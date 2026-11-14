Dacă ANAF îți cere impozit pentru un venit vechi, verifică mai întâi dacă îți stabilește acum datoria sau încearcă să recupereze una stabilită mai demult. Pentru stabilirea impozitului, termenul obișnuit este de cinci ani de la 1 iulie a anului următor celui pentru care datorezi impozitul; pentru recuperarea silită, se aplică un alt termen, care pornește la 1 ianuarie a anului următor nașterii dreptului de executare.

Vechimea venitului nu dovedește, singură, că ANAF a depășit termenul. Contează actul primit, anul venitului și ce s-a întâmplat între timp: declarații, controale, plăți ori acte de executare.

Verifică mai întâi ce act ai primit

Citește actul. Dacă este o decizie prin care ANAF stabilește acum impozitul, verifici termenul de stabilire. Dacă este o somație sau un act de poprire pentru o datorie stabilită anterior, verifici termenul de executare. Notează anul și felul venitului, perioada pentru care se cere impozitul, numărul și data deciziei. Păstrează dovada datei la care ți-a fost comunicată. Adună, după caz, declarația inițială, declarațiile depuse târziu sau corectate, notificările, actele de control, deciziile, dovezile plăților, somațiile și celelalte acte de executare. Calculează termenul de bază, apoi verifică dacă vreun act sau vreo împrejurare l-a suspendat ori întrerupt. Pentru termene începute înainte de 1 ianuarie 2016, verifică regulile aplicabile când au început. Dacă apreciezi că termenul era împlinit, contestă actul pe calea potrivită. O decizie de stabilire și un act de executare au termene și locuri de contestare diferite.

De când numeri cei cinci ani pentru un venit vechi

Legea nr. 207/2015, Codul de procedură fiscală, prevede la art. Articolul 110 arată că ANAF poate stabili, de regulă, impozitul în cinci ani. Termenul începe la 1 iulie, în anul de după cel pentru care este datorat impozitul. Termenul nu pornește în ziua în care ai încasat banii și nici în ziua în care ai primit decizia. După împlinirea lui, ANAF trebuie să oprească emiterea deciziei prin care stabilește datoria, potrivit art. 112.

Ia ca exemplu un venit de 10.000 de lei obținut în 2020. Termenul obișnuit începe la 1 iulie 2021 și se încheie la 30 iunie 2026, dacă nu a intervenit o suspendare sau o întrerupere. La 14 noiembrie 2026, o cerere de impozit pentru acel venit trebuie verificată și prin prisma actelor care ar fi putut schimba acest calcul.

Pentru venitul din 2021: între 1 iulie 2022 și 30 iunie 2027, în calculul obișnuit.

Pentru venitul din 2022: între 1 iulie 2023 și 30 iunie 2028, în calculul obișnuit.

Cei 10.000 de lei sunt doar venitul ales pentru exemplu, nu impozitul de plată. Impozitul depinde de felul venitului, de regulile din anul respectiv, de suma asupra căreia se aplică impozitul, de eventualele cheltuieli care se scad și de contribuțiile datorate. Anul și suma venitului nu ajung pentru calculul lui.

Ce poate schimba data la care se împlinește termenul

Art. 111 arată ce poate întrerupe termenul de stabilire. Intră aici o declarație de impunere depusă cu întârziere, corectarea declarației și un act prin care recunoști de bunăvoie datoria. Dacă, în exemplul venitului din 2020, ai corectat declarația cât termenul era încă în curs, nu mai folosi data de 30 iunie 2026 fără să verifici data corectării.

Același articol prevede și suspendarea termenului pe durata inspecției fiscale sau a verificării situației fiscale personale, de la începutul procedurii până la emiterea deciziei, dacă sunt respectate duratele legale. Mai pot conta sustragerea de la control, perioada în care persoana este declarată inactivă, o procedură penală ori identificarea succesorilor după deces. Pentru recalculare ai nevoie de datele acestor evenimente; simplul an al venitului nu le arată.

Pentru termenele care erau deja în curs în 2020, trebuie verificate și suspendările din starea de urgență și din măsurile fiscale legate de pandemie. Suspendarea sau neînceperea unor termene fiscale a fost prelungită până la 25 decembrie 2020 inclusiv. Această perioadă nu prelungește automat termenul din exemplul venitului obținut în 2020, care începe abia la 1 iulie 2021.

Pentru termene începute înainte de 1 ianuarie 2016, art. 347 păstrează regulile după care au început să curgă. Nu aplica automat acestor ani data de 1 iulie din regula actuală.

