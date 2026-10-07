Numărul coletelor cu valoare sub 150 de euro venite în România din afara Uniunii Europene s-a redus în august 2026 cu 72,3% față de maximul din martie. Reducerea livrărilor a diminuat și veniturile bugetare din taxa logistică națională, care au coborât cu peste 72% între aceleași luni.

Scăderea începuse în aprilie și s-a accelerat după introducerea taxei vamale europene la 1 iulie, potrivit Spotmedia. În iulie, volumul coletelor a fost cu 45,2% mai mic decât în iunie, ultima lună înaintea aplicării acesteia. August a adus o nouă reducere, de 27,1% față de iulie, și un nivel cu 60% sub cel din iunie.

Livrările și veniturile bugetare au scăzut cinci luni consecutiv

Evoluția lunară din 2026 pune alături numărul coletelor extracomunitare de mică valoare și încasările din taxa logistică aplicată acestora:

Ianuarie: 1.956.809 colete și încasări de 48,92 milioane de lei.

Februarie: 2.208.844 colete și încasări de 55,22 milioane de lei.

Martie: 2.506.739 colete și încasări de 62,67 milioane de lei.

Aprilie: 2.392.778 colete și încasări de 59,82 milioane de lei.

Mai: 2.025.761 colete și încasări de 50,64 milioane de lei.

Iunie: 1.740.319 colete și încasări de 43,51 milioane de lei.

Iulie: 953.366 colete și încasări de 23,83 milioane de lei.

August: 694.937 colete și încasări de 17,37 milioane de lei.

În primele opt luni ale anului, România a primit în total 14,48 milioane de colete supuse taxei logistice. Bugetul a încasat aproximativ 362 milioane de lei din această taxă.

Primele șase luni au însumat peste 12,8 milioane de colete, cu o medie de circa 2,14 milioane pe lună. În iulie și august, media lunară a coborât la aproximativ 824.000, cu peste 61% sub nivelul primului semestru.

În primul trimestru, când livrările crescuseră de la o lună la alta, totalul ajunsese la 6,67 milioane de colete. Mai bine de 90% proveneau din China, iar comenzile erau realizate predominant prin platforme precum Temu, Shein, AliExpress și Trendyol.

Comenzile sunt supuse unei taxe naționale și uneia europene

România aplică din 1 ianuarie 2026 o taxă logistică de 25 de lei pentru fiecare colet extracomunitar cu valoare sub pragul menționat. Introdusă prin Legea 239/2025, aceasta este colectată și virată la buget de furnizorii de servicii poștale și de curierat.

Din iulie, în țările Uniunii Europene se aplică suplimentar taxa vamală fixă de 3 euro pentru aceeași categorie de colete. Cele două taxe se cumulează pentru comenzile de mică valoare destinate consumatorilor români.

Taxa europeană se calculează pentru fiecare categorie tarifară, adică pentru fiecare categorie de produse din colet folosită la stabilirea taxelor vamale. Nu se aplică o singură dată pe colet și nici separat pentru fiecare obiect. O comandă care conține produse din categorii tarifare diferite poate suporta taxa europeană de mai multe ori.

Importurile de colete mici s-au redus și la nivel european

Roland Lescure, ministrul Economiei din Franța, a prezentat date ale administrației vamale franceze care indică o reducere de 30%-40% a importurilor de colete mici în Uniunea Europeană după introducerea taxei din iulie.

În 2025, în Uniunea Europeană intraseră aproape 5,9 miliarde de colete mici, echivalentul a peste 180 de colete pe secundă. Volumul era de aproximativ patru ori mai mare decât în 2022, iar circa 93% dintre colete proveneau din China.