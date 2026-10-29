Acțiunile Google au scăzut cu peste 10% în tranzacțiile de după închiderea bursei din 28 octombrie 2026, potrivit Ziarului Financiar. Pentru cei care dețin acțiuni Alphabet, mișcarea poate reduce valoarea afișată a investiției. Nu este însă prețul de închidere al unei zile obișnuite de bursă și nu arată cât a câștigat sau a pierdut fiecare cumpărător.

Scăderea a urmat rezultatelor pentru trimestrul încheiat la 30 septembrie 2026. Alphabet a cheltuit 51,355 miliarde de dolari pe clădiri și echipamente, iar după aceste plăți i-au lipsit 9,065 miliarde de dolari pentru ca banii încasați din activitatea curentă să acopere investițiile trimestrului. Compania a avut totuși profit și păstra sume mari în numerar și titluri ușor de vândut.

De unde vine minusul de numerar

Alphabet a publicat rezultatele trimestrului la 28 octombrie 2026. Compania a încasat 42,290 miliarde de dolari din activitatea curentă, dar a plătit 51,355 miliarde pentru active. Diferența este minusul de 9,065 miliarde de dolari numit „flux de numerar liber”. Acesta nu înseamnă că firma a încheiat trimestrul pe pierdere: profitul net atribuibil acționarilor comuni a fost de 26,170 miliarde de dolari.

Cheltuielile cu activele au fost de peste două ori mai mari decât în același trimestru din 2025. În același timp, vânzările au crescut, iar câștigul calculat pentru o acțiune a scăzut.

Indicator Trimestrul III 2025 Trimestrul III 2026 Venituri, miliarde de dolari 102,346 127,577 Cheltuieli cu activele, miliarde de dolari Aproximativ 24,0 51,355 Câștig pe acțiune, dolari 2,87 2,12

Minusul de numerar nu a apărut pentru prima dată în acest trimestru: în trimestrul al doilea din 2026 fusese de 5,855 miliarde de dolari. Veniturile serviciilor Google Cloud au ajuns în trimestrul al treilea la 30,709 miliarde de dolari, cu 103% peste cele din aceeași perioadă a anului trecut.

Câți bani are compania și cum se finanțează

La 30 septembrie 2026, Alphabet avea 265,098 miliarde de dolari în numerar și titluri care se pot vinde pe piață. Prin urmare, minusul calculat pentru trimestru nu înseamnă că societatea a rămas fără bani.

În același trimestru, Alphabet a obținut 28,7 miliarde de dolari din obligațiuni, adică bani împrumutați de la investitori, și 12,4 miliarde din vânzarea de acțiuni noi. Împrumuturile trebuie rambursate, iar acțiunile noi împart deținerea companiei între mai multe titluri. Aceste operațiuni contează pentru acționar alături de ritmul în care investițiile vor aduce încasări.

Ce verifică un acționar înainte să decidă

Tranzacțiile de după închidere au mai puțini participanți, iar prețurile se pot mișca mai mult decât în ședința obișnuită, arată Nasdaq în regulile pentru programul bursei. O scădere afișată atunci nu fixează pierderea unui om care nu a vândut; rezultatul său depinde și de prețul la care a cumpărat.

Acționarul verifică în cont dacă deține GOOG sau GOOGL, câte acțiuni are, la ce preț le-a cumpărat și cât reprezintă Alphabet din banii săi investiți.

Dacă hotărăște să vândă în afara programului obișnuit, verifică regulile brokerului și poate stabili un preț minim printr-un ordin cu limită, în loc să accepte orice preț disponibil.

Păstrează confirmarea vânzării și costul de cumpărare pentru calculul câștigului și al taxelor.

Pentru vânzările efectuate din 1 ianuarie 2026 prin intermediari cărora li se aplică reținerea impozitului în România, legea prevede 3% din câștig pentru acțiuni deținute cel puțin 365 de zile și 6% pentru cele deținute mai puțin. În cazul veniturilor din străinătate care trebuie declarate în România, ANAF indică termenul de 25 mai 2027 pentru cele realizate în 2026. Poate apărea și contribuția la sănătate, în funcție de veniturile cumulate ale persoanei.

Prețul de închidere al ședinței obișnuite din 29 octombrie 2026 va arăta cât din scăderea de după programul bursei s-a păstrat.