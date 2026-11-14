Iranul susține că două petroliere au luat foc sâmbătă, 14 noiembrie 2026, după ce au lovit mine în Strâmtoarea Ormuz. În România, prețurile medii la benzină și motorină erau în aceeași zi în scădere față de vineri, potrivit eCarburant.ro.

Gardienii Revoluției au făcut anunțul despre cele două nave, iar marina iraniană a relatat un al treilea incendiu pe un petrolier, potrivit AFP. Gardienii spun că primele două vase navigau pe o „unauthorised route”, adică o rută neautorizată, cu radarul și sistemele de poziționare oprite. Marina iraniană spune că al treilea petrolier a fost nevoit să se oprească într-o zonă pe care Iranul o declarase nesigură.

Reuters a precizat că nu a putut verifica imediat relatările Iranului, iar autoritățile iraniene nu au dat numele navelor. Armata SUA afirmă că rutele principale prin strâmtoare au fost curățate de mine, potrivit relatării AFP publicate de Channel NewsAsia.

Benzina și motorina erau mai ieftine decât vineri

Pe 14 noiembrie, media națională publicată de eCarburant.ro era de 9,54 lei pe litru pentru benzină, cu 0,12 lei sub ziua precedentă. Motorina avea o medie de 10,71 lei pe litru, cu 0,04 lei mai puțin. Cifrele provin dintr-o serie zilnică neoficială.

Comisia Europeană publică săptămânal prețurile la carburanți din statele membre. Ediția afișată la 14 noiembrie era cea din 5 noiembrie.

Petrolul a închis vineri înaintea anunțului iranian

La ultima închidere înaintea declarațiilor de sâmbătă, Reuters a consemnat pentru vineri, 13 noiembrie, următoarele prețuri:

Petrolul Brent: 95,84 dolari pe baril, cu 2 cenți mai mult decât la închiderea precedentă, o creștere de 0,02%.

Petrolul WTI: 88,56 dolari pe baril, cu 18 cenți mai puțin, o scădere de 0,20%.

Reuters indica pentru ambele o scădere de aproximativ 2,5% pe ansamblul săptămânii. Pentru șoferii din România, riscul unei scumpiri la pompă depinde de efectul incidentelor asupra transportului petrolului și de evoluția prețurilor internaționale după anunț.