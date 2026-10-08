Românii care îngrijesc vârstnici în Germania au dreptul la salarii minime diferite în funcție de angajator și de calificare. Pentru angajarea directă într-o familie privată, pragul general este de 13,90 euro brut pe oră, din 1 ianuarie 2026. Munca într-o unitate acoperită de reglementarea sectorului se plătește după grila specială pentru îngrijire.

Verificarea unei oferte de muncă începe cu identificarea angajatorului și a tipului raportului de muncă, potrivit Știri pe surse. Urmează încadrarea profesională, numărul orelor plătite și prevederile contractului individual sau ale contractului colectiv aplicabil, care poate acorda un salariu peste minimum.

Angajarea directă de către familie are un regim salarial distinct

Guvernul german precizează că salariul minim general se aplică acolo unde reglementarea specială pentru îngrijire nu este valabilă, de exemplu în gospodăriile private. Îngrijirea unui vârstnic nu conferă, prin ea însăși, dreptul la tarifele sectoriale sau la cele rezervate personalului calificat.

Distincția privește persoanele angajate direct de familie. În cazul unui lucrător angajat printr-un furnizor de servicii de îngrijire, încadrarea trebuie analizată în funcție de angajator și de activitatea desfășurată. Pentru această situație, verificarea privește raportul de muncă prin furnizor, nu doar locul în care este îngrijită persoana.

Potrivit guvernului federal, aproximativ 1,3 milioane de persoane lucrează în unitățile care intră sub incidența salariului minim din sectorul îngrijirii. Pragurile acestei reglementări sunt uniforme pe teritoriul Germaniei.

Calificarea stabilește categoria din grila aplicabilă din iulie

Din 1 iulie 2026, reglementarea sectorială stabilește trei niveluri de salarizare. Pentru verificarea tarifului din contract, fiecare categorie trebuie privită împreună cu cerințele sale și cu nivelul anterior al plății:

Personalul auxiliar de îngrijire are un salariu minim de 16,52 euro brut pe oră. Înaintea majorării, limita pentru această categorie era de 16,10 euro brut pe oră.

Personalul auxiliar calificat are un minimum de 17,80 euro brut pe oră, față de 17,35 euro anterior. Încadrarea presupune o formare de cel puțin un an și desfășurarea activității corespunzătoare acestei formări.

Personalul de îngrijire cu calificare de specialitate, încadrat în categoria germană Pflegefachkräfte, are un prag de 21,03 euro brut pe oră. Tariful minim anterior era de 20,50 euro brut pe oră.

Pentru accesul la categoriile salariale superioare contează calificarea cerută. Experiența acumulată în îngrijire nu înlocuiește această condiție. În cazul personalului auxiliar calificat, verificarea trebuie să acopere atât durata formării, cât și activitatea efectiv desfășurată.

Valorile din grilă sunt limite minime obligatorii pentru raporturile de muncă acoperite de reglementare. La compararea remunerației cu aceste limite trebuie luate în considerare și prevederile contractuale mai favorabile: salariul efectiv poate fi mai mare decât pragul categoriei.

Salariul lunar se verifică pornind de la orele plătite

Un calcul orientativ pentru 160 de ore plătite într-o lună dă următoarele sume brute: 2.643,20 euro pentru personalul auxiliar, 2.848 euro pentru personalul auxiliar calificat și 3.364,80 euro pentru personalul cu calificare de specialitate. Fiecare sumă rezultă din înmulțirea tarifului orar al categoriei cu numărul de ore din exemplu.

Acest număr de ore este o ipoteză de calcul, fără să reprezinte o normă lunară impusă prin reglementare. Pentru o ofertă concretă, suma lunară trebuie raportată la orele plătite aferente acelei luni; salariul minim sectorial este stabilit pe oră.

Comparația cu banii încasați în cont se face după reținerea taxelor și contribuțiilor aplicabile situației angajatului. Sumele calculate sunt brute, înaintea acestor rețineri, iar venitul net depinde de obligațiile respective.

Majorarea aplicată în iulie 2026 a fost de aproximativ 2,6% față de tarifele precedente. În funcție de categorie, diferența este între 0,42 și 0,53 euro brut pentru fiecare oră plătită.

La același volum lunar folosit în exemplu, creșterea înseamnă între 67,20 și 84,80 euro brut în plus față de plata la tarifele anterioare. Aceste valori măsoară suplimentul lunar adus de majorare.

Concediul plătit depinde de programul săptămânal

Angajații acoperiți de reglementarea sectorială au dreptul la nouă zile suplimentare de concediu plătit pe an pentru o săptămână de lucru de cinci zile. Împreună cu minimul legal de 20 de zile, dreptul ajunge la cel puțin 29 de zile în această situație.

Reglementarea din iulie 2026 menține beneficiul existent. La verificarea concediului din contract, numărul zilelor trebuie raportat la programul săptămânal al angajatului, iar prevederile individuale sau colective pot acorda drepturi mai favorabile.

Grila salarială crește din nou în anul următor

Pentru raporturile de muncă acoperite de reglementarea sectorială, următoarea majorare este prevăzută pentru 1 iulie 2027. De la această dată, pragurile minime brute pe oră vor fi:

16,95 euro pentru personalul auxiliar de îngrijire;

18,26 euro pentru personalul auxiliar calificat;

21,58 euro pentru personalul de îngrijire cu calificare de specialitate.