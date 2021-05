Videochat si munca de acasa. Ce spun oamenii din aceasta industrie despre perioada carantinei

Romania – capitala europeana a videochatului

Pandemia a afectat intreaga lume, fara exceptie. Pe langa starea de sanatate a oamenilor si panica indusa, au avut de suferit si afacerile. Sunt nenumarate companii care s-au inchis, industrii care s-au blocat si in care nu s-a mai putut desfasura activitatea si, inevitabil, oameni care si-au pierdut locurile de munca. Cu toate acestea, exista o industrie care a prosperat in perioada carantinei. Este vorba despre videochat, unde cei care lucreaza in acest domeniu si-au dublat sau chiar triplat veniturile in perioada carantinei.

Industria de videochat din Romania era printre cele mai prospere din Europa inca dinaintea pandemiei. Cele mai bune job-uri din tara in acest domeniu sunt, fara indoiala, cele dintr-un studio videochat Bucuresti, unde se lucreaza la cele mai inalte standarde si in locatii exclusiviste. Datorita calitatii pe care o ofera, studiourile din Romania colaboreaza cu cele mai bune site-uri de videochat din afara tarii, acolo unde se afla si clientii.

Modelele de videochat – castiguri prospere in perioada carantinei

Care este explicatia pentru care aceasta industrie a cunoscut o dezvoltare uluitoare in ultima vreme? Ei bine, cresterea nu are legatura cu ceea ce s-a intamplat in tara noastra, avand in vedere ca romanii nu pot accesa site-urile de videochat cu care lucreaza studiourile locale. Asadar, dezvoltarea se datoreaza conditiilor de carantinare si izolare impuse asupra unor tari precum Australia, Statele Unite sau Canada.

Reprezentantii unui studio videochat Bucuresti spun ca profitul modelelor, dar si al afacerii in sine, a crescut considerabil dupa ce intreg mapamondul a fost obligat de catre autoritati sa stea acasa. Astfel, industria de videochat trece in prezent printr-o perioada extrem de prospera, fiind un domeniu extrem de dinamic si de atractiv. Femeile din Romania au inteles acest lucru si s-au reprofilat catre un job care le poate asigura un trai la nivel inalt. In timp ce romanii de rand se plang ca nu isi mai pot achita ratele, lucrurile stau cu totul diferit in cazul modelelor de videochat, care au castiguri de mii de euro pe luna.

Respectarea regulilor de distantare sociala in videochat

Asa cum stim cu totii, masurile de carantina, izolare si distantare sociala au fost impuse in Romania inca de la inceputul pandemiei. Daca unele industrii au fost nevoite sa isi intrerupa activitatea de la birou, trimitandu-si angajatii sa lucreze de acasa, fapt ce a adus cu sine impedimente legate de adaptarea greoaie la noul mod de lucru, din nou cei care activeaza in videochat au avut un plus in acest sens.

Modelele care lucreaza intr-un studio videochat Bucuresti spun ca le-a fost foarte usor sa respecte regulile de distantare sociala in domeniul in care lucreaza. Cele mai bune studiouri au luat toate masurile impuse de autoritati, permitandu-le modelelor sa lucreze chiar si de acasa, iar cele care au ales sa vina in continuare in studioul de videochat s-au bucurat de toate conditiile pentru a isi putea desfasura activitatea in siguranta.

Spre deosebire de angajatii din alte companii, carora le-a fost greu sa se adapteze lucrului de la distanta, in fata unui laptop, in apeluri video, pentru modelele de videochat aceasta nu a fost o schimbare. Dimpotriva, ele si-au continuat activitatea la fel cum o faceau si inainte: in fata unui computer si a unei camere video.

Izolarea – prilej de socializare pentru oamenii din intreaga lume

Desi suna paradoxal, industria de videochat a permis oamenilor sa continue sa socializeze chiar si in perioada in care au stat izolati in casa. Lipsa interactiunilor umane si a intalnirilor fata in fata i-a determinat pe oameni sa caute noi metode de a socializa, iar modelele de videochat se afla la doar un click distanta! Modelele care lucreaza intr-un studio videochat Bucuresti spun ca sunt apreciate pentru ca stiu cum sa asculte oamenii care au nevoie sa vorbeasca si sa impartaseasca gandurile si sentimentele pe care le au. De fapt, a fi un bun ascultator este una dintre calitatile care asigura succesul unui model de videochat.

Omul este, in esenta, un animal social. Faptul ca pandemia a impus masuri de izolare a determinat oamenii sa apeleze la diverse modalitati de a interactiona unii cu ceilalti, iar lumea digitala a fost solutia salvatoare pentru multi dintre acestia. Astfel, membrii site-urilor de videochat au inceput sa petreaca din ce in ce mai mult timp pe site-uri, iar acest trend ascendent nu a facut decat sa creasca veniturile modelelor de videochat.

Model de videochat – unul dintre cele mai sigure job-uri in pandemie

Daca in alte domenii oamenii se confrunta cu pierderea locurilor de munca, in industria de videochat lucrurile stau exact invers. Reprezentantii unui studio videochat Bucuresti spun ca exista din ce in ce mai multe doritoare care vor sa practice acest job si care vin la interviuri. Astfel, angajarile au crescut foarte mult in perioada de izolare. Faptul ca modelelor li s-a oferit posibilitatea de a lucra de acasa, asigurandu-li-se chiar si echipamentul necesar daca a fost cazul, nu a facut decat sa creasca interesul pentru aceasta activitate.

Avand in vedere ca activitatea este perfect legala, iar colaborarea dintre modele si studioul de videochat se desfasoara in baza unui contract, nu exista niciun risc cu privire la pierderea locului de munca. Iar datorita interesului din ce in ce mai crescut al oamenilor pentru videochat, studiourile vor sa se asigure ca acopera cererea de pe piata, motiv pentru care fac angajari incontinuu.