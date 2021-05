Mic istoric al companiei Renault, unul dintre cei mai importanti jucători de pe piața auto

Renault este unul dintre brandurile uriase ale lumii, cu prezenta in 118 tari (din 193).

Dintre toate, doar Renault Bucuresti se evidentiaza peste 17 reprezentante, atat directe, cat si prin colaborare, ceea ce inseamna ca la nivel mondial numarul reprezentantelor care comercializeaza brandul francez este de ordinul miilor sau chiar zecilor de mii.

Cum a ajuns Renault o companie atat de mare si care a fost evolutia istorica a brandului?

Primii ani ai companiei au fost ultimii ani ai secolului XIX. Renault s-a nascut in 1898, decizia fiind luata de Louis Renault. Acesta era pasionat de automobile si a decis sa renunte la afacerea cu textile a parintilor pentru a produce masini. Ulterior i-a cooptat in echipa si pe fratii lui, Marcel si Fernand, iar primul vehicul pe care l-au produs a fost Renault Voiturette.

Desi automobilul a fost unul reusit si chiar a fost vandut catre unul din prietenii tatalui celor 3, fratii Renault au ajuns la concluzia ca singura varianta prin care se pot promova si pot produce din ce in ce mai mult sunt competitiile automobilistice. Astfel, s-au inscris in mai multe competitii unde au avut parte de succes.

Din pacate, in 1903 Marcel a decedat in urma unui accident rutier, iar in 1898 moare si Fernand in urma unei boli. Ramas singur, Louis continua sa participe la curse cu masinile pe care le produce, insa prin intermediul unor soferi profesionisti. Acesta isi dedica timpul pentru a inova, ceea ce duce la nasterea sedanurilor si la brevetarea turbosuflantelor.

Pana la primul razboi mondial compania franceza a reusit sa produca taximetre, autobuze si autocamioane comerciale. In perioada razboiului a inceput sa produca avioane militare, munitie si vehicule destinate armatei, insa in perioada interbelica a revenit la vehicule. Succesul din perioada interbelica a fost unul urias, ceea ce a dus la probleme privind stocul de autoturisme si forta de munca.

Perioada celui de-al doilea Razboi Mondial a insemnat preluarea fabricii Renault de catre Daimler Benz si productia de automobile pentru Germania Nazista. Dupa eliberarea Frantei, Louis a fost arestat si condamnat pentru relatii comerciale cu dusmanii. Din pacate, a decedat in 1944, inaintea eliberarii, in timp ce isi pregatea apararea. Se pare ca a fost ucis, in conditiile in care necropsia a aratat ca principala cauza a decesului a fost fractura gatului.

Dupa moartea lui Louis Renault a fost preluat de guvernul condus de Charles de Gaulle si a cunoscut o renastere prin modelul 4CV care concura de la egal la egal cu modele precum VolksWagen Beetle sau Morris Minor.

Evolutia a fost una continua ulterior, Renault incepand sa produca din ce in ce mai multe modele de succes pe care le comercializa in toata lumea. Astfel, au aparut modele precum Renault 5, Renault Clio sau Renault Megane, masini care au reusit sa aduca o multime de inovatii interesante.

Astazi, Renault comercializeaza zeci de modele care se adreseaza tuturor oamenilor si sunt recunoscute pentru designul lor deosebit, pentru tehnologiile moderne si pentru siguranta. In ceea ce priveste siguranta, prima masina din lume care a acumulat 4 stele la testele EuroNCAP a fost Renault Megane.