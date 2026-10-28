Facultatea de Automatică și Calculatoare a Politehnicii București și Keysight Technologies România oferă, pentru anul universitar 2026-2027, două burse pentru studenți, de câte 5.000 de euro. Candidații trebuie să trimită dosarul la [email protected] până la 15 noiembrie 2026, ora 23:00.
Pot candida numai studenții acestei facultăți. O bursă este pentru cei din anii 2, 3 și 4 de licență, iar cealaltă pentru studenții de la masterat și doctorat. Cei care au câștigat o bursă „Teodor Ceaușu” la o ediție anterioară nu mai pot participa.
Ce acte se trimit pentru bursă
Regulamentul concursului cere patru documente: cererea din Anexa 3, o recomandare de la un cadru didactic universitar, un CV și o scrisoare de motivare. Cererea solicită inclusiv CNP-ul, domiciliul, anul și programul de studii.
Scrisoarea de motivare trebuie să arate ce proiecte academice sau de inginerie a făcut candidatul, ce rezultate au avut și cum a lucrat în folosul comunității. Ea trebuie să prezinte și activitatea în organizații fără scop de câștig, inclusiv rolul și perioada implicării.
- Se completează cererea din regulament și se obține recomandarea de la un cadru didactic.
- Se pregătesc CV-ul și scrisoarea de motivare.
- Documentele se pun într-o arhivă digitală și se trimit la [email protected] până la 15 noiembrie 2026, ora 23:00.
Cum sunt plătiți cei 5.000 de euro
Fiecare câștigător primește o singură plată, nu o sumă lunară. Potrivit regulamentului, Asociația Tech Lounge face plata după semnarea contractului de bursă. Este o bursă susținută prin sponsorizare, nu una plătită din fondul public de burse al universității.
Bursele primite în cadrul studiilor nu sunt impozabile ca venit, potrivit Codului fiscal. Regulamentul ediției 2025-2026 prevedea tot două burse de câte 5.000 de euro, astfel că valoarea fiecăreia a rămas aceeași.
Comisia va evalua dosarele între 16 și 20 noiembrie 2026. Rezultatele vor fi anunțate la 23 noiembrie și nu pot fi contestate. Anunțul oficial indică 4 decembrie 2026 pentru semnarea contractelor de bursă.
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