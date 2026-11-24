Concediul medical nu îți taie automat prima de profit. Dacă prima este un drept prevăzut în contract sau în regulile firmei, plata ori reducerea ei depinde de condițiile scrise pentru perioada respectivă. Pe 24 noiembrie 2026, BZI a scris că prima ar fi lipsit pentru unii angajați ai CTP Iași după concedii medicale și a amintit de un prag de 12 zile într-un an. Compania, citată de publicație, a invocat criterii din contractul colectiv de muncă; clauza și calculele individuale nu apar în relatare.

Când poți cere prima de profit

Legea nu dă tuturor salariaților dreptul la o primă de profit. O poți cere dacă este promisă prin contractul individual de muncă, prin contractul colectiv sau printr-o regulă aplicabilă și ai îndeplinit condițiile ei. Codul muncii include adaosurile în salariu și obligă părțile să respecte contractul colectiv încheiat legal. O recompensă lăsată doar la alegerea angajatorului nu devine automat o sumă datorată.

În concediul medical, contractul de muncă este suspendat: nu lucrezi și nu primești salariu pentru acele zile, ci indemnizație medicală, în condițiile legii. Suspendarea nu șterge automat alte drepturi prevăzute de contract sau de regulile aplicabile. Concediul medical nu este o absență nemotivată, iar angajatorul nu poate dispune concedierea pe durata incapacității de muncă dovedite prin certificat medical.

Când poate fi redusă prima

Dacă prima răsplătește timpul lucrat și regula prevede calculul proporțional, zilele de concediu medical pot influența suma. Dacă prima răsplătește rezultate obținute într-o perioadă deja încheiată, un concediu ulterior nu anulează automat dreptul câștigat. O excludere completă trebuie verificată după clauza aplicabilă și după felul în care a fost folosită pentru toți angajații vizați.

Caută perioada pentru care se acordă prima, formula, pragul de absențe, felul zilelor numărate, lucrătoare sau calendaristice, și eventualele excepții. Pragul de 12 zile relatat în cazul CTP Iași nu este, prin el însuși, o regulă valabilă pentru toți salariații. Fără formula primei, pontajul și calculul individual, nu se poate stabili nici suma unei reduceri proporționale, nici dacă excluderea totală respectă drepturile angajatului.

Un criteriu legat de concediul medical nu înseamnă automat discriminare. Poate apărea însă o problemă dacă dezavantajează persoane pe un criteriu protejat, precum handicapul sau boala cronică necontagioasă, fără o justificare obiectivă.

Ce acte verifici și ce ceri în scris

Verifică regulile valabile pentru perioada în care s-a format prima, începând cu contractul individual și actele lui adiționale. Urmează contractul colectiv și anexele, regulamentul intern, politica de bonusare dacă se aplică angajaților și decizia de acordare a primei. Regulamentul intern produce efecte față de salariați după ce le este adus la cunoștință.

Dacă nu ai contractul colectiv al unității, poți cere inspectoratului teritorial de muncă o copie electronică a lui și a actelor adiționale. Legea nr. 367/2022 dă acest drept angajatului unității.

Cere angajatorului, în scris, motivul refuzului, clauza exactă folosită și versiunea regulilor valabile pentru perioada primei. Solicită perioada luată în calcul, numărul și felul zilelor de concediu medical reținute, eventualele excepții, formula completă și calculul tău individual. Cere suma brută, reținerile și suma netă. Păstrează cererea și dovada trimiterii, răspunsul primit, contractele, fluturașii de salariu, pontajele pe care le ai și certificatele medicale relevante. Dacă refuzul rămâne neclar ori consideri că un drept nu a fost plătit, sesizează inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului, online sau în scris. Petiția se soluționează, de regulă, în 30 de zile; termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Pentru plata unui drept salarial neachitat, te poți adresa tribunalului. Litigiile de muncă sunt scutite de taxa judiciară de timbru. Nu aștepta răspunsul inspectoratului dacă se apropie termenul pentru acțiunea ta.

Termenul depinde de ce contești. Codul muncii prevede 45 de zile calendaristice de când ai aflat de o măsură unilaterală privind contractul individual, 3 ani de la nașterea dreptului de a cere salarii restante și 6 luni pentru neexecutarea contractului colectiv. Într-un litigiu de muncă, angajatorul trebuie să aducă dovezile în apărarea sa, dar depune și tu actele pe care le ai.

Dacă spui că ai fost discriminat, poți trimite o petiție la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Ai un an la dispoziție, calculat din ziua faptei sau din ziua în care ai aflat despre ea. Arată data, împrejurările, criteriul invocat și dovezile.

Cât rămâne dintr-o primă brută

O primă salarială brută nu este suma care intră în cont. La o primă de 600 de lei brut, de exemplu, în regimul obișnuit, fără deduceri ori facilități, contribuția la pensie de 25% este 150 de lei, iar cea la sănătate de 10% este 60 de lei. Baza pentru impozit rămâne 390 de lei; impozitul de 10% este 39 de lei. Prima netă estimată este 351 de lei, după regulile din Codul fiscal.

Netul final poate fi diferit când prima se adună la salariul lunii și se aplică deduceri. Contribuția de 2,25% pentru muncă este plătită de angajator, nu se scade din prima netă. Exemplul arată taxele pentru o primă de 600 de lei brut, nu formula prin care un angajator o reduce pentru zilele de concediu.

Întrebări frecvente

Dacă plec din firmă înainte de ziua plății, mai pot cere prima?

Depinde dacă îndepliniseși deja condițiile și dacă regula cere să fii angajat și în ziua plății. Cere clauza și calculul pentru perioada lucrată.

Poate firma să schimbe formula bonusului fără să mă anunțe?

Regulamentul intern trebuie comunicat salariaților pentru a produce efecte față de ei. Cere versiunea valabilă pentru perioada primei și dovada comunicării; dacă schimbarea privește un drept din contract, ea poate fi contestată.

Există un număr maxim de zile de concediu medical pentru toate bolile?

Nu există un singur plafon anual valabil pentru toate diagnosticele. Un prag folosit la calculul unei prime nu este limita legală a concediului medical.

Prima de profit și indemnizația medicală sunt aceeași plată?

Nu. Indemnizația se acordă pe baza certificatului medical, care trebuie prezentat plătitorului cel târziu pe 5 ale lunii următoare. Pentru certificatele emise între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, OUG nr. 158/2005 prevede, de regulă, diminuarea indemnizației cu o zi, cu excepțiile legale; această regulă nu calculează prima de profit.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: relatarea BZI despre CTP Iași; Codul muncii; Legea nr. 367/2022 privind dialogul social; OUG nr. 158/2005 privind concediile medicale; Codul fiscal; OG nr. 137/2000 privind discriminarea; Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării; Inspecția Muncii și REGES.