Locuitorii Sectorului 1 vor plăti taxa de gunoi de la 1 ianuarie 2027, după hotărârea adoptată de Consiliul Local la 22 octombrie 2026. Primăria anunță 22,20 lei de persoană pe lună ca taxă integrală. Pentru cei care colectează separat deșeurile, suma de plată scade la 9,99 lei de persoană pe lună printr-o reducere plătită din bugetul local.

O locuință cu patru persoane care colectează separat va plăti 39,96 lei pe lună, adică 479,52 lei pentru un an întreg. Taxa se calculează după numărul persoanelor declarate, nu este aceeași pentru fiecare locuință.

Cât plătește o locuință în funcție de numărul de persoane

Calculele de mai jos pornesc de la cele două sume anunțate de Primărie: 9,99 lei cu reducere și 22,20 lei taxa integrală, pentru fiecare persoană și fiecare lună. Valorile anuale sunt pentru 12 luni.

Persoane Cu reducere, lei/lună Cu reducere, lei/an Taxa integrală, lei/lună Taxa integrală, lei/an 1 9,99 119,88 22,20 266,40 2 19,98 239,76 44,40 532,80 3 29,97 359,64 66,60 799,20 4 39,96 479,52 88,80 1.065,60

Diferența dintre taxa integrală și plata redusă este de 12,21 lei de persoană pe lună. Reducerea este legată de colectarea separată. Coloana cu taxa integrală arată suma înainte de reducere, nu o amendă pentru sortarea greșită.

În perioada de tranziție din 2026, persoanele fizice din sector nu au plătit separat pentru ridicarea gunoiului menajer; serviciul a fost finanțat din bugetul local, potrivit Primăriei. Noua taxă acoperă gestionarea deșeurilor din locuințe, nu curățenia străzilor sau deszăpezirea.

Când se depune declarația și când se plătește

Pentru 2027, Primăria a stabilit 30 aprilie ca termen pentru declarația privind persoanele din locuință. Proiectul de regulament publicat înaintea votului descrie pașii de depunere:

La o locuință privată, proprietarul declară adresa și numărul persoanelor. Pentru o locuință a statului, declarația revine celui care o folosește.

Proiectul enumeră depunerea prin platforma Avansis, prin e-mail, poștă sau curier și la sediul direcției locale de taxe din Strada Mureș nr. 18-24.

Primul termen de plată anunțat pentru taxa din 2027 este 30 iunie 2027.