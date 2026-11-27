Tratamentul GLP-1 pentru obezitate costă, la prețurile maximale verificate la 27 noiembrie 2026, de la 773,83 lei pentru o cutie de Wegovy injectabil și de la 983,30 lei pentru una de Mounjaro, fiecare cu patru doze săptămânale. Saxenda costă 591,08 lei pe cutie, dar la doza de întreținere aceasta ajunge doar 18 zile; pentru obezitate, lista CNAS aplicată de la 1 noiembrie 2026 nu prevede compensarea acestor tratamente.

La prețul medicamentului se adaugă, după caz, consultațiile, analizele, monitorizarea și consumabilele. Suma plătită se schimbă când crește doza, iar prețul din catalog nu garantează nici prețul efectiv, nici stocul farmaciei.

Cât costă fiecare etapă a tratamentului

Prețurile de mai jos sunt maximele de catalog CaNaMed reproduse în fișele de preț verificate la 27 noiembrie 2026. Doza o stabilește medicul; rândurile nu sunt un îndemn de a o schimba.

Medicament și doză Preț maxim pe cutie Cât acoperă cutia Wegovy injectabil, 0,25 mg până la 1 mg 773,83 lei Patru doze săptămânale Wegovy injectabil, 1,7 mg 900,67 lei Patru doze săptămânale Wegovy injectabil, 2,4 mg 1.028,13 lei Patru doze săptămânale Wegovy injectabil, 7,2 mg 1.801,83 lei Se verifică prezentarea prescrisă Mounjaro, 2,5 mg 983,30 lei Patru doze săptămânale Mounjaro, 5 mg 1.156,07 lei Patru doze săptămânale Mounjaro, 7,5 mg sau 10 mg 1.695,72 lei Patru doze săptămânale Mounjaro, 12,5 mg sau 15 mg 2.201,90 lei Patru doze săptămânale Saxenda, primele patru săptămâni din schema de creștere a dozei 591,08 lei O cutie ajunge pentru aceste doze Saxenda, 3 mg pe zi 591,08 lei 18 zile

Patru doze săptămânale înseamnă patru săptămâni, nu întotdeauna o lună calendaristică. La Saxenda, trei stilouri conțin împreună 54 mg: la 3 mg pe zi, medicamentul folosit în 30 de zile valorează aproximativ 985,13 lei la prețul din tabel, dar cine începe fără doze rămase cumpără două cutii și plătește atunci 1.182,16 lei.

Cine poate primi un medicament pentru obezitate

Wegovy, Saxenda și Mounjaro au indicație pentru controlul greutății la adulți. Tratamentul este destinat adulților cu un indice de masă corporală, numit IMC, de cel puțin 30 sau celor cu IMC de la 27 până sub 30 și cu cel puțin o boală legată de greutate. IMC pune greutatea în raport cu înălțimea; medicamentele se folosesc cu schimbări ale alimentației și activității fizice, pe bază de rețetă și sub supraveghere medicală.

Wegovy injectabil începe la 0,25 mg o dată pe săptămână. Doza crește, de regulă la câte patru săptămâni, la 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg și apoi 2,4 mg; pentru unii adulți, medicul poate ajunge la 7,2 mg după cel puțin patru săptămâni la 2,4 mg. Agenția Europeană a Medicamentului oferă informații despre Wegovy și despre varianta care se ia pe gură zilnic. Dozele sunt de 1,5 mg, 4 mg, 9 mg și 25 mg. Ele cresc la intervale de cel puțin patru săptămâni.

Saxenda începe la 0,6 mg pe zi și crește săptămânal, cu câte 0,6 mg, până la 3 mg pe zi. Potrivit informațiilor despre Saxenda ale Agenției Europene a Medicamentului, tratamentul se oprește dacă, după 12 săptămâni la 3 mg pe zi, scăderea în greutate este sub 5%.

Mounjaro începe la 2,5 mg o dată pe săptămână și trece la 5 mg după patru săptămâni. Dacă medicul crește apoi doza, treptele sunt de câte 2,5 mg, cu cel puțin patru săptămâni la fiecare doză, până la maximum 15 mg, conform informațiilor europene despre Mounjaro. Aceste schimbări pot mări costul față de prima cutie.

Când poate fi compensată rețeta

Un medicament autorizat pentru obezitate nu este automat și compensat pentru acest diagnostic. Lista CNAS aplicată de la 1 noiembrie 2026 nu adaugă semaglutida, liraglutida sau tirzepatida pentru indicația de obezitate. Semaglutida și liraglutida apar în protocoalele CNAS în contextul diabetului; faptul că aceeași substanță este folosită și pentru greutate nu face compensată rețeta pentru obezitate.

Pentru un pacient cu diabet, medicul verifică diagnosticul, produsul, substanța, doza și condițiile protocolului pentru diabet înainte de a prescrie compensat. Rețeta poate fi emisă de medicul de familie sau de un specialist aflat în contract cu casa de asigurări, cu respectarea protocolului. Medicul de familie poate continua o schemă stabilă doar în condițiile prevăzute acolo.

Chiar când o rețetă este compensată, procentul se aplică prețului de referință stabilit pentru medicament, nu automat întregului preț de la farmacie. Pacientul plătește diferența rămasă după suma suportată de casa de asigurări.

