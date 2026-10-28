Pensionarii cu venituri mici din Roman pot cere tichete de Crăciun în valoare de 100 de lei. Direcția de Asistență Socială Roman primește cererile până la 6 noiembrie 2026. Tichetele sunt pentru alimente de bază și medicamente.

Cereri pot depune și persoanele cu handicap care trăiesc singure, dar și familiile cu măcar un membru pensionar ori cu handicap. Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în Roman, iar venitul net lunar să fie de cel mult 2.000 de lei pe membru de familie, potrivit regulamentului local aprobat în ianuarie 2026.

Ce venituri sunt luate în calcul

La verificarea plafonului, Direcția de Asistență Socială ia în calcul pensiile, indemnizațiile de handicap, salariile și indemnizațiile de șomaj. Intră și indemnizațiile sau stimulentele pentru creșterea copilului. Regulamentul prevede tichete de câte 100 de lei, acordate de două ori pe an; cererile deschise acum sunt pentru distribuirea din decembrie.

Tichetul local este separat de ajutorul național pentru pensionarii cu venituri mici. Acesta din urmă este plătit din oficiu, fără cerere, prin casele de pensii, în decembrie 2026. Pentru tichetul din Roman este necesar un dosar la Direcția de Asistență Socială.

Ce acte se depun pentru tichet

Solicitantul pregătește actul de identitate și cuponul de pensie ori dovada indemnizației de handicap. Sunt necesare și cererea pe propria răspundere și declarația de venit.

După situația familiei, adaugă acte de căsătorie, divorț, naștere sau deces, adeverință de salariu și certificatul de handicap.

Dosarul se depune la Direcția de Asistență Socială Roman, pe Pietonalul Ștefan cel Mare, blocul 15 M, parter. Cererea și declarațiile se completează și se semnează în fața funcționarului. Pentru o persoană care nu se poate deplasa, poate depune dosarul soțul, soția sau reprezentantul legal.

Direcția de Asistență Socială Roman a programat distribuirea tichetelor între 2 și 23 decembrie 2026, la aceeași adresă.