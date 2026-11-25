Dacă angajatorul ți-a virat din greșeală mai mulți bani decât îți datora, nu cheltui diferența și cere calculul în scris. Articolul 256 din Codul muncii te obligă să restitui suma nedatorată, chiar dacă greșeala este a angajatorului, dar firma nu poate opri automat banii din salariile următoare.

Cum afli dacă banii sunt în plus

Compară suma intrată în cont cu salariul net din statul de plată, nu doar cu salariul brut din contract. Potrivit Inspecției Muncii, plata pentru muncă poate include salariul de bază, sporuri, indemnizații și alte sume adăugate. O plată mai mare nu este neapărat o eroare.

Ține la îndemână contractul și actele adiționale, statul de plată dacă îl ai, extrasul de cont, pontajul, situația concediilor și a orelor suplimentare, precum și regulile sau decizia prin care ți s-a acordat un bonus. Verifică apoi ce anume explică diferența:

Două viramente pentru aceeași lună pot însemna că plata din cont a fost dublată.

Un bonus sau un spor poate fi datorat dacă îndeplinești condițiile în care a fost acordat.

O sumă greșită în statul de plată cere refacerea calculului salarial, nu doar verificarea transferului bancar.

Cât ai putea avea de restituit

La un salariu brut de 8.000 de lei, de exemplu, fără sporuri, deduceri, facilități fiscale sau alte rețineri, contribuția la pensie de 25% este de 2.000 de lei, iar contribuția la sănătate de 10% este de 800 de lei. Baza pentru impozit rămâne 5.200 de lei; impozitul de 10% este 520 de lei. Salariul net din exemplu este 4.680 de lei, calculat cu cotele din Codul fiscal.

Dacă statul de plată arată un singur salariu net datorat de 4.680 de lei, dar în cont intră de două ori câte 4.680 de lei pentru aceeași lună, diferența de verificat și, dacă este nedatorată, de restituit este 4.680 de lei. Dacă statul și declarația fiscală au înregistrat corect un singur salariu, problema este al doilea virament. Dacă însă chiar calculul salariului a fost greșit, angajatorul trebuie să clarifice suma netă și brută și corectarea actelor salariale înainte să stabilească suma cerută înapoi.

Calculul nu este același pentru orice salariu. Contează deducerile, sporurile și situația lunii. Pentru angajații eligibili plătiți cu salariul minim brut de 4.325 de lei, din 1 iulie până la 31 decembrie 2026, există și suma lunară de 200 de lei care nu intră în calculul impozitului și al contribuțiilor.

Pașii pentru o restituire sigură

Păstrează diferența necheltuită. Notează data și suma fiecărui virament și compară-le cu actele pentru luna plătită. Cere prin e-mail sau printr-o solicitare înregistrată perioada plătită, drepturile incluse și calculul pe componente. Întreabă dacă diferența este un bonus, un drept restant sau o plată nedatorată. Dacă angajatorul confirmă eroarea, cere suma de restituit, explicarea diferenței dintre brut și net, datele contului firmei și felul în care va corecta, dacă este cazul, statul de plată și taxele declarate. Trimite suma stabilită în contul comunicat în scris de firmă, cu o explicație care identifică plata și luna. Păstrează ordinul de plată și extrasul care arată transferul. Cere confirmarea scrisă că banii au fost primiți și că suma respectivă nu mai este datorată. Păstreaz-o împreună cu solicitarea inițială, calculul primit și actele salariale.

Model de mesaj: „Vă rog să-mi comunicați calculul sumei virate la data de [data], luna și drepturile pentru care a fost plătită, precum și diferența pe care o considerați nedatorată. Vă rog să precizați suma netă și brută, ce se corectează în statul de plată și în declarația fiscală, dacă este cazul, și contul firmei pentru restituire.”

Angajatorul poate corecta impozitul și contribuțiile reținute printr-o declarație 112 rectificativă, dacă plata greșită a afectat sumele declarate. Cere confirmarea corectării; nu depui tu declarația în locul firmei.

Când pot fi opriți bani din salariu

Restituirea unei plăți nedatorate, prevăzută de articolul 256, este diferită de recuperarea unei pagube produse angajatorului prin vina salariatului. Articolul 169 nu permite rețineri din salariu doar pentru că firma afirmă că a greșit. Pentru reținerile cu titlu de daune, datoria trebuie stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

O înțelegere sau un angajament de plată nu este, singur, temei pentru rețineri lunare din salariu, explică Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați. Când recuperarea în rate salariale se face în condițiile articolului 257, o rată nu poate trece de o treime din salariul net. Toate reținerile lunare la un loc nu pot depăși jumătate din net.

Ce faci dacă suma cerută este greșită

Arată în scris ce contești: luna, orele lucrate, bonusul sau calculul sumei. Cere actele pe care se sprijină solicitarea și nu semna un angajament prin care recunoști o datorie neverificată. Păstrează contractul, actele adiționale, pontajul, mesajele despre bonus și extrasele de cont.

Pentru contestarea unei măsuri privind contractul de muncă, inclusiv a unui angajament de plată, articolul 268 prevede 45 de zile calendaristice de când ai aflat de măsură. Termenul de trei ani pentru răspunderea patrimonială a salariatului față de angajator nu înlocuiește cele 45 de zile. Poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă dacă ți s-au făcut rețineri pe care le consideri nelegale; litigiul privind suma este soluționat de instanța de muncă. Cererea poate fi depusă la instanța competentă de la domiciliul ori reședința ta sau de la sediul angajatorului, iar conflictul de muncă este scutit de taxa judiciară de timbru.

Întrebări frecvente

Pot cere să restitui în timp banii deja cheltuiți?

Da, poți cere o înțelegere scrisă privind plata în timp. Faptul că ai cheltuit banii nu înlătură obligația de a restitui o sumă nedatorată și nu îți dă automat dreptul la amânare.

Trebuie să primesc fluturaș de salariu?

Inspecția Muncii precizează că nu există o obligație legală generală de a elibera fluturașul. Poți cere calculul plății și poți păstra extrasul de cont și celelalte documente care arată ce ai primit.

Cine aduce dovezile dacă disputa ajunge în instanță?

Într-un conflict de muncă, angajatorului îi revine sarcina probei. Păstrează totuși documentele și mesajele care susțin suma pe care o consideri cuvenită.

Există vreo excepție de la restituire?

Înalta Curte a stabilit o excepție pentru o situație precisă de detașare la o instituție publică și de depășire a plafonului salarial aplicabil acolo. Decizia nr. 23/2023 nu schimbă regula pentru un virament greșit obișnuit.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: Codul muncii; Codul fiscal; Inspecția Muncii, informațiile REGES despre salarizare și fluturașul de salariu; Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați, explicațiile despre restituire și rețineri; ordinul comun privind declarația 112; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; OUG nr. 89/2025; Decizia Înaltei Curți nr. 23/2023.