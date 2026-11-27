Fabricile care făceau dulciurile, sucurile, jucăriile și bicicletele copilăriei au avut destine diferite: Kandia din Timișoara și CIBO/Poiana din Brașov s-au închis, dar mărcile au rămas. Eugenia, Cico, Brifcor și Pegas apar în prezentările actuale ale companiilor, însă numele de pe ambalaj nu arată că produsul este făcut în vechea fabrică. Pentru păpușile Arădeanca, ultima confirmare a producției din acest ghid datează din 2020.

Unde se făceau produsele și ce se știe astăzi

Marca și fabrica veche Soarta fabricii Marca și producția astăzi Eugenia

Dobrogea, Palas Producție atestată din 1961; situația halei vechi nu este precizată. Dobrogea Grup listează marca; locul fiecărui sortiment nu este precizat. Prezentare disponibilă în 2026. Kandia

Timișoara Fabrica s-a închis în 2004. Kandia Dulce prezintă marca; producția a fost mutată la București în 2004. Amplasamentul actual nu este precizat. Poiana

CIBO, Brașov Fabrica s-a închis în 2008. Mondelēz indică uzina din Svoge, Bulgaria. Prezentare disponibilă în 2026. Cico

Rețeaua IPA Fostul amplasament din Militari nu mai produce; soarta tuturor unităților rețelei nu este stabilită aici. Romaqua prezintă marca; fabrica actuală nu este indicată. Prezentare disponibilă în 2026. Brifcor

Mai multe unități, inclusiv Comaico Linia Comaico din 1 Decembrie s-a închis. Catalogul Romaqua din 2025 include Brifcor; fabrica actuală nu este indicată. Arădeanca

Fabrica de păpuși Activitate reluată după faliment și lichidare. Producția era activă în ianuarie 2020, potrivit AGERPRES; situația din 2026 nu este stabilită. Pegas

Uzina Tohan, Zărnești Marca a dispărut după 1989; situația producției în uzina veche nu este precizată. Pegas prezintă biciclete și vehicule electrice; fabrica fiecărui model nu este indicată. Prezentare disponibilă în 2026.

Prezentările mărcilor arată ce se află în portofoliul companiilor, nu dacă fiecare produs se găsește într-un anumit magazin la 27 noiembrie 2026.

Cum au trecut fabricile de dulciuri prin schimbări

Eugenia era fabricată din 1961 la Întreprinderea de Morărit și Panificație Dobrogea din Palas, Constanța, potrivit relatării Adevărul despre istoria produsului. Dobrogea Grup prezintă astăzi Eugenia Original, alături de variante cu cacao, lapte, vanilie și lămâie. Prezentarea companiei nu leagă fiecare variantă de hala din Palas.

Fabrica istorică Kandia a început la Timișoara în 1890. Istoria publicată de Kandia Dulce arată că firma din București a primit numele Excelent în 1991, iar cele două companii au fuzionat în 2004. În același an, fabrica din Timișoara s-a închis, iar producția mărcii a fost mutată la București, relata HotNews în august 2004.

Compania a fost preluată de Cadbury în 2007. În 2010, după trecerea la fondul Oryxa Capital, a primit numele Kandia Dulce. În portofoliul prezentat de companie se află și ROM, Măgura și Făgăraș; continuarea mărcilor nu înseamnă continuarea fabricii timișorene.

La Brașov, fabrica de dulciuri care a produs Poiana s-a numit CIBO din 1966 până în 1990, conform istoriei relatate de Adevărul. A devenit apoi societate pe acțiuni, iar în 1994 a fost cumpărată de Kraft Jacobs Suchard. Producția Poiana a plecat din Brașov în 2008, când fabrica s-a închis. Mondelēz identifică astăzi uzina din Svoge, Bulgaria, printre cele care produc Poiana.

Ce s-a schimbat la Cico și Brifcor

Înainte de 1990, Cico era produs de Întreprinderea de Produse Alimentare din București, într-o rețea cu mai multe fabrici în Capitală și una la Brașov. În anii 1980, rețeaua ajunsese la aproape 600.000 de sticle pe zi, potrivit investigației Digi24. În 1991, CI-CO și Coca-Cola au înființat o firmă comună în care Coca-Cola deținea 51%.

În 2007, producția Coca-Cola de pe fostul amplasament CI-CO din Militari a fost mutată la Ploiești, iar locul a rămas depozit, conform aceleiași investigații. Aceasta este mutarea producției Coca-Cola, nu o dovadă că Cico se fabrică la Ploiești. Romaqua include Cico în gama sa de băuturi retro, fără să indice pe pagina mărcii fabrica actuală.

Brifcor era îmbuteliat în mai multe unități. Una dintre ele era Comaico din localitatea 1 Decembrie: Fondul Proprietății de Stat a primit 70% din acțiunile sale în 1994, iar linia care făcea Brifcor s-a închis ulterior, potrivit Digi24. Catalogul Romaqua din 2025 include Brifcor în gama Giusto, la sticlă de 250 ml, cu minimum 4% suc de portocale. Catalogul nu stabilește că băutura are rețeta de dinainte de 1990.

Ce se știe despre păpușile Arădeanca și bicicletele Pegas

Fabrica Arădeanca a fost înființată în 1949. A trecut prin faliment și lichidare, iar activitatea a fost salvată în 2008. În ianuarie 2020, AGERPRES relata că fabrica și marca aparțineau familiei Fânață, aveau 20 de angajați și o capacitate de 60.000 de păpuși pe an. Acestea sunt date din 2020, nu cifre despre producția din 2026.

Pegas a început în 1972 la uzina Tohan din Zărnești, care producea și armament, conform istoriei publicate de marca de biciclete. După 1989, marca a dispărut, apoi a fost relansată printr-un proiect independent. Site-ul Pegas prezintă biciclete și vehicule electrice, dar nu spune unde este fabricat fiecare model.

Întrebări frecvente

Mai are Eugenia gustul și rețeta de altădată?

Dobrogea Grup prezintă sortimentele de astăzi, dar nu oferă o comparație a rețetelor cu cele folosite înainte de 1990.

Se fabrică toate bicicletele Pegas în România?

Prezentarea oficială a mărcii nu indică țara de fabricație pentru fiecare model. Relansarea Pegas nu dovedește că toate bicicletele ies din uzina Tohan.

Ce alte unități făceau jucării înainte de 1990?

Muzeul Publicității enumeră Metaloglobus, MAP Oradea, Agatex Timișoara, Tehno-Metalica București, 9 Mai Lugoj, Steaua Roșie Râșnov și Arta Lemnului, pe lângă Arădeanca. Lista privește producția de atunci, nu funcționarea lor din prezent.

Se găsesc toate aceste mărci în magazine acum?

Dobrogea Grup, Kandia Dulce, Romaqua și Pegas prezintă mărcile în portofoliile lor, iar catalogul Romaqua include Brifcor în 2025. Aceste prezentări nu indică stocul fiecărui magazin din noiembrie 2026.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: prezentările Dobrogea Grup, Kandia Dulce, Romaqua Group, Mondelēz International și Bicicleta Pegas; catalogul Romaqua din 2025; Muzeul Publicității; relatările Adevărul despre Eugenia și CIBO; relatările HotNews despre Kandia și Digi24 despre CI-CO și Brifcor; reportajul AGERPRES despre Arădeanca din ianuarie 2020.