Dacă ai venituri mici, nu există o sumă obligatorie de economisit lunar pentru pensie: poți începe, de exemplu, cu 30 sau 60 de lei dintr-un venit de 3.000 de lei și poți mări suma când bugetul îți permite. Ca să afli cât ți-ar trebui, estimezi pensia publică, o compari cu cheltuielile de la pensionare și împarți diferența la lunile în care poți economisi.

Verifică ce pensie publică ai putea primi

În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) poți vedea anii pentru care ai contribuit, contribuțiile virate la Pilonul II și datele din decizia de pensionare. Portalul are și un calculator al pensiei și al datei la care o poți cere. Rezultatul este orientativ: veniturile, anii lucrați și regulile se pot schimba până atunci.

Legea nr. 360/2023 stabilește calculul pensiei publice. Toate punctele strânse se înmulțesc cu valoarea punctului de referință; totalul poate include și puncte pentru anii lucrați peste pragurile din lege. În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei, potrivit CNPP. Ea a fost tot 81 de lei în 2025, dar nu trebuie tratată ca o valoare sigură pentru anii viitori.

Din septembrie 2024, punctele pentru o lună pornesc de la venitul brut pentru care s-a plătit contribuția la pensie, împărțit la salariul mediu brut folosit în bugetul asigurărilor sociale. Acest salariu de calcul este de 9.192 de lei din 30 martie 2026; între 1 ianuarie și 29 martie 2026 a fost de 8.620 de lei. Pentru lunile în care ai contribuit la Pilonul II, CNPP aplică în 2026 un coeficient de 0,81 punctajului din pensia publică. Cei 4,75% virați la Pilonul II sunt incluși în contribuția de 25% a angajatului, nu se plătesc peste ea.

Intră în contul CNPP și verifică anii de contribuție și veniturile pe care se bazează estimarea. Folosește calculatorul doar ca punct de plecare. Verifică în același cont contribuțiile virate la Pilonul II. Suma acumulată la fond o iei separat în calculul veniturilor viitoare, fără să o adaugi încă o dată la pensia publică. Dacă lipsesc perioade lucrate după 1 aprilie 2001, poți cere casei teritoriale de pensii o adeverință privind anii de contribuție. CNPP arată că cererea, însoțită de actul de identitate, poate fi trimisă prin e-mail, prin poștă sau depusă personal.

Calculează diferența pe care o vei acoperi

Fă un buget lunar în banii de azi. Pleacă de la ce cheltuiești acum, scoate costurile care nu vor mai exista și păstrează în calcul locuința, facturile, mâncarea, sănătatea și reparațiile. Compară acest buget cu pensia estimată în aceeași putere de cumpărare, nu cu o sumă viitoare în lei.

Formula pe care o poți refolosi este simplă: din cheltuielile lunare dorite scazi pensia publică estimată, venitul pe care îl estimezi separat din Pilonul II și alte venituri pe care te poți baza. Dacă rezultatul este sub zero, diferența de acoperit este zero. Când o pensie publică brută trece de 3.000 de lei, compară cheltuielile cu suma rămasă după rețineri, nu cu pensia brută: în 2026, contribuția de sănătate este 10% din partea care trece de 3.000 de lei, iar impozitul de 10% se calculează după scăderea plafonului și, după caz, a contribuției de sănătate.

Iată un exemplu, nu o prognoză personală. O persoană de 40 de ani vrea să economisească până la 65 de ani, să folosească banii strânși timp de 20 de ani și să aibă la pensionare 3.000 de lei lunar în banii de azi. Cele 25 de puncte folosite mai jos sunt alese doar pentru calcul.

Pensia publică ilustrativă este 25 × 81 de lei, adică 2.025 de lei pe lună la valoarea punctului din 2026. Suma este sub pragul de 3.000 de lei de la care încep reținerile menționate mai sus. Diferența lunară este 3.000 − 2.025 = 975 de lei. Dacă persoana poate estima un venit separat din Pilonul II sau din altă sursă, îl scade și pe acela. Fără câștig peste inflație, pentru 20 de ani de retrageri ar trebui strânși 975 × 12 × 20 = 234.000 de lei, în banii de azi. Împărțind suma la 25 × 12 luni de economisire, rezultă 780 de lei lunar.

Poți schimba cifrele din exemplu. Înmulțești diferența lunară cu numărul de luni în care vrei să folosești economiile, apoi împarți la numărul de luni rămase până la pensionare. Aceasta este varianta fără câștig peste inflație și nu include taxe sau comisioane.

În același exemplu, dacă economiile ar avea un câștig anual de 2% peste inflație, suma orientativă ar fi de aproximativ 500 de lei lunar; la 4%, de aproximativ 320 de lei. Niciunul dintre aceste câștiguri nu este promis. Comisioanele, taxele și scăderile valorii unei investiții pot schimba rezultatul.

Toate sumele de mai sus sunt în banii de azi. Dacă inflația ar fi, doar ca ipoteză, de 3% anual timp de 25 de ani, cei 3.000 de lei de azi ar însemna aproximativ 6.281 de lei pe lună în lei viitori. Inflația anuală de 7% înregistrată de Eurostat pentru România în octombrie 2026 descrie acea lună, nu următorii 25 de ani.

Începe cu o sumă care încape în buget

Dacă suma rezultată din calcul nu încape acum în buget, nu te împrumuta ca să o atingi. Acoperă întâi cheltuielile esențiale și taxele, ocupă-te de restanțe sau de datoriile scumpe, apoi fă o mică rezervă pentru urgențe. După acești pași poți începe economisirea pentru pensie cu o sumă mai mică.

