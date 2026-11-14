Benzina standard a coborât sub 9,50 lei pe litru, iar motorina sub 10,70 lei în unele benzinării, după ieftinirile de vineri și sâmbătă, potrivit analizei Profit.ro. În București, sâmbătă, 14 noiembrie 2026, cele mai mici prețuri afișate erau 9,48 lei pe litru la benzină și 10,67 lei la motorină.

La aceste prețuri, 50 de litri costă 474 de lei pentru benzină și 533,50 lei pentru motorină. Sumele sunt calculate pentru stațiile care afișează prețurile minime din București.

Unde au coborât prețurile sub cele două praguri

Prețurile afișate sâmbătă pentru stații din București, pe baza datelor din Monitorul Prețurilor, diferă de la o rețea la alta:

Rețea Benzină standard, lei/litru Motorină standard, lei/litru Petrom 9,48 10,67 OMV 9,54 10,73 MOL 9,69 10,78 Rompetrol 9,54 10,73 Lukoil 9,51 10,70

În această comparație, benzina sub 9,50 lei pe litru apare la Petrom. Motorina sub 10,70 lei apare la Petrom și la SOCAR, unde prețul afișat era tot de 10,67 lei pe litru. Între cel mai mic și cel mai mare preț din lista pentru București sunt 21 de bani pe litru la benzină și 11 bani la motorină.

În Eforie Nord, la stația VhExtraOil, prețurile raportate sâmbătă de Adevărul erau mai mici: 9,43 lei pe litru pentru benzină și 10,59 lei pentru motorină.

Cât costă un plin la prețul mediu și cât s-a ieftinit benzina

Media pe țară publicată de Adevărul pentru 14 noiembrie era de 9,55 lei pe litru la benzina standard și 10,71 lei la motorină. La aceste prețuri, 50 de litri costă 477,50 lei pentru benzină și 535,50 lei pentru motorină.

Cu o săptămână înainte, prețul mediu al benzinei era de 9,90 lei pe litru. Scăderea până la 9,55 lei înseamnă 35 de bani pe litru sau 17,50 lei pentru 50 de litri. Motorina s-a ieftinit cu 18 bani pe litru în aceeași comparație săptămânală.