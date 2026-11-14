Gabriel Resources și filiala sa au fost obligate să suporte cheltuielile ultimei proceduri din disputa privind Roșia Montană, potrivit Ministerului Finanțelor. Decizia din 13 noiembrie 2026 a păstrat hotărârea prin care România a scăpat de cererea lor de despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

Comitetul internațional care a judecat cererea companiilor a lăsat în vigoare hotărârea din 8 martie 2024. Ministerul Finanțelor a calculat că despăgubirile cerute ar fi însemnat aproximativ 31,5 miliarde de lei.

Ce cheltuieli trebuie să suporte companiile

Ministerul Finanțelor nu a anunțat cât a cheltuit România în această ultimă procedură și nici suma stabilită acum în sarcina companiilor.

Pentru primul arbitraj, hotărârea din 2024 stabilise deja sumele pe care companiile trebuie să le ramburseze României:

1.437.574,01 dolari pentru costurile arbitrajului;

1.154.774,34 euro, 30.284.053,32 lei și 928.641,70 dolari pentru o parte din cheltuielile juridice ale statului.

La aceste sume se adaugă dobândă simplă, calculată de la 8 martie 2024 până la plata integrală, după dobânda titlurilor de stat americane cu termen de trei luni. În noua procedură, ambele părți au depus situațiile cheltuielilor la 1 iulie 2026.

De ce a cerut Gabriel Resources anularea hotărârii

Disputa a început în 2015, când Gabriel Resources și filiala sa au cerut despăgubiri pentru felul în care România a tratat proiectul minier de la Roșia Montană. După respingerea cererii în 2024, companiile au susținut că tribunalul fusese alcătuit greșit și că judecarea cazului avusese abateri grave de procedură. Au contestat și obligația de a plăti cheltuielile arbitrajului.

Comitetul a respins toate motivele invocate de companii. Decizia din 13 noiembrie încheie calea de anulare în acest sistem de arbitraj internațional. Ministerul Finanțelor a anunțat că va continua demersurile pentru recuperarea cheltuielilor acordate României.