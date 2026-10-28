Hidroelectrica are două oferte Hidroelectrica pentru contracte noi de electricitate, valabile la acceptare în octombrie 2026. La un consum de 100 kWh, un client din București ar plăti aproximativ 118,77 lei prin Viitor Hidro sau 123,00 lei prin Hidrofix, la prețurile finale trecute în ofertele companiei. Hidrofix costă cu 4,24 lei mai mult la acest consum, dar garantează timp de 12 luni prețul energiei propriu-zise.

Diferența nu schimbă automat facturile celor care au deja un contract în derulare. Cele două oferte se adresează clienților casnici care încheie un contract nou, inclusiv pentru un loc de consum aflat deja în portofoliul Hidroelectrica sau la schimbarea titularului. Ofertele pot fi acceptate până la 31 octombrie 2026.

Cât ar costa factura în București

În oferta Viitor Hidro, energia propriu-zisă costă 0,515 lei/kWh. Oferta Hidrofix o pune la 0,550 lei/kWh. Aceste sume nu sunt prețul plătit la final: la ele se adaugă costurile rețelei și taxele.

Pentru București, ofertele arată următoarele prețuri finale, cu TVA. Sumele lunare sunt calculate din prețul pe kWh din documentele Hidroelectrica.

Ofertă Energie, lei/kWh Preț final cu TVA, lei/kWh La 100 kWh, lei La 300 kWh, lei Viitor Hidro 0,515 1,18766 118,77 356,30 Hidrofix 0,550 1,23001 123,00 369,00

La 300 kWh, diferența dintre cele două oferte ar fi de 12,70 lei în București. În alte zone, prețul final diferă deoarece costul distribuției nu este același peste tot. Înaintea ofertelor din octombrie, Hidroelectrica anunțase o creștere a prețului energiei pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, de la 0,45 la 0,515 lei/kWh.

Ce rămâne fix și ce poate crește

Ambele contracte au o durată de 12 luni, dar numai Hidrofix garantează prețul energiei propriu-zise pe toată această perioadă. La Viitor Hidro, compania poate schimba prețul sau alte condiții comerciale după ce anunță clientul cu cel puțin 30 de zile înainte. Dacă acesta nu răspunde în 15 zile de la primirea notificării, noile condiții sunt considerate acceptate.

Nici la Hidrofix nu este garantată întreaga factură. Tarifele pentru transport și distribuție, contribuțiile, acciza și TVA pot fi schimbate prin lege și pot modifica suma de plată în cele 12 luni. După încheierea perioadei cu preț garantat, Hidroelectrica poate anunța schimbarea prețului cu cel puțin 30 de zile înainte; clientul care nu acceptă noile condiții poate încheia contractul.

Cum se face schimbarea furnizorului

Compari prețul final pentru zona locuinței și durata în care rămâne fix prețul energiei, nu doar suma de 0,515 sau 0,550 lei/kWh.

Verifici contractul actual înainte să pleci. Schimbarea furnizorului este fără comision, dar închiderea înainte de termen a unui contract cu durată și preț fixe poate avea un comision.

Pregătești cererea, actul de identitate, indexul contorului cu fotografie, certificatul de racordare și/sau ultima factură, plus declarația privind dreptul de a folosi locuința și tipul de consum.

Alegi oferta și semnezi contractul prin platforma de schimbare a furnizorului. Schimbarea tehnică are loc după intervalul de 24 de ore de la inițierea procedurii, fără întreruperea alimentării. Transmiți indexul contorului pentru ziua schimbării.