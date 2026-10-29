În grila publică din 2026, salariile de bază din exemplele de mai jos merg de la 5.530 lei brut pe lună pentru un asistent medical licențiat debutant dintr-o unitate clinică până la 18.363 lei brut pentru un medic primar din anatomie patologică sau medicină legală, ambele sume fiind pentru începutul grilei de vechime. Cu tot cu sporuri și gărzi, venitul poate fi mai mare, dar nu există o sumă valabilă pentru toate spitalele: contează postul, vechimea, sporul aprobat și gărzile efectuate.

Valorile sunt din grila stabilită pentru iunie 2024 prin OUG nr. 19/2024. Salariile de bază au rămas neschimbate în 2025, iar legea care se aplică de la 1 ianuarie 2026 le păstrează la valoarea din decembrie 2025, dacă funcția și condițiile rămân aceleași. Grila privește personalul plătit din bani publici, nu salariile negociate în spitale sau cabinete private.

Cât este salariul de bază al unui medic

Sumele din grila OUG nr. 19/2024 pentru iunie 2024 sunt brute și corespund gradației 0, înainte de creșterea pentru vechime, sporuri și gărzi. Tipul unității schimbă suma chiar și pentru același grad profesional.

Locul de muncă Funcția Salariu de bază brut, lei pe lună Unitate clinică Medic primar 14.125 Unitate clinică Medic specialist 11.187 Unitate clinică Medic rezident, anii VI-VII 9.875 Unitate clinică Medic rezident, anii IV-V 9.125 Unitate clinică Medic rezident, anul III 8.375 Unitate clinică Medic rezident, anul II 7.625 Unitate clinică Medic rezident, anul I 7.125 Unitate clinică Medic fără grad de specialist 8.000 Anatomie patologică sau medicină legală Medic primar 18.363 Anatomie patologică sau medicină legală Medic specialist 14.543 UPU, ATI, CPU, ambulanță sau transport neonatal Medic primar 15.072 UPU, ATI, CPU, ambulanță sau transport neonatal Medic specialist 11.936 Altă unitate sanitară decât una clinică Medic primar 13.843 Altă unitate sanitară decât una clinică Medic specialist 10.963 Altă unitate sanitară decât una clinică Medic fără grad de specialist 7.840

Cât este salariul de bază al unui asistent

Pentru asistenții medicali licențiați, aceeași grilă din iunie 2024 stabilește următoarele salarii la gradația 0. „Principal” este gradul profesional, nu un spor adăugat la suma din tabel.

Locul de muncă Gradul asistentului licențiat Salariu de bază brut, lei pe lună Unitate clinică Principal 6.083 Unitate clinică Fără grad principal 5.842 Unitate clinică Debutant 5.530 UPU, ATI sau ambulanță Principal 6.490 UPU, ATI sau ambulanță Fără grad principal 6.234 UPU, ATI sau ambulanță Debutant 5.901

Cum crește baza odată cu vechimea

Salariul din grilă este punctul de plecare. Legea salarizării adaugă gradațiile de vechime succesiv: fiecare procent se aplică la salariul rezultat din treapta anterioară, nu toate procentele la suma inițială. Noua gradație se acordă din prima zi a lunii următoare celei în care se împlinește vechimea.

Gradația Vechime în muncă Creștere față de treapta anterioară Factor față de salariul din grilă 0 Sub 3 ani Fără creștere 1,00000 1 Între 3 și 5 ani 7,5% 1,07500 2 Între 5 și 10 ani 5% 1,12875 3 Între 10 și 15 ani 5% 1,18519 4 Între 15 și 20 de ani 2,5% 1,21482 5 Peste 20 de ani 2,5% 1,24519

Ce se adaugă pentru sporuri și gărzi

Sporul este o sumă brută adăugată pentru condițiile locului de muncă. Regulamentul sporurilor din sănătate prevede plafoanele de mai jos, dar procentul efectiv este stabilit la nivelul unității, împreună cu sindicatele și în limita banilor aprobați. Un post într-o secție eligibilă nu primește automat procentul maxim.

Condiția de muncă Spor maxim prevăzut Condiții periculoase Până la 25% Condiții deosebit de periculoase Până la 85% Condiții periculoase sau vătămătoare Până la 15% Lucru cu surse de radiații Până la 30% Localități izolate Până la 20%

Legea limitează suma sporurilor la nivelul bugetului instituției care le finanțează, nu la 30% din salariul fiecărui angajat. În 2026, sporurile și celelalte adaosuri la salariul brut sunt menținute cel mult la nivelul din decembrie 2025, în aceleași condiții.

Gărzile făcute peste programul obișnuit se plătesc după orele lucrate: sporul poate ajunge la 75% din tariful orar în zilele lucrătoare și la 100% în zilele de repaus sau de sărbătoare. Garda la domiciliu se plătește cu 40% din tariful orar. Plata unei gărzi nu are, așadar, o valoare unică pentru toți medicii.

Separat de plata orelor de gardă, OUG nr. 63/2023 a introdus de la 1 august 2023 indemnizații lunare brute pentru categoriile și gărzile eligibile:

Personalul Gărzi în afara programului obișnuit Indemnizație brută, lei pe lună Medic specialist sau primar O gardă 500 Medic specialist sau primar Cel puțin două gărzi 1.000 Medic rezident O gardă 250 Medic rezident Cel puțin două gărzi 500 Asistent medical Gărzi eligibile 500

Cât rămâne în mână

Din salariul brut se rețin, în calculul obișnuit, contribuția la pensie de 25%, contribuția la sănătate de 10% și impozitul de 10% aplicat sumei rămase după contribuții și eventualele deduceri. Fără deduceri personale sau alte situații speciale, netul orientativ este 58,5% din brut. Tabelul folosește doar salariul de bază de la gradația 0, fără sporuri și gărzi.

Post în unitate clinică Salariu de bază brut, lei pe lună Net orientativ, lei pe lună Medic primar 14.125 8.263 Medic specialist 11.187 6.544 Medic rezident, anul I 7.125 4.168 Asistent licențiat principal 6.083 3.559

De exemplu, pentru medicul primar dintr-o unitate clinică, calculul simplificat este 14.125 lei brut înmulțit cu 0,585, adică aproximativ 8.263 lei în mână. O indemnizație de gardă de 500 lei brut ar adăuga aproximativ 293 lei net, în aceleași condiții de taxare. Suma de pe fluturaș poate fi diferită dacă există sporuri, alte drepturi sau deduceri.

Unde se verifică suma pentru un post

Instituțiile publice trebuie să publice listele cu salarii și sporuri la 31 martie și 30 septembrie. Lista arată salariul de bază, tipul sporului, procentul și valoarea lui brută. Pentru salariul propriu sunt necesare și actele de încadrare și evidența gărzilor.

Se caută pe site-ul spitalului sau al instituției angajatoare lista de transparență salarială publicată la 30 septembrie 2026. Se compară funcția, gradul profesional, gradația și sporurile din listă cu contractul de muncă și actele adiționale. Se verifică statul de plată și graficul turelor sau al gărzilor pentru sumele efectiv plătite.

Propunerile prezentate de Ministerul Sănătății la 11 iunie 2026 pentru o nouă lege includ coeficienți mai mari și alte reguli pentru plata gărzilor. Ele nu schimbă grila aplicabilă în 2026 și nu stabilesc o sumă sigură pentru salariul din 2027.