Dacă primești salariul în lei, un credit în lei este, de regulă, varianta mai sigură: plata lunară nu crește doar pentru că se scumpește euro. La un credit în euro cu o rată de 500 euro, o scumpire a euro cu 20% ar adăuga 534,95 lei la plata lunară, dacă dobânda rămâne neschimbată. Alegerea începe cu moneda în care îți intră banii, nu cu dobânda afișată prima în ofertă.

Când are sens un credit în euro

Un credit în euro poate avea sens dacă primești venituri stabile în euro sau ai bani în euro puși deoparte pentru rate. Dacă ești plătit în lei, trebuie să schimbi bani pentru fiecare rată și suporți riscul ca euro să se scumpească. Un venit ocazional în euro nu îți acoperă ratele lunare pe toată durata creditului.

Pentru persoana cu venituri în lei care ia un credit în valută, [Regulamentul BNR limitează ratele lunare în valută la 20% din venitul net, sau la 25% pentru primul credit destinat primei locuințe](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/250947). Aceste limite se aplică din 1 ianuarie 2019. Ele arată cât poate accepta banca în aceste situații, nu cât își permite fără griji fiecare familie.

Cât crește plata dacă euro se scumpește

Exemplul pornește de la o rată de 500 euro și de la [cursul BNR de 5,3495 lei pentru un euro, publicat la 28 octombrie 2026](https://curs.bnr.ro/nbrfxrates10days.xml). Calculul schimbă numai cursul: rata în euro și dobânda rămân aceleași.

Scumpirea euro față de cursul de pornire Plata lunară pentru 500 euro, în lei Fără scumpire 2.674,75 lei 5% 2.808,49 lei 10% 2.942,23 lei 20% 3.209,70 lei

Calculul este simplu: rata în euro se înmulțește cu numărul de lei plătiți pentru un euro. În exemplu se pornește de la cursul BNR, dar pentru plata ratei banii pot fi schimbați la alt curs. De aceea, suma retrasă din contul în lei poate depinde și de condițiile băncii.

Cum compari ofertele

Cere oferte pentru aceeași sumă împrumutată, aceeași perioadă și același fel de rambursare. Pentru un credit destinat locuinței, banca trebuie să îți dea o fișă cu datele ofertei, astfel încât să o poți compara cu alta.

Compară DAE, adică procentul anual care arată costul creditului, și suma totală de plată, adică împrumutul plus costurile lui. O DAE mai mică nu îți spune cât va fi rata dacă se schimbă dobânda sau cursul. Verifică dobânda după orice perioadă cu dobândă fixă. Dacă devine variabilă, cere indicele care o poate mișca și partea fixă adăugată de bancă. Pentru oferta în euro, cere în scris cursul folosit când cumperi euro pentru rată, eventualele comisioane și dacă poți plăti direct în euro. Compară aceste costuri separat de DAE. Cere băncii calcule pentru un euro mai scump și o dobândă mai mare, inclusiv când cele două schimbări apar împreună. Compară plata rezultată cu banii care îți rămân după cheltuielile de bază.

Ce mai poate schimba plata lunară

La un credit în euro cu dobândă variabilă, indicele EURIBOR și partea fixă stabilită de bancă formează dobânda. Dacă indicele crește, rata exprimată în euro poate crește chiar fără schimbarea cursului. Și un credit în lei cu dobândă variabilă poate avea o rată mai mare când crește indicele prevăzut în contract.

Asigurările, costurile contului și alte cheltuieli din ofertă pot ridica suma plătită lunar, chiar dacă nu schimbă rata creditului. DAE pentru costuri variabile pornește de la nivelul lor inițial; nu este o promisiune că plata va rămâne aceeași. O scădere a venitului face, la rândul ei, aceeași rată mai greu de achitat.

Ce rezervă păstrezi

În exemplul de mai sus, bugetul ar trebui să poată suporta cu 534,95 lei mai mult pe lună doar pentru o scumpire a euro cu 20%. Dacă oferta are dobândă variabilă, folosește și calculul băncii pentru o creștere a dobânzii, apoi verifică scenariul în care cresc și euro, și dobânda. Diferența față de plata de acum trebuie să rămână disponibilă în bugetul lunar.

Separat, o rezervă ușor de folosit pentru 3-6 luni de cheltuieli de bază, cu rata mărită inclusă, este o măsură de prudență, nu o cerință legală. Mărimea ei depinde și de cât de stabil este venitul.

Dacă ai deja credit în euro

La creditele pentru locuință acordate consumatorilor, [OUG nr. 52/2016 permite schimbarea monedei creditului în moneda în care este primit venitul](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181815). La schimbarea monedei se folosește cursul BNR din ziua cererii, iar creditorul trebuie să dea gratuit calcule ale ratelor în ambele monede. Înainte de a decide, compară aceste calcule cu plata actuală și cu dobânda care s-ar aplica după conversie.