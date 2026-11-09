România a cumpărat din alte țări mai multe bunuri decât a vândut în primele nouă luni din 2026. Importurile au fost de 100,8 miliarde de euro, iar exporturile de 75,2 miliarde de euro, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Diferența, numită deficit comercial, a ajuns la 25,5 miliarde de euro, cu 3,6% peste aceeași perioadă din 2025.

Cifra privește comerțul țării, nu o plată cerută fiecărui locuitor. Ea arată cât a depășit valoarea bunurilor aduse în România valoarea celor trimise în străinătate. Nu este deficitul bugetar, care privește diferența dintre cheltuielile și încasările statului.

De ce a crescut diferența dintre importuri și exporturi

Din ianuarie până în septembrie 2026, exporturile au crescut cu 4,3% față de aceeași perioadă din 2025, iar importurile cu 4,1%, arată INS. Chiar dacă procentul exporturilor a fost puțin mai mare, importurile au pornit de la o valoare mai ridicată. De aceea, diferența în euro dintre cele două a continuat să crească.

Valorile de 100,8 și 75,2 miliarde de euro sunt rotunjite. Scăderea lor dă 25,6 miliarde de euro, în timp ce deficitul anunțat în datele INS este de 25,5 miliarde de euro. Sumele rotunjite nu permit refacerea exactă a calculului.

În septembrie, importurile au crescut mai repede

Numai în septembrie 2026, România a exportat bunuri de 9,46 miliarde de euro și a importat bunuri de 12,54 miliarde de euro. Față de septembrie 2025, exporturile au crescut cu 6,3%, iar importurile cu 9,8%, potrivit INS. Diferența raportată pentru acea lună a fost de aproximativ 3 miliarde de euro.

Valoarea unei singure luni nu trebuie confundată cu cea adunată de la începutul anului. Cele 25,5 miliarde de euro acoperă perioada ianuarie-septembrie 2026; cifra lunară privește doar bunurile cumpărate și vândute peste graniță în septembrie.

Cele mai multe schimburi au fost cu țările Uniunii Europene

Din valoarea bunurilor exportate în primele nouă luni, 54 de miliarde de euro au mers către țările Uniunii Europene, adică 71,7% din total. România a adus din aceste țări bunuri de 73 de miliarde de euro, reprezentând 72,5% din importuri. În schimburile cu țările din afara Uniunii, exporturile au fost de 21 de miliarde de euro, iar importurile de 27 de miliarde de euro, potrivit datelor INS.

Mașinile și echipamentele de transport au reprezentat 45,4% din exporturi și 36,9% din importuri. Aceste procente arată cât cântărește grupa în fiecare total, nu cât a contribuit ea la deficit.

La calculul comerțului, bunurile exportate sunt evaluate la granița țării din care pleacă. Pentru bunurile importate intră în valoare și transportul și asigurarea până la granița țării în care sosesc. Următoarele date lunare ale INS vor arăta cum a evoluat diferența după septembrie.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă din arhiva financiarul.ro.