Un început de 1% sau 2% din venitul lunar este o alegere practică, nu un prag legal și nici o promisiune că banii vor ajunge. La un venit de 3.000 de lei, înseamnă 30 sau 60 de lei pe lună. Dacă venitul crește sau termini de plătit o datorie, poți mări contribuția; dacă venitul scade, o poți reduce sau poți face o pauză.

Compară locurile în care poți ține banii

Cont de economii sau depozit: verifică dobânda, perioada pentru care este oferită, taxele, comisioanele și când poți folosi banii.

verifică dobânda, perioada pentru care este oferită, taxele, comisioanele și când poți folosi banii. Pilonul III, pensia facultativă: este voluntar. Verifică suma minimă cerută de fond, comisioanele, felul în care sunt investiți banii, riscul de pierdere și regulile de plată.

este voluntar. Verifică suma minimă cerută de fond, comisioanele, felul în care sunt investiți banii, riscul de pierdere și regulile de plată. Fond de investiții sau ETF: verifică în ce sunt plasați banii, costurile și cât poate varia valoarea lor. Nu socoti un câștig viitor drept sumă sigură pentru facturi sau urgențe.

La Pilonul III pot participa, între alții, salariații, funcționarii publici și persoanele cu venituri din activități independente ori din alte categorii prevăzute de Legea nr. 204/2006. Tu sau angajatorul puteți plăti contribuția lunară. Pentru venitul salarial brut sau cel asimilat, contribuția poate ajunge la cel mult 15%; acesta este un plafon, nu suma pe care trebuie să o plătești.

Pentru aderare, alegi o schemă de pensie facultativă, citești prospectul fondului, completezi și semnezi actul de aderare, apoi stabilești cum se face plata. Verifică la administrator suma minimă acceptată și ce date ori documente cere schema aleasă; legea nu fixează același minim lunar pentru toate fondurile. Prospectul trebuie verificat și pentru modificarea contribuției, întreruperea plății și transferul la alt fond.

Legea pensiilor facultative permite reținerea unui comision de cel mult 5% din contribuție și/sau de cel mult 0,2% pe lună din banii acumulați. Costurile fondului ales pot fi mai mici. Pentru transferul făcut înainte de doi ani, prospectul poate prevedea și o penalitate, în limitele regulilor aplicabile.

Potrivit instrucțiunilor ANAF pentru formularul 112 din 2026, contribuția pe care o plătește angajatul la Pilonul III se poate scădea din venitul salarial folosit la calculul impozitului, în limita echivalentului a 400 de euro pe an. Contribuția suportată de angajator are separat aceeași limită anuală neimpozabilă pentru fiecare angajat. Acest plafon nu înseamnă 400 de euro primiți în cont.

Pilonul III nu ține locul rezervei pentru urgențe. Pentru accesarea pensiei facultative, regulile cer împlinirea vârstei de 60 de ani, cel puțin 90 de contribuții lunare și o sumă minimă acumulată. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile privind numărul contribuțiilor sau suma strânsă, legea prevede, în situațiile respective, plata dintr-o dată ori în rate pe cel mult cinci ani. Invaliditatea și decesul au reguli speciale.

La plata dintr-o dată din Pilonul III, Legea nr. 141/2025 leagă calculul impozitului de partea care depășește contribuțiile nete, după aplicarea plafonului neimpozabil de 3.000 de lei și, după caz, a contribuției de sănătate. Pentru plata în rate, plafonul se aplică fiecărei rate lunare de la fiecare fond. Suma primită efectiv depinde de plata aleasă și de calculul făcut atunci de fond.

Reia calculul când se schimbă banii tăi

Refă planul cel puțin o dată pe an, cu cheltuielile și venitul de atunci. Recalculează și când schimbi serviciul, ai o pauză de la contribuții, achiți o datorie sau apar cheltuieli noi. Verifică din nou datele din CNPP, contribuțiile la Pilonul II și costurile produsului în care economisești înainte să schimbi suma lunară.

Întrebări frecvente

Pot pune 50 sau 100 de lei lunar în Pilonul III?

Nu există un minim lunar identic pentru toate fondurile. Verifică în prospectul fondului ales dacă acceptă suma și cum o poți modifica ulterior.

Pot scoate toți banii din Pilonul III la 60 de ani?

Împlinirea vârstei de 60 de ani nu dă, singură, dreptul la retragerea integrală a contului. Contează și contribuțiile, suma acumulată și regulile aplicabile plății.

Ce se întâmplă dacă schimb locul de muncă?

Banii strânși la Pilonul III rămân în cont. Verifică la administrator cum continui plata tu sau prin noul angajator și ce documente cere dacă vrei să transferi contul.

Ce fac dacă decizia de pensie are date greșite?

O decizie de pensie emisă de casa teritorială poate fi contestată la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare. Dacă nu este contestată în acest termen, devine definitivă.

Este garantată tuturor o pensie de 1.281 de lei?

Nu. În 2026, cei 1.281 de lei reprezintă nivelul indemnizației sociale care completează veniturile pensionarilor eligibili sub pragul legal, nu un rezultat minim al calculului pensiei pe puncte.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023 și explicațiile Casei Naționale de Pensii Publice despre calculul pensiei, punctaj, contribuții, contul personal, adeverința de stagiu, indemnizația socială și contestarea deciziei; Legea nr. 204/2006 și ghidul Autorității de Supraveghere Financiară despre Pilonul III; Legea nr. 141/2025 și instrucțiunile ANAF pentru formularul 112 din 2026; datele Eurostat despre inflația din octombrie 2026.