Dacă ai datorii la curent sau gaze, cere furnizorului, în scris, să le plătești în rate. Propune o sumă lunară pe care o poți achita și pe lângă factura nouă. Pentru restanțele din facturi emise la timp, furnizorul nu este obligat să accepte numărul de rate propus, iar simpla cerere nu oprește deconectarea.

La gaze, furnizorul poate negocia un plan de plată cu un client care are dificultăți financiare. La curent, poți cere rate pentru o datorie obișnuită, dar acceptarea depinde de furnizor și de contract. Există drepturi separate pentru clienții încadrați ca vulnerabili și pentru facturile care acoperă o perioadă prea lungă.

Verifică suma pe care o datorezi

Ia facturile din care s-a strâns restanța și dovezile plăților făcute. Pe fiecare factură, verifică perioada de consum, indexul contorului, consumul, suma nouă, restanța adusă din urmă, data până la care trebuia plătită și penalitățile. La gaze, uită-te și la indexul vechi și cel nou, la preț și la taxele din calcul.

Compară restanța afișată cu plățile tale, ca să nu ceri rate pentru bani deja achitați. Notează separat suma pe care o recunoști și facturile pe care le consideri greșite.

Pentru o factură de curent contestată, trimite reclamația furnizorului în cel mult 30 de zile de la emitere. Furnizorul are 15 zile lucrătoare să comunice rezultatul verificării unei facturi contestate, atât la curent, cât și la gaze. O factură de curent contestată nu trebuie plătită până la soluționarea reclamației; dacă este greșită, furnizorul o anulează și emite una corectată, cu un nou termen de plată.

Cere un plan scris pentru restanță

Strânge facturile, dovezile plăților și orice preaviz primit. Ține separat facturile contestate. Scrie furnizorului numele, codul de client, adresa locului de consum și datele de contact. Adaugă numărul și data fiecărei facturi pentru care ceri rate, suma rămasă din ea și totalul datoriei verificate. Dacă formularul furnizorului cere CNP-ul, completează-l acolo. Propune numărul de rate, suma lunară și data primei plăți. Cere un răspuns scris care să arate fiecare rată, scadența ei, eventualele penalități și cum se plătesc facturile noi. Trimite cererea printr-un mijloc care lasă dovadă: formular cu număr de înregistrare, e-mail, poștă cu confirmare sau registratură. Păstrează cererea, anexele și dovada trimiterii. Verifică răspunsul și graficul ratelor înainte să te bazezi pe noul calendar. Cererea depusă nu ține loc de acord acceptat.

Un model scurt, de adaptat cu datele tale, poate suna așa: „Solicit plata în rate a restanței de [sumă] lei pentru facturile [numerele și datele]. Codul meu de client este [cod], iar locul de consum este [adresă]. Propun [număr] rate lunare de [sumă] lei, cu prima plată la [data]. Voi plăti separat facturile curente. Vă rog să îmi confirmați în scris ratele, datele de plată, penalitățile incluse și condițiile acordului. Mă puteți contacta la [telefon sau e-mail].” Pentru o factură contestată, trimite și o reclamație distinctă, ca furnizorul să știe ce sumă verifică.

Calculează și factura nouă, nu doar rata

Împarte datoria verificată la numărul de luni pe care vrei să îl propui. La o datorie de 1.500 de lei, de exemplu, un plan acceptat pe trei luni ar însemna 500 de lei lunar pentru restanță. Cele trei luni sunt doar propunerea din exemplu, nu un termen garantat pentru orice datorie.

Dacă factura curentă estimată ar fi, în același exemplu, jumătate din rata datoriei, adică 250 de lei, ai avea de pregătit 750 de lei lunar înaintea eventualelor penalități. Dacă acordul include penalități, adaugi partea lunară din suma confirmată de furnizor. Cere un alt număr de rate dacă totalul nu încape în banii pe care îi poți plăti lunar.

Când furnizorul trebuie să împartă factura în rate

Dacă factura de curent sau de gaze acoperă un interval mai lung decât cel stabilit prin contract sau prin regula de facturare, furnizorul trebuie să împartă suma în părți egale, plătite pe un interval cel puțin la fel de lung ca cel facturat. În cerere, arată lunile de consum cuprinse în acea factură. Această regulă nu se aplică automat unei datorii strânse din mai multe facturi emise la timp.