O datorie deja stabilită are alt termen

Dacă ANAF a stabilit deja datoria și încearcă să o recupereze prin executare silită, art. Articolul 215 dă tot un termen de cinci ani. Acesta se calculează începând cu 1 ianuarie, în anul de după apariția dreptului de executare. Anul în care ai obținut venitul nu este, singur, punctul de plecare pentru acest calcul.

La executare, termenul poate fi suspendat, între altele, cât timp executarea este suspendată sau ai o înlesnire la plată, potrivit art. 216. Plata voluntară, recunoașterea datoriei, un act de executare ori comunicarea unui proces-verbal de insolvabilitate îl pot întrerupe, potrivit art. 217. Dacă termenul de executare s-a împlinit, ANAF trebuie să înceteze măsurile și să scoată datoria din evidență, potrivit art. 218.

Ce cauți pe decizie și în mesajele ANAF

Pe decizie, verifică instituția care a emis-o, numărul și data, perioada și felul obligației, suma de la care s-a calculat impozitul, impozitul și sumele adăugate, motivele, temeiul legal, data de la care produce efecte și instrucțiunile de contestare. Compară aceste date cu declarațiile și actele de control pe care le ai. Art. 46 cere ca decizia să cuprindă și calea de atac.

Păstrează confirmarea de primire a scrisorii sau dovada primirii sub semnătură. Pentru un act pus în Spațiul Privat Virtual, comunicarea se consideră făcută în termen de 15 zile de la punerea lui la dispoziție, numărate din ziua următoare. Verifică data punerii la dispoziție și numărul din registrul electronic, nu doar ziua în care ai observat mesajul.

Cum contești o decizie pe care o consideri tardivă

Dacă ANAF a stabilit impozitul după ce apreciezi că termenul s-a împlinit, depui contestația la organul fiscal care a emis decizia, în 45 de zile de la comunicare, potrivit art. 270. Dacă decizia nu conține mențiunile despre calea de atac, termenul prevăzut de același articol este de trei luni. Nu aștepta răspunsul la o simplă cerere de informații în loc să respecți termenul de contestare.

Potrivit art. 269, contestația scrisă cuprinde datele tale, decizia contestată, motivele de fapt și de drept, dovezile și semnătura. Un model scurt pentru motiv este: Contest decizia nr. [număr], privind obligația pentru anul [an]. Termenul de stabilire a început la [data] și consider că s-a împlinit la [data], ținând seama de [actele relevante]. Solicit anularea deciziei și anexez [dovezile]. Completează datele după actele din cazul tău, inclusiv perioadele care au putut opri sau întrerupe termenul.

Contestația nu suspendă automat executarea. Suspendarea poate fi cerută instanței, în condițiile legii și cu cauțiunea prevăzută la art. 278. Dacă ai primit o somație sau alt act de executare, contestația la executare se depune la instanța competentă în 15 zile de când ai aflat de act, potrivit art. 260 și 261.

Pentru diferențele stabilite prin decizie, art. 156 fixează și termenul de plată: până pe 5 ale lunii următoare dacă decizia a fost comunicată între zilele de 1 și 15, respectiv până pe 20 ale lunii următoare dacă a fost comunicată între ziua de 16 și ultima zi a lunii. Termenul de plată și cel de contestare se verifică separat.

Întrebări frecvente

Ce fac dacă am primit doar o notificare, nu o decizie?

Răspunde în termenul indicat și trimite actele și explicațiile cerute. În verificarea documentară, manualul ANAF menționează 30 de zile pentru prezentarea lor; notificarea nu este decizia de impunere de la a cărei comunicare se calculează cele 45 de zile pentru contestație.

O a doua somație întrerupe din nou termenul?

Dacă ANAF trimite mai multe somații pentru aceeași datorie din același titlu executoriu, numai prima întrerupe termenul prin act de executare, potrivit art. 217.

Termenul este tot de cinci ani pentru o datorie legată de o faptă penală?

Nu și când se stabilește o creanță care provine dintr-o faptă pe care o prevede legea penală. Art. 110 prevede în acest caz zece ani.

Primesc înapoi o plată făcută după prescrierea executării?

Nu. Art. 218 prevede că sumele achitate după împlinirea termenului de executare nu se restituie.

Pot depune contestația fiscală fără avocat?

O poți formula în scris, cu datele, motivele, dovezile și semnătura cerute de art. 269, și o depui la organul emitent. Contestația fiscală nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.

Surse verificate la 14 noiembrie 2026: Codul de procedură fiscală și dispozițiile sale tranzitorii, Portalul Legislativ; decretul privind starea de urgență și OUG nr. 48/2020 și nr. 181/2020, Portalul Legislativ; ordinul ANAF privind comunicarea prin Spațiul Privat Virtual, Portalul Legislativ; Manualul de control fiscal al ANAF.