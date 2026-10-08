Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră ar putea scumpi motorina în România cu aproximativ 6-15 bani pe litru, cu taxa pe valoarea adăugată (TVA) inclusă, numai prin majorarea costurilor de asigurare, estimează Frames. Transportul și întârzierile în aprovizionare pot adăuga alte costuri.

România depinde parțial de motorina importată, deoarece producția rafinăriilor interne nu acoperă consumul, arată analiza Frames relatată pe 7 octombrie de Agerpres. Riscurile transportului maritim afectează astfel aprovizionarea unei piețe în care produsele petroliere s-au scumpit deja.

Asigurarea mai scumpă se adaugă la costul fiecărei încărcături

În condiții normale, polița obișnuită pentru marfă reprezintă între 0,2% și 0,5% din valoarea încărcăturii, potrivit Frames. Pentru transporturile prin zone de conflict, asigurătorii cer și un supliment care acoperă riscul de război.

Adrian Negrescu, managerul Frames, spune că piața londoneză de asigurări maritime a extins în septembrie zona de risc ridicat la întreaga Mare Neagră. Excepția o reprezintă apele teritoriale ale statelor riverane. Pentru o singură cursă de șapte zile, primele aferente riscului de război pot adăuga sute de mii de dolari la costul unei nave.

Negrescu consideră improbabilă reducerea acestor prime după atacurile din octombrie, când dronele au lovit și lângă o platformă românească.

Pentru mărfurile care continuă să circule, precum oțelul și produsele metalurgice, primele au ajuns la 10-15 dolari pe tonă. Asigurarea reprezintă acum 1-2% din valoarea mărfii, de câteva ori peste nivelul normal, conform analizei.

Aplicând trecerea de la nivelul obișnuit al asigurării la cel majorat în cazul motorinei, Frames estimează un cost suplimentar de aproximativ 13-29 de dolari pe tonă. Compania folosește echivalența de aproape 1.200 de litri pentru o tonă de motorină și calculează un impact de 5-12 bani pe litru înainte de TVA.

Analiștii identifică încă trei presiuni asupra costului aprovizionării:

Navluri mai mari, adică tarife de transport maritime mai ridicate cerute de armatorii care acceptă în continuare cursele.

Ocoluri pe rute mai lungi, alese pentru un transport mai sigur.

Întârzieri în aprovizionare.

Motorina se scumpește și pe piața internațională

Cotațiile Platts pentru motorina standard indicate de Frames depășesc 1.600 de dolari pe tonă, aproape dublu față de nivelul din 2024. Acesta este prețul internațional folosit de companie pentru estimarea impactului asigurării.

În aceeași analiză, petrolul Brent apare cu un preț cu 52% mai mare decât în urmă cu un an și cu o creștere de 21% numai în ultima lună.

Negrescu apreciază că prețul motorinei s-a desprins parțial de evoluția petrolului. Potrivit acestuia, contează și cantitățile de produse rafinate disponibile, precum și presiunea asupra rafinării la nivel global, regional și național. Când oferta este redusă, riscurile suplimentare de transport se transmit în preț.

Expirarea reducerii accizei aduce un risc separat pentru preț

La începutul lunii octombrie, motorina costa aproape 11 lei pe litru în marile orașe, potrivit Frames. Reducerea accizei, taxa care contribuie la prețul carburantului, expiră pe 15 octombrie. În lipsa acestei măsuri, analiștii estimează o scumpire de aproximativ 85 de bani pe litru.

Frames avertizează că plafonarea prețurilor sau alte intervenții într-o piață cu ofertă redusă ar putea determina importatorii și distribuitorii să limiteze livrările, dacă prețurile nu le mai permit să își acopere costurile.

Negrescu solicită viitorului guvern, indiferent dacă va fi format de Luca Niculescu sau de o altă persoană desemnată de președintele Dan, să analizeze situația din Marea Neagră și influența taxelor asupra carburanților. El consideră necesară regândirea intervenției statului în piață pentru temperarea presiunilor inflaționiste.

Potrivit analiștilor Frames, majorarea costurilor transportului maritim se poate transmite prin carburanți și către prețurile alimentelor, serviciilor și produselor transportate rutier.