Common Sense Media a calificat ChatGPT for Teens drept un risc inacceptabil pentru adolescenți și părinți, într-un studiu publicat miercuri, 7 octombrie 2026. Evaluarea a apărut în aceeași zi în care OpenAI a prezentat date potrivit cărora adolescenții folosesc serviciul relativ puțin, predominant pentru învățare.

Testele organizației nonprofit au înregistrat zero alerte către părinți după o oră de conversații despre idei suicidare, autovătămare sau tulburări de alimentație pe conturi nou-create, conectate la conturile părinților, relatează BBC. Notificările au apărut doar în cazul conturilor mai vechi, care acumulaseră săptămâni de conversații pe teme sensibile.

Cercetarea a folosit mai multe conturi înregistrate ca aparținând unor adolescenți. ChatGPT evita jocurile de rol sexuale, însă alte măsuri de protecție au eșuat, inclusiv cele pentru discuțiile despre sinucidere.

Raportul a constatat și că serviciul nu recomanda în mod fiabil adolescenților aflați în criză să contacteze o linie de ajutor sau un specialist. În plus, continua să le facă temele și să vorbească asemenea unui prieten, în pofida angajamentului OpenAI de a limita acest comportament.

„ChatGPT for Teens le-ar putea da părinților o falsă încredere în măsurile de protecție și alertele de siguranță care frecvent nu funcționează”, a declarat Tom Siegel, conducătorul Youth AI Safety Institute din cadrul Common Sense Media.

Protecțiile introduse în august includ notificări pentru părinți

OpenAI a introdus în august măsurile de siguranță pentru adolescenți. Potrivit companiei, utilizatorii identificați ca având între 13 și 17 ani primesc funcții menite să încurajeze o utilizare mai sănătoasă și controale suplimentare pentru părinți.

Pachetul descris de companie include:

Restricții asupra conversațiilor romantice și a limbajului care ar putea încuraja dependența emoțională, inclusiv împiedicarea programului să sugereze că are conștiință.

Blocarea imaginilor sexualizate și afișarea unor atenționări când un adolescent distribuie o imagine sensibilă.

Notificări despre conversațiile privind autovătămarea sau tulburările de alimentație, pentru părinții care și-au conectat contul la cel al copilului.

OpenAI susține că măsurile au crescut utilizarea pentru învățare

Compania afirmă că funcțiile introduse au încurajat activitățile educaționale, de la ajutor pentru studiu la îndrumări privind temele școlare. Conform datelor sale, utilizatorul adolescent mediu petrece mai puțin de 15 minute pe zi pe ChatGPT.

Pentru sesiunile mai lungi, OpenAI consideră eficiente mesajele automate care recomandă o pauză: aproape jumătate dintre adolescenții care au primit o asemenea atenționare au încetat rapid să folosească serviciul.

În cazul utilizării timp de cel puțin trei ore consecutive, solicitările adolescenților includeau ceva legat de învățare în peste 80% dintre cazuri, potrivit companiei.

OpenAI se confruntă și cu procese privind utilizarea de către tineri

Utilizarea platformelor online de către copii a devenit un subiect de preocupare în ultimii ani, pe fondul creșterii frecvenței autovătămării și sinuciderii în rândul acestora. În 2026, mai multe procese care urmăreau să tragă la răspundere companii precum Meta și TikTok pentru prejudicii aduse sănătății mintale a copiilor s-au încheiat cu înfrângeri juridice fără precedent pentru firme.

OpenAI este, la rândul său, supusă unei examinări și unei presiuni juridice sporite. Autorul atacului armat din februarie de la Tumbler Ridge, Canada, avea 18 ani și discutase luni întregi cu ChatGPT despre violența cu arme de foc. Compania și-a cerut anterior scuze pentru că nu semnalase contul autorităților și se confruntă cu mai multe procese legate de incident.

Common Sense Media cere OpenAI să interzică accesul persoanelor sub 18 ani la platformă până când măsurile de protecție pentru adolescenți își dovedesc fiabilitatea.