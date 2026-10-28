Impozitul pe locuință poate crește cu 100% dacă primăria constată o lucrare făcută fără autorizație și rămasă fără acte. Regula este în Legea nr. 169/2026, în vigoare din 25 august 2026. Ea poate privi și un balcon închis fără autorizație, dar nu dublează automat impozitul tuturor proprietarilor care au balcoane închise.

Nu există o taxă separată pentru balcon. Primăria trebuie să constate lucrarea neautorizată. Închiderea făcută potrivit proiectului blocului sau unui proiect autorizat de reabilitare nu intră, doar pentru că balconul este închis, în această situație.

Când crește impozitul

Majorarea începe la data la care autoritatea locală constată lucrarea fără autorizație. Se oprește când proprietarul obține autorizația de regularizare, adică actul prin care lucrarea este acceptată ulterior, sau când lucrarea este desființată. Plata impozitului mărit nu ține loc de autorizație.

Legea vorbește despre majorarea impozitului pe clădire, nu stabilește o sumă fixă pentru balcon. În cazul unui apartament, articolul nu explică separat cum se calculează majorarea pentru un balcon închis. Proprietarul care primește o decizie de plată poate cere direcției locale de taxe calculul și motivul sumei cerute.

Ce se poate face cu un balcon fără autorizație

Legea permite cererea unei autorizații de regularizare pentru închiderea balconului, dacă lucrarea nu s-a extins pe domeniul public. Nu este o aprobare automată: dosarul trebuie să arate că lucrarea poate fi păstrată în condițiile cerute pentru construcții.

Pentru această categorie de balcoane, legea nu stabilește limita de un an prevăzută pentru alte lucrări care pot intra, în mod excepțional, în legalitate. În cazul acelor alte lucrări, taxele de autorizare și sumele datorate pentru control sunt de zece ori mai mari. Proprietarii de balcoane nu trebuie să confunde cele două reguli.

Înainte de noul Cod al construcțiilor, Legea nr. 50/1991 cerea deja autorizație pentru închiderea balcoanelor, pe baza unor acte simplificate. Noutatea care afectează acum impozitul este majorarea de 100% legată de constatarea unei lucrări neautorizate.

Ce verifică proprietarul

Proprietarul cere compartimentului de urbanism al primăriei să verifice autorizația și proiectul blocului, inclusiv actele unei eventuale reabilitări.

Dacă lucrarea nu are autorizație, cere unui arhitect și specialiștilor documentele necesare regularizării. Formularul oficial F_AR_01 cere, între altele, acte despre proprietate, planuri, proiectul lucrării, expertize, avize și dovada plății taxelor.

Dacă primăria a mărit deja impozitul, proprietarul cere direcției locale de taxe calculul scris. O decizie fiscală pe care o consideră greșită poate fi contestată în 45 de zile de la comunicare, la autoritatea care a emis-o.

Pentru un balcon care urmează să fie închis, legea permite în anumite cazuri o procedură prin notificare, pentru închiderea unitară a balcoanelor din blocuri, în afara zonelor protejate. Notificarea cere un proiect simplificat, iar lucrarea nu poate începe imediat după depunerea ei.