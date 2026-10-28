Facultatea de Automatică și Calculatoare a Politehnicii București și Keysight Technologies România oferă, pentru anul universitar 2026-2027, două burse pentru studenți, de câte 5.000 de euro. Candidații trebuie să trimită dosarul la [email protected] până la 15 noiembrie 2026, ora 23:00.

Pot candida numai studenții acestei facultăți. O bursă este pentru cei din anii 2, 3 și 4 de licență, iar cealaltă pentru studenții de la masterat și doctorat. Cei care au câștigat o bursă „Teodor Ceaușu” la o ediție anterioară nu mai pot participa.

Ce acte se trimit pentru bursă

Regulamentul concursului cere patru documente: cererea din Anexa 3, o recomandare de la un cadru didactic universitar, un CV și o scrisoare de motivare. Cererea solicită inclusiv CNP-ul, domiciliul, anul și programul de studii.

Scrisoarea de motivare trebuie să arate ce proiecte academice sau de inginerie a făcut candidatul, ce rezultate au avut și cum a lucrat în folosul comunității. Ea trebuie să prezinte și activitatea în organizații fără scop de câștig, inclusiv rolul și perioada implicării.

Se completează cererea din regulament și se obține recomandarea de la un cadru didactic.

Se pregătesc CV-ul și scrisoarea de motivare.

Documentele se pun într-o arhivă digitală și se trimit la [email protected] până la 15 noiembrie 2026, ora 23:00.

Cum sunt plătiți cei 5.000 de euro

Fiecare câștigător primește o singură plată, nu o sumă lunară. Potrivit regulamentului, Asociația Tech Lounge face plata după semnarea contractului de bursă. Este o bursă susținută prin sponsorizare, nu una plătită din fondul public de burse al universității.

Bursele primite în cadrul studiilor nu sunt impozabile ca venit, potrivit Codului fiscal. Regulamentul ediției 2025-2026 prevedea tot două burse de câte 5.000 de euro, astfel că valoarea fiecăreia a rămas aceeași.

Comisia va evalua dosarele între 16 și 20 noiembrie 2026. Rezultatele vor fi anunțate la 23 noiembrie și nu pot fi contestate. Anunțul oficial indică 4 decembrie 2026 pentru semnarea contractelor de bursă.