Firma ta poate cere rambursarea de TVA dacă este înregistrată în scopuri de TVA și are în decont un sold negativ mai mare de 5.000 de lei. Bifezi opțiunea de rambursare în formularul 300; ANAF are, în mod obișnuit, 45 de zile să soluționeze cererea, dar aceasta nu este o dată garantată pentru intrarea banilor în cont.

TVA colectată este taxa din vânzările firmei. TVA deductibilă este taxa din cumpărăturile pentru care firma are drept de deducere. Când TVA deductibilă este mai mare, diferența poate fi cerută înapoi, după ce sunt luate în calcul și sumele rămase din alte perioade.

Cât TVA poți cere înapoi

La vânzări de 100.000 de lei fără TVA, de exemplu, taxa colectată la 21% este 21.000 de lei. La achiziții eligibile de 200.000 de lei fără TVA, taxa deductibilă este 42.000 de lei. Scazi 21.000 din 42.000 de lei și obții un sold negativ de 21.000 de lei.

Dacă mai ai 4.000 de lei rămași dintr-un decont anterior, soldul ajunge la 25.000 de lei. Aceasta este suma pe care o poți cere în exemplu dacă nu ai TVA de plată de scăzut și actele susțin deducerea. Formularul ține seama și de eventualele diferențe stabilite la control, atât pentru TVA de recuperat, cât și pentru TVA de plată.

Articolul 303 din Codul fiscal permite cererea de rambursare numai pentru un sold negativ mai mare de 5.000 de lei. Dacă soldul este de 5.000 de lei sau mai mic, îl treci în decontul perioadei următoare. Nu primești înapoi toată taxa din cumpărături: scazi TVA colectată și poți deduce doar taxa pentru care îndeplinești condițiile legii.

Ce verifici înainte să depui decontul

Firma trebuie să fie înregistrată în scopuri de TVA, iar cumpărăturile pentru care deduci taxa trebuie să aibă legătură cu activitatea sa taxabilă. Pentru fiecare operațiune, verifici dacă ai actele care arată ce ai cumpărat și că bunul ori serviciul a fost primit.

Pentru achiziții: facturi și evidențele în care ai trecut taxa.

Pentru bunuri: contractele și actele care arată livrarea sau primirea lor, după caz.

Pentru servicii: contractele și dovezile că serviciile au fost prestate, după caz.

Acestea nu sunt toate actele pe care ANAF le poate cere. Verificarea depinde de operațiunile declarate, iar firma poate fi nevoită să prezinte și registre, alte evidențe sau înscrisuri care susțin decontul.

Cum ceri rambursarea prin formularul 300

Calculezi TVA din vânzări și TVA pe care ai dreptul să o deduci din achiziții. În formularul 300 treci și soldul negativ reportat, diferențele stabilite la control și eventualul TVA de plată, pentru a ajunge la soldul final. Dacă soldul negativ final trece de 5.000 de lei, depui formularul 300 cu opțiunea de rambursare bifată. Nu depui o cerere separată. Dacă ANAF cere lămuriri sau acte, le pui la dispoziție pentru operațiunile din decont. După decizie, verifici suma aprobată: ea poate stinge mai întâi datorii fiscale ajunse la scadență, iar numai diferența se restituie.

Formularul 300 este pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit articolului 316 din Codul fiscal. Dacă depui decontul cu întârziere, soldul negativ se reportează, de regulă, în perioada următoare, în loc să fie cerut prin procedura obișnuită pe acel decont.

Când primești bani în cont

După ce aprobă rambursarea, ANAF folosește suma mai întâi pentru a stinge datoriile fiscale stabilite și ajunse la scadență. Dacă în exemplul de mai sus aprobă 25.000 de lei, iar firma are o astfel de datorie de 5.000 de lei, datoria se stinge și rămân 20.000 de lei de restituit. Dacă nu are datorii de compensat, întreaga sumă aprobată merge spre restituire.

Decizia de rambursare merge apoi la compartimentul care face compensarea și restituirea. Termenul de soluționare a cererii nu este o promisiune că transferul bancar va avea loc într-o anumită zi după emiterea deciziei.

Cât poate dura soluționarea

Articolul 77 din Codul de procedură fiscală stabilește termenul general de 45 de zile de la înregistrarea cererii. Dacă analiza de risc arată că trebuie făcut un control înainte de rambursare, soluționarea trebuie încheiată în maximum 90 de zile de la înregistrare. Analiza de risc are propriul termen de 15 zile lucrătoare, nu încă 15 zile adăugate automat la termenul de plată.

Când ANAF cere informații suplimentare, termenul se prelungește cu timpul dintre solicitare și primirea răspunsului, în limitele legii. Limita este de două luni pentru informații cerute firmei, trei luni pentru cele cerute unor terți ori autorități și șase luni pentru cele cerute autorităților fiscale străine.

Ce verifică ANAF

ANAF compară decontul cu evidențele fiscale și analizează riscul înainte să decidă cum îl soluționează. Poate verifica facturile, contractele, registrele și dovezile de livrare sau de prestare. Poate compara și declarațiile firmei cu datele din facturile electronice și din sistemul caselor de marcat.

Procedura din Ordinul ANAF nr. 352/2022 prevede situații în care controlul are loc înainte de rambursare. Pentru contribuabilii care nu sunt mari sau mijlocii, printre acestea se află prima cerere după înregistrarea în scopuri de TVA, indicii de risc și insolvența. Ordinele publicate în septembrie și octombrie 2026 includ în analiza de risc și situația furnizorilor, declarațiile lipsă ori creșteri semnificative ale sumelor cerute.

Un control înainte de rambursare nu înseamnă, prin el însuși, că firma a cerut bani necuveniți. Profit.ro a relatat la 24 noiembrie 2026, pe baza unor surse proprii, suspiciuni privind cereri făcute prin sute de firme și proiecte imobiliare. Relatarea privește acel presupus caz, nu firmele care solicită în mod obișnuit rambursarea.

Întrebări frecvente

Pot deduce toată TVA pentru mașina firmei?

Dacă mașina este folosită și în scop personal, deducerea este, în principiu, limitată la 50%. Codul fiscal prevede și excepții.

Unde văd în ce stadiu este decontul?

ANAF are un serviciu online pentru verificarea deconturilor cu opțiune de rambursare. Verificarea folosește datele de identificare ale firmei și perioada fiscală.

Ce fac dacă nu sunt de acord cu decizia?

Poți contesta decizia de rambursare în 45 de zile de la comunicare.

Pot cere dobândă dacă restituirea întârzie?

Poți cere dobândă pentru sumele care trebuiau restituite, în condițiile Codului de procedură fiscală.

Ce se întâmplă cu soldul dinaintea insolvenței?

Soldul negativ dinaintea deschiderii procedurii trebuie cerut prin corectarea decontului perioadei anterioare.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: Codul fiscal, Legea nr. 227/2015; Codul de procedură fiscală, textul publicat de ANAF; ordinele ANAF nr. 174/2026, 352/2022, 1123/2026 și 1425/2026; Catalogul serviciilor oferite de ANAF; serviciul ANAF de verificare a stadiului deconturilor; relatarea exclusivă Profit.ro despre presupusul caz.