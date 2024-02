De ce sa alegi produse Electrolux pentru afacerea ta in Horeca

Electrolux este unul dintre cele mai renumite branduri in industria electrocasnicelor, avand o gama varianta de produse top quality pentru orice sector din HoReCa: echipamente de bucatarie, echipamente hoteliere, echipamente pentru spalatorii profesionale.

Ce aduce Electrolux unui business in HoReCa

Performanta si fiabilitate

Produsele realizate de Electrolux sunt gandite pentru a fi fiabile astfel incat sa ajute antreprenorii si ownerii unui business in horeca sa poata sa isi maximizeze rata profitabilitatii. Fiecare echipament Electrolux, trece printr-un test amanuntit, pentru controlul calitatii, pentru a se asigura ca rezistenta produselor este la standardele promise.

Usurinta in utilizare

Echipamentele horeca Electrolux, atat echipamentele de bucatarie cat si echipamentele pentru spalatorii, sunt gandite astfel incat sa fie simple de folosit, fara a necesita un training pentru personal, sau sa existe o perioada extinsa de invatare a modului de folosite.

Eficienta energetica

In 2024 eficienta energetica este un aspect foarte important mai ales pentru afacerile din industria horeca. Atat din punct de vedere al business-ului cat si din punct de vedere ecologic si impact asupra emisiilor de carbon, eficienta energetica trebuie sa fie un atu pentru fiecare echipament profesional, deoarece iti va impacta in mod direct modul in care te vad clientii dar si profitabilitatea.

Suportul echipei Electrolux

Un ultim aspect, dar la fel de important ca cele de mai sus este suportul tehnic pe care il primesti de la specialistii Electrolux. Acestia sunt gata sa te ajute si sa te asiste in orice problema ai, legata de echipamente, astfel incat business-ul sa aiba cat mai putin de suferit.

Principalele game de produse

Bucatarii

In cazul in care ai in vedere deschiderea unui restaurant sau a unui business care presupune prepararea si servirea mancarii, poti sa apelezi la gamele Libero pro sau Molteni. Daca Libero Pro, iti ofera mai multa flexibilitate in privinta echipamentului, si mai multa versatilitate, fiind potrivit chiar si pentru fast food-uri sau food truck-uri, gama Molteni este destinata bucatariilor profesionale de restaurante sau hoteluri. Acesta se poate realiza si echipa in mod personalizat, in functie de specificatiile si dorintele bucatarului Chef.

De asemnea mai exista si echipamentele Thermaline, focusate pe reducerea consumului de energie, si crestere eficientei intr-o bucatarie profesionala

Spalatorii profesionale sau de hoteluri

In cazul hotelurilor spalatoria este o parte importanta pe care poate nu o constientizam imediat, dar face parte din bunul mers al afacerii. Din acest motiv Electrolux a pus la dispozitie o gama completa de echipamente pentru spalatorii de hoteluri sau de ce nu spalatorii profesionale: masini de spalat, uscatoare de haine, calandre profesionale si alte echipamente auxiliare.

Electrolux este un partener de încredere pentru unitățile HoReCa care doresc să investească în echipamente de înaltă calitate care le pot ajuta să își îmbunătățească eficiența și profitabilitatea.