ANAF, condusă de președintele Adrian Nicușor Nica, a înlocuit la 27 noiembrie 2026, prin Ordinul nr. 1.636/2026, procedura prin care declară firmele inactive fiscal și le readuce la statutul activ. O firmă riscă să fie declarată inactivă dacă nu are un cont pentru plăți la o bancă din România sau la Trezorerie. Același lucru se poate întâmpla dacă nu depune situațiile financiare anuale în cele cinci luni de după termenul legal.

Inactivitatea fiscală nu oprește obligația firmei de a declara și plăti taxele. În schimb, firma pierde dreptul de a scădea anumite cheltuieli și TVA din taxele datorate, iar clienții ei pot pierde același drept pentru cumpărările făcute de la ea.

Cele două motive de inactivare se aplică de la 1 ianuarie 2026. Schimbarea din noiembrie privește procedura folosită de ANAF: ordinul nou îl înlocuiește pe cel din 2015 și actualizează notificările și formularele.

Când poate fi declarată inactivă o firmă

Codul de procedură fiscală prevede cele două situații: firma nu are cont de plăți în România sau la Trezorerie ori nu depune situațiile financiare anuale în termen de cinci luni de la data-limită stabilită pentru acestea. Termenul de cinci luni se adaugă datei legale de depunere, nu începe la 1 ianuarie.

ANAF a precizat în februarie 2026 că verificarea din acest an privește situațiile financiare al căror termen legal de depunere cade în 2026. Astfel, regula nu se aplică oricărui bilanț vechi rămas nedepus, fără a ține seama de anul termenului legal.

În cazul lipsei contului, legea nu permite declararea inactivității înainte de împlinirea termenului de 15 zile la care trimite articolul 92 din Cod. Articolul 107 leagă acest termen de înștiințarea privind depășirea datei-limită pentru depunerea unei declarații. Atât declararea inactivității, cât și reactivarea se fac prin decizie comunicată firmei.

Firma continuă să plătească taxe, dar pierde dreptul la deduceri

ANAF a arătat că declarațiile fiscale și plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor rămân obligatorii și după declararea inactivității. Statutul de firmă inactivă nu șterge datoriile fiscale și nu înlocuiește declarațiile pe care societatea trebuie să le depună.

Potrivit Codului fiscal, firma inactivă nu poate deduce cheltuielile și TVA aferente cumpărărilor făcute în această perioadă. Efectul poate ajunge și la clienți: pentru bunurile sau serviciile cumpărate după înscrierea furnizorului ca inactiv, aceștia nu pot deduce cheltuielile și TVA aferente.

Există excepții prevăzute de Codul fiscal, între care cumpărările în cadrul executării silite și cele de la firme aflate în procedura falimentului. Pierderea deducerii nu înseamnă un cost fix în lei pentru toate firmele: suma depinde de cumpărările fiecăreia și de taxele care s-ar fi putut deduce.

Ce trebuie să facă firma pentru a redeveni activă

Pentru reactivare, firma trebuie să îndeplinească cerințele fiscale și să înlăture motivele pentru care a fost declarată inactivă. ANAF indică aceste condiții:

Să își îndeplinească obligațiile de depunere a declarațiilor și de plată.

Să aibă un cont de plăți în România sau un cont la Trezorerie.

Să depună situațiile financiare anuale.

Reactivarea are loc prin decizia comunicată de ANAF, nu doar prin depunerea actelor. Pentru firmele intrate în inactivitate după intrarea în vigoare a Legii nr. 239/2025, perioada de inactivitate este limitată la cel mult un an; dacă nu sunt reactivate în acest termen, poate urma dizolvarea.