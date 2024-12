Înscrie-te la Crosul USAMV București – 5 aprilie 2025! Sport și voie bună în cel mai frumos campus verde al Bucureștiului

Dăm startul înscrierilor la Crosul USAMV București 2025! Te invităm să fii parte dintr-o experiență sportivă de neuitat, unde sănătatea, natura și competiția se întâlnesc într-un mod spectaculos! Pe 5 aprilie 2025, Campusul Agronomie Herăstrău din București devine gazda Crosului USAMV București, o competiție dedicată iubitorilor de mișcare, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire fizică. Într-un cadru natural superb, acest eveniment promite o zi plină de adrenalină, distracție și bucuria de a alerga alături de oameni care împărtășesc aceeași pasiune pentru un stil de viață sănătos.

Înscrierile se fac online pe pagina web a evenimentului, www.crosul.usamv.ro. Cei care se înscriu până la data de 31 decembrie 2024 beneficiază de reducerea

Nu rata șansa de a lua parte la această serbare a sănătății și comunității, alături de participanți din toate colțurile țării. Pregătește-ți pantofii de alergare și hai să scriem împreună o poveste de succes pe 5 aprilie 2025!

Crosul USAMV București este organizat sub egida Federației Române de Atletism și are certificare internațională AIMS/ World Athletics, ceea ce garantează standarde înalte și o experiență memorabilă pentru toți participanții. În plus, ambasadorul evenimentului, Gabriela Szabó, multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, te va inspira cu prezența sa.

Evenimentul este mai mult decât o competiție sportivă, este o invitație de a redescoperi frumusețea campusului Green CampUSAMV, un loc recunoscut pentru grija față de natură și deschiderea către cei care iubesc mișcarea și viața sănătoasă. Participanții vor avea ocazia să exploreze cele mai pitorești locuri ale campusului și să se bucure de o atmosferă vibrantă, plină de energie și voie bună.

Înscrierile se fac pe pagina web a evenimentului, www.crosul.usamv.ro. Grăbește-te să-ți rezervi locul la categoria care ți se potrivește!

5 categorii de concurs pentru toate vârstele

Indiferent dacă ești un alergător experimentat sau o persoană care abia descoperă plăcerea mișcării, Crosul USAMV București are o categorie pentru tine:

500 m – Perfect pentru copii și începători – o cursă prietenoasă, ideală pentru cei mici și pentru cei care fac primii pași în alergare. Este o ocazie minunată de a experimenta bucuria sportului într-un cadru relaxat. 1 km – Ideal pentru cei care vor să facă primul pas în alergare – o cursă potrivită pentru cei care vor să-și depășească limitele și să descopere plăcerea alergării. 1 mile (1,6 km) – Pentru cei care iubesc ritmul intens – un traseu perfect pentru cei care preferă o provocare scurtă, dar plină de adrenalină. 5 km – O provocare pentru rezistență și concentrare –destinată alergătorilor de nivel intermediar care vor să-și testeze limitele fizice și mentale. 10 km – Cursa campionilor – un traseu pentru cei cu experiență, unde rezistența, tehnica și strategia vor fi cheia succesului. Este provocarea supremă pentru cei care caută să-și depășească recordurile personale.

Un eveniment pentru întreaga comunitate

Crosul USAMV București nu este doar despre competiție; ci este despre bucuria de a fi fi integrat într-o comunitate activă. Participanții vor avea parte de muzică, activități de recreere, iar spectatorii vor putea să-și încurajeze favoriții și să se bucure de atmosfera efervescentă.

Despre Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Tradiție în educație și cercetare de 172 de ani!

USAMV București este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din România. Cu o tradiție de 172 de ani, universitatea oferă un mediu academic excelent și oportunități de carieră remarcabile. În prezent, peste 12.000 de studenți studiază în cadrul celor șapte facultăți, fiecare dedicată pregătirii profesionale în domenii esențiale pentru dezvoltarea durabilă a societății – Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală

Pentru mai multe informații puteți vizita www.usamv.ro.