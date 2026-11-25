ANAF Antifraudă a identificat la o firmă de construcții plăți pentru personal de aproximativ 2,19 milioane de lei, trecute prin conturile directorului și ale mamei sale, apoi trimise către aproximativ 100 de persoane. Printre cei care au primit bani sunt salariați plătiți peste sumele declarate de firmă și oameni care au lucrat fără contract; salariații pot verifica ce contribuții le-au fost declarate.

Controlul a vizat activitatea firmei din 2021 până în 2025, potrivit documentului publicat de ANAF la 25 noiembrie 2026. Inspectorii au calculat pentru plățile către personal impozit pe salarii și contribuții sociale de aproximativ un milion de lei, în sarcina firmei.

Ce a găsit ANAF în plățile către oameni

Firma trimitea banii în conturile personale ale directorului și ale mamei sale, iar din acestea se făceau plățile către oameni. În descrierea unor transferuri apăreau cuvinte precum „împrumut”, „chirie”, „cazare” și „rată”. ANAF spune că plățile de natură salarială depășeau sumele trecute de firmă în contabilitate și în declarațiile fiscale.

Inspectorii au găsit și plăți către persoane care au lucrat pentru firmă fără contract individual de muncă. Cele aproximativ 2,19 milioane de lei cuprind ambele feluri de plăți; ANAF nu împarte nici suma, nici cele aproximativ 100 de persoane între salariați și lucrători fără contract. Prin urmare, cifra nu arată cât a primit fiecare om.

Directorul administra în fapt societatea, deși în actele firmei figura un alt administrator, care era și asociat. Acesta a declarat inspectorilor că a semnat actele de înființare la cererea directorului, prietenul său din copilărie. Mama directorului era cealaltă persoană prin contul căreia treceau banii destinați personalului.

Un milion de lei reprezintă taxe calculate firmei, nu bani ceruți lucrătorilor

ANAF a calculat aproximativ un milion de lei pentru impozitul pe salarii și contribuțiile sociale aferente plăților găsite la control. Documentul din 25 noiembrie prezintă calculul inspectorilor, fără să indice o decizie de impunere pentru această sumă. Codul de procedură fiscală prevede că, în cazul unei inspecții fiscale, raportul stă la baza deciziei de impunere pentru diferențele de taxe stabilite.

Separat, inspectorii au identificat venituri ale firmei de aproximativ 1,9 milioane de lei care nu au fost declarate și TVA de aproximativ 1,7 milioane de lei scăzută nejustificat din taxa datorată. ANAF mai spune că directorul ar fi folosit în interes personal bani ai firmei, aproximativ 3,7 milioane de lei și 155.000 de euro. Aceste sume descriu constatări diferite și nu reprezintă bani încasați de cei aproximativ 100 de oameni.

Firma își declară taxele pe salarii și persoanele asigurate prin formularul 112. ANAF arată că versiunea aprobată prin Ordinul comun nr. 605/95/928/2314 din 2026 se aplică din luna de raportare iulie 2026, după perioada verificată în acest caz.

Cum pot salariații verifica ce le-a fost declarat

ANAF arată că un salariat poate vedea în Spațiul Privat Virtual, contul său online la Fisc, cum i-a declarat angajatorul contribuțiile. Verificarea se face pentru lunile în care persoana a primit bani, nu prin împărțirea sumei totale anunțate de ANAF la numărul celor plătiți.

În Spațiul Privat Virtual, salariatul intră la „Solicitări/Informații” și alege documentul „D112Contrib”, pentru contribuțiile declarate de angajator.

Pentru veniturile înregistrate la Fisc, poate solicita și o adeverință de venit.

Dacă găsește diferențe față de banii primiți, păstrează dovezile plății și cere angajatorului corectarea declarației. Poate sesiza ANAF, iar pentru drepturi salariale ori muncă fără contract, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

ANAF explică cum se obține documentul D112Contrib prin Spațiul Privat Virtual. Comunicatul despre control nu anunță un termen special în care cei care au primit bani prin acest circuit trebuie să ceară verificarea.