Cum te ajuta un curs de dezvoltare personala din Bucuresti in cariera?

Competitia pe piata muncii este acerba, drept urmare nu este niciodata prea devreme sa incepi pregatirile pentru cariera dorita. Astfel, elevii care participa la un program de dezvoltare personala vor avea doar de castigat in momentul in care isi vor cauta de lucru.

Bineinteles ca nu este vorba despre orice program, ci despre unul gandit special pentru a-i indruma pe elevi spre traseul profesional potrivit pentru ei. De exemplu, participarea la un curs de dezvoltare personala din Bucuresti, pus la dispozitie de Success Academy, le va oferi tinerilor toate informatiile de care au nevoie pentru a-si dezvolta skill-urile si pentru a fi pregatiti pentru jobul mult visat.

Success Academy – leadership si antreprenoriat, totul intr-un singur loc!

Success Academy este un „altfel” de program educational, fiind singura scoala din Romania creata in concordanta cu cerintele mediului business. Prin intermediul fiecarui curs dezvoltare personala Bucuresti, tinerii isi vor descoperi potentialul cu ajutorul unui program coerent si unitar de antrenare a abilitatilor de lider.

Din moment ce Academia promite sa faca „ceea ce scoala nu face”, aceasta le va oferi tinerilor informatii de ordin teoretic si practic care ii vor pregati pentru viata reala. Programul la care participa elevii este bazat pe 30.000 de best-practices care au fost culese in peste 20 de ani de experienta in domeniul educatiei si al dezvoltarii personale.

Cum arata un curs de dezvoltare personala din Bucuresti la Success Academy?

Inainte de orice, trebuie mentionat faptul ca programul propus de Academie pune accent atat pe dezvoltarea acelor soft skills, extrem de esentiale pentru mediul business, cat si pe imbunatatirea skill-urilor lingvistice. Din acest motiv, cursurile sunt predate atat in limba romana, cat si in limba engleza. In functie de nivelul lor de engleza, participantii la un curs de dezvoltare personala din Bucuresti vor fi inscrisi in grupe dedicate celor cu nivel de incepator, intermediar sau avansat.

In primul an de studiu, programul este impartit in doua componente. In primul rand, este vorba de Personal Leadership, un aspect extrem de important pentru orice antreprenor la inceput de drum, prin intermediul caruia afla cum sa se conduca pe sine. In al doilea rand, se insista asupra a ceea ce se numeste Life & Thinking Skills, prin care tinerii afla cum sa se descurce in lumea „reala”.

In al doilea an de studiu, se pune accent pe Team Leadership & Relationare. Urmeaza anii 3 si 4, cand sesiunile de curs se concentreaza asupra componentei profesionale, iar tinerii invata skill-uri esentiale legate de Business Skills si Business Lunch.

Fiecare curs dezvoltare personala Bucuresti are o tematica diferita si isi propune sa trateze probleme de maximum interes pentru tinerii din ziua de astazi, care isi doresc sa aiba o cariera de succes in viitor. Iata doar cateva exemple!

Atitudine de invingator;

Gandire critica;

Personal branding;

Comunicare verbala si non-verbala;

Educatie financiara;

Inteligenta emotionala;

Rezolvare de probleme;

Public speaking;

Mindfullness etc.

In cazul in care nu locuiesti in Bucuresti, insa ai dori sa te inscrii la acest program unic in spatiul educational romanesc, poti opta pentru cursurile oferite online de catre Success Academy. Indiferent care este varianta pe care o preferi, alege cu incredere un astfel de program si vei dobandi toate cunostintele si skill-urile necesare pentru a obtine o cariera de succes!