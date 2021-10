Care este motivul pentru care o ie tradițională este atât de scumpă?

În cazul în care ai trăit în România, cu siguranță că ai văzut pe cineva purtând o ie traditionala. La ora actuală, aceasta reprezintă un adevărat simbol popular, a cărui importanță crește pe zi ce trece. Nici nu este de mirare, întrucât fiecare ie romaneasca este foarte ușor de purtat și asortat și, în plus, are avantajul că se integrează perfect în orice ținută. Mai mult decât atât, este foarte lejeră și oferă un aspect plăcut ori de câte ori este purtată. Cu toate acestea, rămâne o întrebare destul de interesantă pentru mulți dintre noi, respectiv de ce prețul pentru o bluza tip ie este atât de mare. Tocmai din acest motiv, ne-am interesat și am aflat toate detaliile pe care este indicat să le cunoști astfel încât să înțelegi valoarea unei ii romanesti!

Ce reprezintă simbolurile existente pe fiecare ie nationala?

Nu este un secret faptul că fiecare ie populara este accesorizată cu diverse simboluri, care mai de care mai interesante. Potrivit tradițiilor populare, acestea se impun atunci când vorbim despre un asemenea element vestimentar. În general, vorbim despre următoarele:

Trifoiul cu patru foi – reprezintă norocul;

– reprezintă norocul; Cercul – simbolizează regenerarea și ciclicitatea;

– simbolizează regenerarea și ciclicitatea; Clopoțeii – în tradiția populară, aceștia sunt simbolul vestitorilor;

– în tradiția populară, aceștia sunt simbolul vestitorilor; Crucea – reprezintă echilibrul;

– reprezintă echilibrul; Steluțele – exprimă ascensiunea și apropierea de divinitate.

Toate aceste elemente, puse cap la cap, nu fac altceva decât să înfrumusețeze fiecare ținută, în special atunci când vorbim despre un costum traditional romanesc.

Care sunt cele mai frumoase modele de ii traditionale?

Așa cum este bine știut, prețurile pentru o rochie traditionala sau pentru diverse alte haine traditionale sunt destul de diferite. Acestea fiind spuse, vorbim aici despre faptul că fiecare cost este explicat prin materialele și timpul necesar prelucrării lor. De obicei, pe piață vei putea alege o ie cu brățară la încheietura, încrețită la gât, populară cu ciupag-guleraș la gât și chiar un costum traditional.

Cum se obține o ie tradițională?

Atunci când vine vorba despre procesul în sine, este de la sine înțeles faptul că acesta este unul îndelungat, care se poate întinde chiar și pe câteva luni. Nici nu este de mirare, întrucât o astfel de camasa traditionala se obține prin prelucrarea bumbacului și a borangicului. La rândul lor, acestea nu sunt materiale care pot fi utilizate atât de ușor, motiv pentru care prețul pe care îl necesită este unul mult mai mare. Mai mult decât atât, ambele materiale sunt obținute din import. În cazul în care sunt prelucrate manual, obținerea rezultatului final poate să se întindă pe câteva luni.

Nu doar aceste materiale, ci și alte elemente reușesc să conducă la confecționarea veșmintelor populare. Astfel, pentru a obține o ie tradițională, vei mai avea nevoie de ață colorată, mătase și ace cu diverse dimensiuni, pe care să le utilizezi după propriul plac.

Nimic nu se compară cu aspectul impecabil pe care îl are o ie tradițională, lucrată manual și cu foarte mare grijă și atenție. Însă, prețul lor este unul justificat, ceea ce înseamnă că poți investi fără probleme într-un astfel de articol vestimentar. Folosește comparatorul de prețuri 3CHEAPS și bucură-te de prețuri oferite în timp real!