precedentă nu trebuie confundată cu una față de aceeași lună din anul anterior.

Carburanții și alimentele au tras vânzările în jos

Scăderea din septembrie 2026 nu a fost egală în toate magazinele. Față de septembrie 2025, volumul vânzărilor de carburanți a coborât cu 5%, iar cel al alimentelor, băuturilor și tutunului, cu 1,9%. Produsele nealimentare au avut o creștere de 0,2%, potrivit cifrelor INS calculate înainte de corecțiile de calendar și sezon.

După aceste corecții, scăderile anuale au fost de 3,5% la carburanți, 2,2% la alimente, băuturi și tutun și 2% la produsele nealimentare. Astfel, mica creștere a produselor nealimentare din prima măsurare devine scădere când sunt eliminate diferențele dintre zilele lucrătoare și sezoane.

Prețurile au urcat, dar nu la fel pentru fiecare cheltuială

Rata anuală a scumpirilor a urcat de la 6,2% în august la 6,6% în septembrie 2026, potrivit INS. Față de august, prețurile au crescut în medie cu 0,77%. Serviciile erau cu 11,12% mai scumpe decât în septembrie 2025, produsele nealimentare cu 7,06%, iar alimentele cu 3%.

În interiorul acestor medii, diferențele au fost mari. Cifrele INS pentru câteva cheltuieli arată astfel:

Tipul cheltuielii Produsul sau serviciul Scumpire față de septembrie 2025 Locuință Chirie 39,46% Transport Motorină 37,61% Transport Benzină 28,42% Servicii pentru casă Apă, canalizare și salubritate 14,11% Servicii pentru casă Abonament TV 14,02% Alimente Cafea 13,78% Alimente Ouă 10,84% Încălzire Energie termică 10,70%

Creșterea medie de 6,6% nu înseamnă că fiecare familie a plătit exact cu atât mai mult. O gospodărie care plătește chirie sau cumpără des carburant are alte cheltuieli decât una care nu face aceste plăți.

Puterea de cumpărare a salariului mediu era deja în scădere în iulie 2026, lună pentru care există o cifră verificată în dosar. Salariul mediu net a fost de 5.734 de lei, dar valoarea bunurilor și serviciilor care puteau fi cumpărate cu el era cu 2,6% sub cea din iulie 2025, potrivit datelor INS. Cifra privește iulie, nu salariile din septembrie.

Pe ansamblul primelor nouă luni din 2026, volumul vânzărilor cu amănuntul a fost cu 4,6% sub cel din aceeași perioadă a anului trecut. După corecțiile pentru zile lucrătoare și sezon, scăderea a fost de 4,9%, arată INS.