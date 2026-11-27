Ministerul Educației a cerut inspectoratelor școlare să trimită până la 2 decembrie 2026, ora 11:00, datele corectate ale profesorilor cărora nu le-au fost emise cardurile pentru prima de carieră didactică de 1.500 de lei. Cererea apare într-o adresă din 24 noiembrie, publicată de Edupedu.ro.

Sunt vizați profesorii identificați pentru prima din anul școlar 2025-2026 care lucrează și în 2026-2027, dar ale căror carduri nu au fost emise din cauza unor date greșite sau nepotrivite. Termenul de 2 decembrie este pentru trimiterea răspunsurilor de către inspectorate, nu pentru depunerea unei cereri personale la minister.

Profesorul care găsește o greșeală în datele sale sau a fost omis de pe listă contactează școala la care lucrează. Potrivit Ministerului Educației, școala transmite datele corecte prin inspectoratul școlar către minister.

Ce date trebuie să verifice școlile

Adresa ministerului privește trei feluri de probleme care au împiedicat validarea profesorilor:

Numele, prenumele sau CNP-ul nu corespund datelor din evidența persoanelor. Aceste date trebuie corectate în tabel.

Legătura dintre profesor și codul de identificare al angajatorului nu apare în datele Inspecției Muncii. Școala trebuie să verifice angajatorul din contractul de muncă și actualizarea registrului electronic al salariaților.

Profesorul nu apare cu o cerere eligibilă pentru 2025-2026. În acest caz, se verifică dacă era în activitate la 1 mai 2026.

Ministerul cere înapoi tabelul complet, cu datele corectate, fără coloane noi. Fiecare răspuns trebuie însoțit de o confirmare semnată de directorul școlii că verificările au fost făcute.

Potrivit documentului publicat de Edupedu.ro, tabelele care conțin și CNP-uri trebuie trimise la o adresă Gmail, nu la o adresă de pe domeniul ministerului. Adresa ministerului nu precizează cine administrează contul Gmail.

Cine poate primi prima după corectarea datelor

Ordonanța de urgență nr. 43 din 30 octombrie 2026 permite alimentarea cardurilor în noiembrie și decembrie pentru două grupe diferite. Prima cuprinde profesorii deja validați, care au card emis, dar fără bani pe el. A doua cuprinde profesorii cărora cardul nu le-a fost emis și pentru care erorile de validare sunt lămurite. În ambele cazuri, beneficiarii trebuie să fi rămas în activitate în 2026-2027.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a comunicat anterior că 50.152 de profesori validați aveau carduri nealimentate: 40.178 din învățământul preuniversitar și 9.974 din cel universitar. Acest total nu îi include pe profesorii a căror validare era încă blocată de erori, categoria pentru care sunt cerute acum corecturile.

Ordonanța îi cere Ministerului Educației să lămurească erorile în aplicația informatică a statului în 15 zile de la intrarea ei în vigoare. Cererea adresată acum inspectoratelor privește colectarea datelor corectate prin tabele.

Până când trebuie activată prima

Beneficiarii din ambele grupe trebuie să activeze măsura până cel târziu la 14 decembrie 2026, potrivit aceleiași ordonanțe. Termenul se aplică și grupei pentru care cardurile nu au fost încă emise, dar instrucțiunile Pluxee privind cardurile deja emise și nealimentate nu explică separat activarea în cazul celor fără card.

Cei care au primit deja cardul îl pot activa în aplicația Pluxee sau sunând la 021 232 99 55 și apăsând tasta 1. Au nevoie de ultimele patru cifre ale CNP-ului și de codul tipărit pe spatele cardului, arată informațiile publicate de Edupedu.ro.

Ordonanța stabilește perioada în care pot fi alimentate cardurile, noiembrie-decembrie 2026, nu și o zi de plată pentru fiecare profesor. Banii acordați personalului din învățământul preuniversitar pot fi folosiți până la 31 august 2027.