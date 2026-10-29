În septembrie 2026, prețul cerut pentru apartamente era de 3.316 euro pe metru pătrat util în Cluj-Napoca și de 2.312 euro în București, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Pentru un cumpărător interesat de 50 mp utili, înmulțirea acestor medii cu suprafața dă 165.800 de euro în Cluj-Napoca și 115.600 de euro în București, o diferență orientativă de 50.200 de euro, nu prețurile a două apartamente concrete.

Cluj-Napoca rămâne pe primul loc între orașele analizate, iar Bucureștiul a depășit Brașovul și a urcat pe locul al doilea. În Brașov, prețul cerut era de 2.309 euro pe metru pătrat util, cu 3 euro sub cel din București, adică 150 de euro la 50 mp.

Cât ar însemna 50 mp în fiecare oraș

Tabelul folosește prețurile cerute în anunțurile din septembrie 2026. Coloana pentru 50 mp este un calcul făcut din prețul pe metru pătrat, nu suma pe care ar plăti-o cumpărătorul la notar.

Oraș Preț cerut, euro/mp util Calcul pentru 50 mp utili, euro Cluj-Napoca 3.316 165.800 București 2.312 115.600 Brașov 2.309 115.450 Craiova 2.142 107.100 Sibiu 2.034 101.700 Constanța aproximativ 2.020 aproximativ 101.000 Iași 2.000 100.000 Timișoara 1.984 99.200 Oradea 1.885 94.250 Ploiești 1.420 71.000

În București, prețul cerut a urcat de la 2.125 euro/mp util în septembrie 2025 la 2.312 euro/mp util în septembrie 2026, arată Imobiliare.ro. Pentru aceeași suprafață ipotetică de 50 mp, diferența dintre cele două medii este de 9.350 de euro. Timișoara a trecut în aceeași perioadă de la 1.833 la 1.984 euro/mp util, ceea ce înseamnă o diferență de 7.550 de euro în același calcul.

Prețul din anunț nu este prețul plătit

Indicele Imobiliare.ro urmărește prețurile cerute în anunțurile de vânzare pentru apartamente noi și vechi, nu sumele plătite după negociere. Se actualizează lunar. Nici două locuințe de aceeași mărime din același oraș nu au neapărat același preț.

Analiza VERIDIO a tranzacțiilor din prima jumătate a anului 2026 arată ce suprafețe s-au cumpărat efectiv cu bugete apropiate de 100.000 de euro: aproximativ 37 mp în Cluj-Napoca și 47 mp în Brașov. Aceste tranzacții sunt mai vechi decât anunțurile din tabel și nu reprezintă un preț final pentru apartamentele listate în septembrie.

Ce verifică un cumpărător înainte să semneze

Cumpărătorul compară prețul final, cu TVA inclus dacă se aplică, și pune în buget costurile pentru notar, eventualul comision, lucrările necesare și creditul.

Compară apartamente de același tip și folosește suprafața utilă, adică spațiul folosit în interiorul locuinței, nu doar prețul total din anunț.

Verifică proprietarul, suprafața și eventualele sarcini din cartea funciară. Pentru o persoană care nu este proprietar, extrasul online pentru informare costă 20 de lei, potrivit ANCPI.

Cere certificatul energetic înainte de contract. Proprietarul trebuie să îi ofere o copie înainte de încheierea contractului și originalul la semnare, potrivit legii.

Dacă folosește un credit, verifică finanțarea cu banca înainte de antecontract și stabilește în scris ce se întâmplă cu avansul dacă împrumutul este refuzat.