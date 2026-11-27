Pentru cinci cadouri alese ca exemplu pentru doi adulți și doi copii, ar trebui puși deoparte cu aproximativ 107 lei mai mult de Crăciun în 2026 decât în 2025: 1.469,77 lei față de circa 1.362 lei. Diferența este o estimare pentru aceeași listă de cadouri, nu suma cu care cresc cheltuielile fiecărei familii.

Prețurile celor cinci produse sunt cele afișate la 27 noiembrie 2026. Pentru 2025, calculul folosește scumpirea categoriei din care face parte fiecare produs; nu reprezintă prețurile la care acele modele au fost vândute atunci.

Cât spun românii că vor cheltui

În sondajul Shopfully din octombrie 2026, cei mai mulți respondenți s-au orientat spre aproximativ 1.000 de lei pentru cadourile de Crăciun. Alți 37% nu stabiliseră o limită. Cei 1.000 de lei nu sunt o medie calculată pentru toți participanții.

Pentru cadourile din 2025, sondajul Raiffeisen Bank și Appinio, realizat în noiembrie pe 750 de persoane între 18 și 65 de ani, a găsit că 41% aveau un buget între 500 și 1.000 de lei, iar 26% unul între 1.000 și 2.000 de lei. tbi bank și iVox au făcut în octombrie 2025 un alt sondaj despre cumpărăturile de Crăciun. Au răspuns 1.011 utilizatori de internet: 47% aveau cel mult 500 de lei, 15% aveau între 500 și 700 de lei, iar aproape 17% aveau între 700 și 1.000 de lei.

Din aceste răspunsuri nu rezultă cu câți lei a crescut bugetul declarat de români. Sondajele nu dau o medie pentru aceleași cumpărături, calculată în același fel în ambii ani. Comparația în lei se poate face, în schimb, pentru o listă de cadouri păstrată neschimbată.

Cât s-au scumpit categoriile de cadouri

Datele Institutului Național de Statistică pentru octombrie 2026 față de octombrie 2025 arată creșteri diferite pentru haine, cosmetice și categoria care include aparatele audio-video. Pentru jucării, seria Eurostat pentru jocuri, jucării și hobby-uri oferă aici comparația din septembrie 2026 față de septembrie 2025.

Haine: confecțiile s-au scumpit cu 5,50%, potrivit INS.

Cosmetice și articole de igienă: prețurile au crescut cu 3,83%, potrivit INS.

Aparate audio-video: categoria INS care le include, alături de ceasuri și articole sportive, a crescut cu 7,94%.

Jocuri, jucării și hobby-uri: prețurile au crescut cu 9,2% în septembrie 2026 față de septembrie 2025, potrivit Eurostat.

Procentele descriu categorii întregi, nu scumpirea fiecărui pulover, televizor sau set de jucării. Nici nu se adună între ele: fiecare se aplică numai cadoului din categoria sa.

Cât costă aceeași listă pentru doi adulți și doi copii

Exemplul cuprinde un pulover Quechua NH100 de la Decathlon pentru un adult, un set de îngrijire corporală de la Altex pentru celălalt, câte un LEGO DUPLO Echipa F1 pentru fiecare copil și un televizor LED Smart VORTEX V43F101VS pentru familie. Acestea sunt prețuri afișate la 27 noiembrie 2026, nu prețuri medii din magazine.

Cadou 2025 estimat, lei 2026, lei Pulover NH100 94,78 99,99 Set de îngrijire 28,80 29,90 LEGO DUPLO, copilul 1 109,88 119,99 LEGO DUPLO, copilul 2 109,88 119,99 Televizor V43F101VS 1.018,99 1.099,90

Pentru fiecare rând, prețul din 2026 a fost împărțit la 1 plus creșterea categoriei: de pildă, 99,99 lei împărțiți la 1,055 dau aproximativ 94,78 lei pentru pulover. Fără rotunjirea rezultatelor intermediare, totalul estimat este de 1.362,33 lei în 2025, față de 1.469,77 lei în 2026. Diferența este de aproximativ 107,44 lei.

Prețurile exacte din 2025 ale acestor modele nu intră în calcul. O promoție, altă mărime sau schimbarea televizorului poate modifica suma plătită, chiar dacă lista păstrează tot cinci cadouri.

Cum stabilești suma pe care o poți cheltui

La un plafon de 1.500 de lei, ales numai ca exemplu după acoperirea cheltuielilor obișnuite, coșul de 1.469,77 lei lasă 30,23 lei pentru livrare și ambalaje. Dacă aceste costuri depășesc 30,23 lei, coșul trece peste plafon. Ele nu au un preț unic în exemplele folosite și trebuie adăugate la prețurile afișate când sunt cunoscute.

Adună banii disponibili și economiile puse deoparte pentru Crăciun. Scade mâncarea, facturile, transportul, datoriile care ajung la plată și rezerva pentru urgențe. Păstrează banii necesari până la următorul venit, inclusiv pentru plățile din ianuarie. Scrie cadourile și numărul lor. Adună prețurile, livrarea și ambalajele; totalul trebuie să încapă în suma rămasă. Dacă totalul este prea mare, schimbă lista ori alegerea unui cadou. Când compari cu 2025, nu trece cadourile adăugate pe seama scumpirilor.

Regula de calcul poate fi refolosită cu orice listă: banii disponibili plus economiile pentru Crăciun, din care se scad plățile necesare și rezerva, dau limita pentru cumpărături. Separat, prețul fiecărui cadou se înmulțește cu numărul de bucăți, apoi se adaugă celelalte costuri.

Întrebări frecvente

Cât costă exemplul fără televizor?

Puloverul, setul de îngrijire și cele două jucării însumează 369,87 lei la prețurile afișate în 2026. Pentru aceleași patru produse, suma estimată pentru 2025 este de circa 343,34 lei, deci diferența este de aproximativ 26,53 lei.

Când încep să pun bani deoparte?

Nu există o dată obligatorie pentru cumpărarea cadourilor. Suma pe care vrei să o strângi poate fi împărțită la lunile rămase până la cumpărături, fără a folosi banii păstrați pentru facturi și plățile din ianuarie.

Black Friday garantează cadouri mai ieftine?

Nu. Sondajul Shopfully din octombrie 2026 arată că aproximativ 42% dintre respondenți intenționau să înceapă atunci cumpărăturile de Crăciun; procentul nu spune cât economisește fiecare la un produs.

Intră și masa de Crăciun în cei aproximativ 107 lei?

Nu. Diferența privește numai cele cinci cadouri din exemplu. Mâncarea, livrarea și ambalajele nu sunt incluse în totalul coșului.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: Institutul Național de Statistică, datele despre prețuri din octombrie 2026; Eurostat, seria pentru jocuri, jucării și hobby-uri din septembrie 2026; sondajele Shopfully din 2026, Raiffeisen Bank și Appinio din 2025, tbi bank și iVox din 2025; prețurile afișate de Altex și Decathlon la 27 noiembrie 2026; ghidurile BCR despre bugetul pentru cadouri și plățile de la începutul lui ianuarie.