Cum verifici produsul, prețul și dreptul la compensare

Cere medicului diagnosticul pentru care prescrie tratamentul și datele exacte ale produsului: nume, formă, concentrație și cod CIM. Codul CIM identifică prezentarea medicamentului, astfel încât injecția să nu fie confundată cu un comprimat. Caută produsul și codul CIM în Nomenclatorul medicamentelor al ANMDMR. Pentru Wegovy, verifică separat forma injectabilă și cea orală. Caută același cod în Catalogul public de prețuri al Ministerului Sănătății. Întreabă apoi farmacia care este prețul efectiv și dacă produsul prescris este în stoc. Dacă rețeta este pentru diabet și se cere compensare, verifică împreună cu medicul atât produsul din lista CNAS, cât și condițiile protocolului pentru diabet. Dacă sunt îndeplinite, medicul emite rețeta corespunzătoare, iar farmacia calculează suma de plată.

Pentru tratamentul obezității, rețeta medicală este necesară, dar nu aduce prin ea însăși compensare. Dacă farmacia nu poate elibera o rețetă pentru diabet ca fiind compensată, medicul prescriptor poate verifica diagnosticul, codul produsului și condițiile protocolului; pentru lămurirea dreptului la compensare, pacientul se poate adresa casei sale de asigurări de sănătate.

Cum calculezi suma de pus deoparte

Pentru o lună anume, adună prețul cutiilor pe care trebuie să le cumperi atunci, consultațiile, analizele, monitorizarea și acele sau alte consumabile necesare. Pentru o medie lunară, adună cheltuielile din 12 luni și împarte totalul la 12. Nu există în acest calcul un tarif unic pentru consultații sau analize.

De exemplu, pentru primele 52 de săptămâni cu Wegovy injectabil, presupune că medicul menține câte patru săptămâni fiecare dintre dozele de 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg și 1,7 mg, apoi 36 de săptămâni doza de 2,4 mg. Primele trei cutii costă împreună 2.321,49 lei, a patra 900,67 lei, iar cele nouă cutii de 2,4 mg costă 9.253,17 lei. Medicamentul ajunge astfel la 12.475,33 lei; dacă se aleg doar pentru exemplu încă 1.000 de lei pe an pentru consultații, analize, monitorizare și consumabile, totalul este 13.475,33 lei, adică aproximativ 1.122,94 lei lunar în medie.

La aceleași prețuri, alte două scenarii de 52 de săptămâni arată cât schimbă doza bugetul: Mounjaro, cu patru săptămâni la 2,5 mg și apoi 48 la 5 mg, înseamnă 13 cutii și 14.856,14 lei numai pentru medicament; Saxenda, cu creșterea săptămânală a dozei în primele patru săptămâni și apoi 3 mg zilnic, cere cumpărarea a 20 de cutii, în valoare de 11.821,60 lei. Acestea sunt calcule pentru schemele descrise, nu costuri garantate pentru orice pacient; oprirea tratamentului, altă doză sau alt preț schimbă totalul.

Ce trebuie discutat cu medicul înainte și în timpul tratamentului

Pragurile de IMC și schemele de mai sus sunt pentru adulți și nu se aplică automat copiilor. O persoană cu diabet care ia insulină sau un alt medicament ce poate scădea glicemia, precum o sulfoniluree, are nevoie ca medicul să îi verifice schema și, după caz, glicemia. Două produse GLP-1 nu se combină.

Semaglutida nu se folosește în sarcină și trebuie oprită cu cel puțin două luni înaintea unei sarcini planificate; tirzepatida trebuie oprită cu cel puțin o lună înainte. Sarcina, alăptarea și celelalte tratamente trebuie discutate cu medicul înainte de începerea sau continuarea terapiei. Durerea abdominală puternică și persistentă poate semnala pancreatită și cere ajutor medical imediat.

Întrebări frecvente

Pot lua Ozempic compensat doar ca să slăbesc?

Nu pe baza unui diagnostic de obezitate. Ozempic și Rybelsus au indicație autorizată pentru diabet, nu pentru obezitate, iar compensarea pentru diabet cere îndeplinirea protocolului aferent.

Cât costă Wegovy sub formă de comprimate?

Prețul trebuie verificat după forma și codul CIM prescrise, în Catalogul public al Ministerului Sănătății și la farmacie. Prețurile din tabel sunt pentru injecții și nu pot fi folosite pentru comprimate.

Pot primi mai mult de o lună de tratament pe o rețetă compensată?

Pentru o boală cronică și o schemă stabilă, rețeta poate acoperi până la 90, 91 sau 92 de zile, dacă sunt îndeplinite condițiile legale și ale protocolului. Această regulă nu transformă tratamentul obezității într-unul compensat.

Poate fi trimisă o rețetă electronică după o consultație la distanță?

Ghidul asiguratului publicat de CNAS spune că, după o consultație la distanță, rețeta electronică poate fi trimisă pacientului sau farmaciei. Pentru o rețetă compensată rămân obligatorii condițiile diagnosticului și ale protocolului.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: ANMDMR, Nomenclatorul medicamentelor și recomandările privind indicațiile produselor GLP-1; Agenția Europeană a Medicamentului, informațiile despre Wegovy, Saxenda și Mounjaro; CNAS, lista de medicamente aplicată de la 1 noiembrie 2026, protocoalele terapeutice, Ghidul asiguratului și contractul-cadru; Ministerul Sănătății, Catalogul public de prețuri; prețurile maximale CaNaMed reproduse în fișele de preț verificate la 27 noiembrie 2026.