Organizarea spațiului în camera copilului: Sfaturi și trucuri pentru un mediu ordonat și funcțional

Mult prea multe jucării de care rareori reușești să nu te împiedici, haine care par să nu fie niciodată unde le este locul, cărți și diverse alte obiecte împrăștiate prin diverse colțuri ale încăperii. Această descriere este una pe care orice părinte o va recunoaște când vine vorba de camera copilului său. Organizarea acestei încăperi poate fi o adevărată provocare și, să recunoaștem, șansele ca ea să fie perfect ordonată în permanență sunt mici. Totuși, există soluții pentru a gestiona dezordinea și a reduce șansele ca podeaua să se transforme într-un veritabil traseu cu obstacole, iar în acest articol îți vom vorbi despre câteva dintre acestea.

Alege mobilier multifuncțional

Când vine vorba de mobilierul pentru camera copilului, este important să alegi piese multifuncționale, care nu vor ocupa tot spațiul disponibil, dar în același timp vor îndeplini mai multe funcții. De exemplu, dacă alegi un pat cu sertare de depozitare dedesubt, cel mic va avea un loc în care să doarmă, iar un loc în care să depozitezi jucării, haine sau alte obiecte. Nu degeaba există atâtea tipuri de dormitoare pentru copii care au astfel de paturi.

Scaunele cu compartimente de depozitare pot fi și ele folosite pentru a păstra lucrurile în ordine, ca și mesele cu rafturi de depozitare încorporate. Tu vei economisi spațiu, iar camera va părea mai mare și, să sperăm, mai ordonată.

Profită de spațiul vertical disponibil

Sistemele de depozitare pe verticală, cum ar fi rafturile, etajerele sau cuburile de depozitare, pot fi extrem de eficiente în camerele copiilor. Acestea ocupă un spațiu minim pe podea și oferă o mulțime de locuri pentru a depozita jucării, cărți și alte obiecte. Este însă important să te asiguri că obiectele depozitate acolo sunt ușor accesibile și pentru cel mic, nu doar pentru tine. În acest fel, va putea să le vadă și să folosească atunci când dorește, dar, în același timp, să le pună la loc atunci când nu mai are nevoie de ele.

Găsește locul potrivit pentru fiecare obiect

Încearcă să aloci fiecărui obiect sau categorie de obiecte locul său. De exemplu, hainele trebuie să stea doar în comodă, cărțile în biblioteca, iar jucăriile pot fi puse în coșuri și cutii de depozitare. Este important să încerci să-i explici și copilului unde ar trebui să stea fiecare lucru și cum să-l pună la loc. O ideea bună ar fi să folosești etichete colorate și vesele, care îi vor atrage atenția celui mic și îl vor ajuta să învețe să-și păstreze lucrurile în ordine și să le găsească mai ușor atunci când are nevoie de ele.

Ține cont de frecvența de utilizare

Un sfat important în organizarea camerei copilului este să se organizeze lucrurile în funcție de frecvența de utilizare. Lucrurile pe care copilul le folosește cel mai des ar trebui să fie ușor accesibile, în timp ce lucrurile folosite mai rar pot fi depozitate în locuri mai puțin accesibile. Acest lucru va ajuta la menținerea ordinii și va face curățenia și organizarea mai ușoare. De exemplu, dacă are jucării cu care nu se mai joacă, le poți pune liniștită într-o cutie și depozita pe dulap sau sub pat ori chiar într-o altă încăpere a casei până decizi dacă le vei dona ori dacă peste săptămâni sau luni vor prezenta din nou interes pentru el. De asemenea, hainele pe care le poartă doar câteva luni pe an sau i-au rămas mici nu este nevoie să ocupe spațiul din dulap fără motiv.

Pentru a crea un mediu ordonat și funcțional în camera copilului, alegerea mobilierului potrivit și utilizarea inteligentă a spațiului de depozitare sunt esențiale. Aceste aspecte nu doar că vor contribui la estetica încăperii, dar vor oferi și un cadru sigur și organizat pentru dezvoltarea copilului.