Un client încadrat ca vulnerabil poate cere, separat, împărțirea facturii pe cel puțin trei luni sau pe o altă perioadă convenită cu furnizorul, la curent și la gaze. Dacă nu ai acest statut, poți totuși propune rate pentru o datorie obișnuită, fără să presupui că furnizorul trebuie să accepte durata cerută.

Ce faci la refuz, preaviz sau o rată greu de plătit

Cere refuzul în scris. Dacă furnizorul nu respectă împărțirea obligatorie a unei facturi, nu răspunde la reclamație sau nu respectă un acord confirmat, sesizează-l mai întâi pe el și păstrează dovada. Apoi poți depune petiție la ANRE, împreună cu răspunsul primit sau cu dovada că ai trimis sesizarea furnizorului.

Cererea de rate nu suspendă singură procedura de neplată. Pentru un client casnic cu contract de curent pe piața concurențială, preavizul trebuie trimis cu cel puțin 15 zile înaintea întreruperii. La gaze, preavizul pentru clientul casnic trebuie să lase cel puțin 15 zile calendaristice. Cel pentru curent trebuie să arate suma datorată, termenul de plată, data estimată a întreruperii și costurile estimate pentru oprire și reluare.

Dacă vezi că nu vei putea plăti o rată, anunță furnizorul înainte de scadență și cere schimbarea graficului în scris. O propunere nouă nu modifică singură acordul existent. Dacă furnizarea a fost deja oprită, cere furnizorului suma de achitat și condițiile reluării; la gaze, contractul poate prevedea și dobânzi penalizatoare, tarif de reluare și, dacă este cazul, o garanție.

Verifică ajutoarele dacă venitul nu ajunge

La primărie poți verifica ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie din Legea nr. 226/2021. Cere lista actelor și pașii pentru depunerea cererii; venitul sub plafon nu înseamnă că toți primesc aceeași sumă.

Ajutorul pentru încălzire: limita de venit net lunar este de 1.386 de lei pe membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură. Procentul aplicat valorii de referință scade, în funcție de venit, de la 100% la 10%, iar ajutorul nu poate depăși consumul facturat. Valoarea de referință este de cel puțin 250 de lei lunar pentru gaze și 500 de lei pentru curent; acestea nu sunt sume plătite automat fiecărui solicitant.

Suplimentul pentru energie: 30 de lei lunar pentru curent și 10 lei pentru gaze. Dacă singura sursă de energie este electricitatea, suma pentru aceasta este de 70 de lei lunar. Banii merg către furnizor, fără să depășească valoarea consumului facturat.

Tichetul pentru curent din OUG nr. 35/2025: 50 de lei lunar pentru un singur loc de consum, până la 31 decembrie 2026. Limita de venit net lunar este de 1.940 de lei pentru persoana singură și de 1.784 de lei pe membru de familie. Tichetul se folosește pentru facturi emise după 1 iulie 2025, pentru consum de la acea dată.

Întrebări frecvente

Ce se întâmplă dacă nu plătesc o rată la termen?

Furnizorul poate aplica măsurile pentru neplata facturilor prevăzute în contract. Verifică în acord scadența fiecărei rate și ce se întâmplă dacă o depășești.

Când plătesc factura de curent dacă îmi este respinsă contestația?

Se aplică termenul din contract. Dacă răspunsul vine după scadența facturii, plata trebuie făcută în cel mult cinci zile lucrătoare de la comunicarea lui.

Pot folosi tichetul de 50 de lei pentru o restanță mai veche?

Tichetul se aplică facturilor emise după 1 iulie 2025, dacă sunt pentru consumul de la acea dată încolo. Nu acoperă consumul anterior.

În cât timp răspunde ANRE la petiție?

De obicei, termenul este de 30 de zile, calculate din ziua înregistrării. ANRE îl poate prelungi cu încă 30 de zile, dacă îl anunță înainte pe cel care a depus petiția.

Surse verificate la 14 noiembrie 2026: regulamentele ANRE privind furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale; Ordinul ANRE nr. 138/2021; Legea nr. 226/2021; OUG nr. 35/2025; ANRE, procedura de depunere a petițiilor; formularul de eșalonare al Hidroelectrica.